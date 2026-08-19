Astăzi la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, dezvăluiri despre documentele explozive care scot toată țara în stradă. Fermierii anunță protest național luna viitoare. Bugetarii, la limita răbdării cu legea care le taie salariile. Mediul de afaceri ajunge la sapă de lemn – 60 de mii de locuri de muncă pierdute și 85 de mii de firme închise de la începutul anului. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Premierul demis sare în apărarea lui Fritz și pune accent pe „principii”. Bolojan spune că azi este el, mâine poate fi altcineva. Rămâne Fritz la șefia USR?

Ne întoarcem la cărbune după oprirea centralei de la Cernavodă. Câte instalații pe cărbune sunt în conservare? Pierdem bani din PNRR? România cere la Bruxelles menținerea grupului Turceni 5 și după 31 august.

Bolojan scoate proiectul Bala din sertar după ce a fost pe pauză timp de 17 ani. Evitam criza energetică dacă proiectul nu ar fi fost blocat?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.