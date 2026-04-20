Soția lui Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății, a născut tripleți: Petru, Ioan și Matei. Ce recorduri medicale a doborât

Este bucurie mare în familia lui Nicolae Bănicioiu, fostul ministru al Sănătății. Soția sa, Mihaela Bănicioiu (fostă Prioteasa), a adus pe lume tripleți: Petru, Ioan și Matei. Nașterea a avut loc în cursul zilei de sâmbătă, 18 aprilie 2026, la Spitalul Filantropia. În exclusivitate pentru GÂNDUL, cu bucurie, fostul ministru a oferit primele declarații.

Familia a ales nume speciale pentru tripleți. Cuplul a luat decizia ca micuții să poartă nume de sfinți: Petru, Ioan și Matei. Pe băiatul cel mare îl cheamă Mihnea Nicolae.

„Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit de Paște”

Cu bucurie și recunoștință în suflet, fostul ministru al Sănătății a făcut declarații, în exclusivitate pentru GÂNDUL. Familia este fericită de „darul primit de Paște”, făcând referire la nașterea tripleților, și mulțumește echipei medicale de la Spitalul Filantropica pentru implicare și dedicare.

„Noi suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit de Paște și mulțumim echipei medicale de la Spitalul Filantropia care a făcut tot posibilul pentru a gestiona cu bine o situație destul de complicată, așa cum e o naștere de tripleți!”, a declarat Nicolae Bănicioiu pentru GÂNDUL.

Record: Nașterea tripleților s-a produs la 34 de săptămâni

Doi dintre nou-născuți au 2,100 de grame, al treilea avea la naștere 1,900 de grame. Conform statisticii medicale, acesta este primul caz de tripleți care s-au născut din a doua sarcină, cuplu având și un alt băiat. Al doilea record este că nașterea tripleților familiei Bănicioiu s-a produs la 34 de săptămâni, celelalte cazuri fiind cunoscute ca ajunse la termene mai mici decât această sarcină.

Nicolae Bănicioiu și soția sa, Mihaela Bănicioiu (fostă Prioteasa) s-au cunoscut la un concurs de Miss. Este absolventă a Academiei de Științe Economice, este o diferență de 6 ani între ei, și este discretă în viața publică. Cei doi s-au căsătorit în anul 2011.

