Prima pagină » EXCLUSIV » Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”

Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”

Bogdan PavelOana Zvobodă
29 oct. 2025, 14:09, EXCLUSIV
Raluca Simbotin (MSD), la Health EU Summit: „România poate fi un exemplu european în abordarea bolilor rare și cardiovasculare”
Galerie Foto 7

Raluca Sâmbotin, Associate Director Policy& Government Relations MSD România, a evidențiat nevoia ca România să treacă de la planuri la implementare și să accelereze accesul pacienților la terapii innovative, în cadrul conferinței Health EU Summit.

Vezi galeria foto
7 poze

Politicile europene de sănătate și direcțiile strategice în domeniul bolilor rare și cardiovasculare s-au aflat în centrul dezbaterilor iar Raluca Sîmbotin a sublininiat, în intervenția sa, importanța acestor teme pentru sistemul medical european, dar și oportunitatea ca România să devină un exemplu de bune practici.

„Deși vorbim despre un număr aparent mic de pacienți, realitatea este alta – există peste 6.000 de boli rare și aproximativ 30 de milioane de pacienți afectați la nivel european. În același timp, unul din trei pacienți din Europa decedează din cauza bolilor cardiovasculare”, a declarat Raluca Simbotin.

Planuri europene pentru două dintre cele mai mari provocări medicale

Reprezentanta MSD România a explicat că Parlamentul European a inițiat deja acțiuni concrete pentru aceste domenii.

„A fost constituit un intergrup pentru bolile rare, care lucrează la un plan european de acțiune, iar în luna decembrie Parlamentul urmează să anunțe o strategie europeană pentru bolile cardiovasculare”, a precizat Sîmbotin.

Ea a adăugat că această direcție europeană trebuie reflectată și în planurile naționale, pentru a asigura o aliniere a României la obiectivele europene de prevenție, diagnostic precoce și tratament.

Health EU Summit

„România a făcut pași importanți, dar trebuie să trecem la implementare”

În ceea ce privește situația internă, Simbotin a afirmat că România a demonstrat progres și poate fi considerată „un exemplu de bune practici” în abordarea celor două categorii de afecțiuni.

„Important este să trecem acum la etapa de implementare. Prevenția și controlul factorilor de risc trebuie să rămână prioritare. Trebuie să dezvoltăm programe de screening, trasee clare pentru pacienți și acces la tratament”, a spus ea.

Accesul la terapii inovative – o prioritate pentru pacienți

În încheiere, Raluca Simbotin a subliniat că accesul rapid la terapii inovative reprezintă cheia unui sistem medical performant și a unei îngrijiri moderne pentru pacienții români.

„Cred că este important să oferim cât mai multe căi de acces rapid la terapii inovative, pentru a obține rezultate mai bune pentru pacienții din România”, a concluzionat aceasta.

HEALTH EU SUMMIT 2025, ediția a treia a evenimentului din seria „Europa Connect” comunicat de Gândul, i-a avut parteneri pe:
• MSD
• Sanador
• Regina Maria
• B Braun
• Roche România
• Medicover
• Astra Zeneca

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”

Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”

Citește și

EXCLUSIV ANTI-TRUMP-iștii care conduc România. Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, este doar ultima de pe o listă lungă. Consilierii lui Nicușor Dan, ai lui Ilie Bolojan și miniștri s-au întrecut în înjurături. Naumescu, Țoiu și Dogioiu
12:58
ANTI-TRUMP-iștii care conduc România. Oana Gheorghiu, propusă vicepremier, este doar ultima de pe o listă lungă. Consilierii lui Nicușor Dan, ai lui Ilie Bolojan și miniștri s-au întrecut în înjurături. Naumescu, Țoiu și Dogioiu
VIDEO EXCLUSIV Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia
07:00
Producător muzical din București, ținta unui atac sângeros orchestrat de un manelist viral pe internet. Imagini exclusive cu bătaia
EXCLUSIV Afacerea „Stâlpișorii” din București. Primăria Capitalei montează anual mii de „popice”, care ajung și la 300 de lei bucata. Cine este în spatele CONTRACTELOR de milioane. Gândul dezvăluie sumele plătite din bani publici pentru invazia de stâlpișori
05:00
Afacerea „Stâlpișorii” din București. Primăria Capitalei montează anual mii de „popice”, care ajung și la 300 de lei bucata. Cine este în spatele CONTRACTELOR de milioane. Gândul dezvăluie sumele plătite din bani publici pentru invazia de stâlpișori
VIDEO EXCLUSIV Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
18:40
Horațiu Moldovan, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „Eficientizarea este cuvântul-cheie. Vom plăti spitalele după performanță, nu după inerție”
VIDEO EXCLUSIV Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”
18:16
Alexandru Rogobete, la HEALTH EU SUMMIT 2025: „O problemă trebuie identificată și recunoscută pentru a fi rezolvată. Degeaba tratăm doar efectele”
EXCLUSIV DNA intră în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România. La Brașov, procurorii ar fi descoperit o adevărată REȚEA de șpagă și o SCHEMĂ FINANCIARĂ cu legături până în Ministerul Sănătății. Întâlniri de taină, bani și „atenții” sub formă de carduri cosmetice și chiar mezeluri
12:55
DNA intră în rețelele Direcțiilor de Sănătate Publică din România. La Brașov, procurorii ar fi descoperit o adevărată REȚEA de șpagă și o SCHEMĂ FINANCIARĂ cu legături până în Ministerul Sănătății. Întâlniri de taină, bani și „atenții” sub formă de carduri cosmetice și chiar mezeluri
Mediafax
„România are probleme!” Reacția presei din UNGARIA, după retragerea trupelor americane de la Kogălniceanu
Digi24
Ce s-a descoperit în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia doctoriței a cerut un legist independent la necropsie
Cancan.ro
Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un OFIȚER extrem de influent și se certau pentru bani mulți! Adevărul care zguduie toată ancheta este
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Adevarul
Rețeta dură a Argentinei care ar vindeca economia României: „Orice altceva e prelungirea bolii, tratarea cancerului cu ceai de levănțică”
Mediafax
Câți români au renunțat la achiziția unui APARTAMENT, după anunțul despre TVA (SONDAJ)
Click
O contabilă din Kenya a ajuns femeie de serviciu în România și trăiește cu frică. „Mi-e teamă în fiecare zi să nu fiu...”
Digi24
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt recunoscute ca vechime în muncă
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu s-a ridicat din infernul suferinței! Ce a făcut Melek cu cei 350.000 € din despăgubiri: 'Am cumpărat case, terenuri și…'
Ce se întâmplă doctore
Cum a fost descoperită Ștefania Szabo, doctorița care a murit! Colegii sunt șocați: ce avea pe mână?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Descopera.ro
De ce unele ouă au două gălbenușuri?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Un tratament a prelungit viața cu 73%, arată un nou studiu
VIDEO Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial
14:06
Propagandă politică în ”Las Fierbinți” sau coincidență? Premierul Bolojan și Usr-istul Miruță, îndelung lăudați într-o scenă din cunoscutul serial
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
14:03
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Talpan vrea „fecesebizarea” lui Dinamo, Kopic și-a pus mâinile în cap când a fost întrebat despre un jucător!
EXTERNE Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
13:45
Tragedie în vacanță. O femeie de 80 de ani, uitată pe o insulă din Marea Barieră de Corali, a fost găsită decedată
EXTERNE Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
13:37
Uraganul Melissa lovește Cuba, după ce a devastat Jamaica. Sute de mii de oameni, mutați în adăposturi și numeroase sate inundate
UTILE Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
13:33
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței