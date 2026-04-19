Când îl doare pe Viktor Orbán, suferă și Vladimir Putin. Rusia a pierdut Ungaria, „fortăreața” Kremlinului în UE. „Lovitură ideologică, pagube strategice și consecințe financiare”

Durerea s-a propagat pe axa Budapesta – Moscova. După alegerile parlamentare din Ungaria, Kremlinul resimte durerea din cauza victoriei istorice zdrobitoare a opoziției ungare. După data de 12 aprilie, „domnia” de 16 ani a lui Orbán s-a încheiat. Una dintre „lovituri” este cea ideologică. Orbán a fost dovada vie că democrația suverană, non-liberală, este posibilă, populară și chiar sustenabilă în unele părți ale Uniunii Europene (UE).

Căderea lui Viktor Orbán deteriorează această narațiune, scrie Alexander Kolyandr într-o analiză publicată de Centrul de Analiză a Politicii Europene (CEPA).

Suplimentar, stabilește un precedent inconfortabil pentru ceilalți susținători non-liberali ai Moscovei.

Cei deja la putere, precum în Slovacia;

Cei cu influență parțială, precum în Republica Cehă;

Cei cu aspirații, precum în Germania.

„Fiecare mișcare este fie în mod evident prietenoasă cu Kremlinul, fie, cel puțin, înțelege ambițiile Rusiei”, continuă analistul financiar Alexander Kolyandr.

„Orbán nu a fost niciodată un pacifist principial și nici un aliat ideologic profund al Rusiei”

Din anul 2022, Ungaria a complicat constant extinderea sancțiunilor împotriva Rusiei. Nu s-a oprit aici. A complicat și alocarea ajutorului militar către Kiev prin intermediul Facilității Europene pentru Pace (EPF).

De asemenea, a blocat procesul de aderare a Ucrainei la UE.

„Orbán a fost din ce în ce mai îndrăzneț în a contracara sprijinul occidental pentru Ucraina.

În 2024, a blocat

A spus direct că nu va ceda până după alegerile americane de la sfârșitul acelui an, când pariase pe revenirea la putere a lui Donald Trump.

Luna trecută, cu doar trei săptămâni înainte de alegerile din Ungaria, Orbán a împiedicat din nou alocarea a peste 100 de miliarde de dolari în ajutor către Ucraina.

De data aceasta a corelat poziția sa cu suspendarea tranzitului de petrol prin conducta Drujba.

În realitate, Orbán nu a fost niciodată un pacifist principial și nici un aliat ideologic profund al Rusiei. De fapt, el își datorează începutul carierei politice unei poziții anti-ruse și anti-sovietice.

Orbán a acționat ca un pragmatic care deține dreptul de veto. Și a obținut beneficii pentru Ungaria la fiecare ocazie. A primit bani de la Bruxelles, scutiri de la sancțiunile energetice, compensații pentru transport”, amintește Alexander Kolyandr.

Ce mai pierde Rusia?

Pentru Rusia, acest lucru a fost un avantaj. Poziția lui Orbán a încetinit sancțiunile și ajutorul acordat Ucrainei.

Rusia nu a avut un aliat deschis, ci mai degrabă o frână constantă în calea inițiativelor anti-Moscova ale UE.

„Moscova nu s-a putut baza niciodată pe deplin pe Orbán pentru a bloca cele mai dure măsuri. Dar acest lucru a costat UE timp, bani și efort politic.

Acum, Moscova va pierde acea frână. Prin urmare, reacția sa publică la înfrângerea covârșitoare a lui Orbán este greu de acceptat.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, ar fi putut spune pe 14 aprilie că nu am fost niciodată prieteni cu Orbán, dar acest lucru este în mod clar neadevărat.

Ce altceva pierde Rusia? Din punct de vedere economic, importanța Budapestei constă în faptul că este o punte energetică și financiară către Europa”, explică analistul financiar.

„Rusia a folosit întotdeauna gazele mai mult ca o pârghie politică”

Legăturile cu Moscova sunt prea strânse pentru ca noul premier Magyar să le poată rupe complet. Însă Budapesta va fi acum mai puțin fiabilă și mai suspicioasă față de Kremlin.

„Ungaria este un cumpărător important de gaze rusești.

În cele șase luni dinaintea invaziei rusești în Ucraina, Gazprom și compania maghiară MVM au semnat două contracte pentru livrarea a 4,5 miliarde de metri cubi de gaze pe an, până la sfârșitul anului 2036.

Amendamentele ulterioare au majorat volumul la 7,7 miliarde de metri cubi.

La aceste volume, contractul valorează aproximativ 2,5 miliarde de dolari anual.

Din punct de vedere financiar, nu este crucial pentru Rusia. Dar pentru Gazprom, care și-a pierdut aproape toți clienții europeni după invazie, este important.

Mai mult, spre deosebire de petrol, Rusia a folosit întotdeauna gazele mai mult ca o pârghie politică decât ca o sursă de venit”, punctează Alexander Kolyandr.

Cum ar pierde Rusia aproximativ 6 miliarde de dolari

Ungaria, mai scrie Alexander Kolyandr, cumpără – sau mai degrabă a cumpărat – mai mult petrol rusesc decât oricine altcineva din Europa.

„UE a interzis în 2022 achiziționarea, importul sau tranzitul țițeiului rusesc. Însă a făcut excepții pentru Ungaria, Slovacia și Republica Cehă din cauza dependenței acestora de combustibilul rusesc.

Ungaria primește aproximativ 10 milioane de tone de petrol pe an prin conducta Drujba.

Incluzând Slovacia, unde compania ungară MOL deține compania petrolieră locală Slovnaft, livrările pe ramura sudică a conductei se ridică la aproximativ 12 milioane de tone pe an.

Cu toate acestea, Drujba a fost scoasă din acțiune din ianuarie.

Ucraina consideră a fi pagube provocate de un atac rusesc.

Orbán a dat vina pe Ucraina pentru explozie. A acuzat-o că a întârziat reparațiile și, prin urmare, a blocat împrumutul UE către Kiev.

Probabil că Ungaria va atenua poziția, făcând termenul limită din 2027 mai realist. În teorie, Rusia ar pierde aproximativ 6 miliarde de dolari pe an din vânzări, din cauza blocării conductei Drujba”, anticipează analistul financiar.

Un alt punct nevralgic. Centrala nucleară Paks-2 din Ungaria, aflată în construcție

Rusia ar putea abandona planul său de a-și extinde prezența pe piața energetică a UE. Este în pericol vânzarea pachetului de control al companiei petroliere sârbe NIS de la Gazprom Neft din Rusia către un consorțiu condus de MOL din Ungaria.

„Al treilea punct de sprijin energetic este centrala nucleară Paks-2 din Ungaria, aflată în prezent în construcție.

Proiectul de miliarde de euro implică agenția nucleară Rosatom din Rusia (care nu este sancționată de UE).

Niciun guvern nu îl poate opri fără pierderi financiare colosale.

Construcția a început oficial în februarie, punerea în funcțiune fiind așteptată în jurul anilor 2033-2035.

Costul total este estimat la 12,5 miliarde de euro.

10 miliarde de euro au fost împrumutate de Rusia, un acord de finanțare tipic pentru astfel de proiecte. Abandonarea ar atrage după sine rambursarea împrumutului respectiv, plus penalități financiare.

Adevărata pagubă este strategică. Ungaria este principala fortăreață a Rusiei în UE. Oferă simultan drept de veto la Consiliul UE, un canal bancar și contracte energetice.

Nimic din toate acestea nu s-ar prăbuși peste noapte, dar plecarea lui Orbán ar putea declanșa o slăbire ireversibilă a poziției Moscovei în UE”, mai scrie analistul financiar Alexander Kolyandr.

Sursa foto colaj main – Mediafax

