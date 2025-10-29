Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”

Raluca Sâmbotin, Associate Director Policy& Government Relations MSD România, a evidențiat nevoia ca România să treacă de la planuri la implementare și să accelereze accesul pacienților la terapii innovative, în cadrul conferinței Health EU Summit.

Politicile europene de sănătate și direcțiile strategice în domeniul bolilor rare și cardiovasculare s-au aflat în centrul dezbaterilor iar Raluca Sîmbotin a sublininiat, în intervenția sa, importanța acestor teme pentru sistemul medical european, dar și oportunitatea ca România să devină un exemplu de bune practici.

„Deși vorbim despre un număr aparent mic de pacienți, realitatea este alta – există peste 6.000 de boli rare și aproximativ 30 de milioane de pacienți afectați la nivel european. În același timp, unul din trei pacienți din Europa decedează din cauza bolilor cardiovasculare”, a declarat Raluca Simbotin.

Planuri europene pentru două dintre cele mai mari provocări medicale

Reprezentanta MSD România a explicat că Parlamentul European a inițiat deja acțiuni concrete pentru aceste domenii.

„A fost constituit un intergrup pentru bolile rare, care lucrează la un plan european de acțiune, iar în luna decembrie Parlamentul urmează să anunțe o strategie europeană pentru bolile cardiovasculare”, a precizat Sîmbotin.

Ea a adăugat că această direcție europeană trebuie reflectată și în planurile naționale, pentru a asigura o aliniere a României la obiectivele europene de prevenție, diagnostic precoce și tratament.

„România a făcut pași importanți, dar trebuie să trecem la implementare”

În ceea ce privește situația internă, Simbotin a afirmat că România a demonstrat progres și poate fi considerată „un exemplu de bune practici” în abordarea celor două categorii de afecțiuni.

„Important este să trecem acum la etapa de implementare. Prevenția și controlul factorilor de risc trebuie să rămână prioritare. Trebuie să dezvoltăm programe de screening, trasee clare pentru pacienți și acces la tratament”, a spus ea.

Accesul la terapii inovative – o prioritate pentru pacienți

În încheiere, Raluca Simbotin a subliniat că accesul rapid la terapii inovative reprezintă cheia unui sistem medical performant și a unei îngrijiri moderne pentru pacienții români.

„Cred că este important să oferim cât mai multe căi de acces rapid la terapii inovative, pentru a obține rezultate mai bune pentru pacienții din România”, a concluzionat aceasta.

HEALTH EU SUMMIT 2025, ediția a treia a evenimentului din seria „Europa Connect” comunicat de Gândul, i-a avut parteneri pe:

• MSD

• Sanador

• Regina Maria

• B Braun

• Roche România

• Medicover

• Astra Zeneca

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”

Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”