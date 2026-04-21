Modelul „Siria”. În conflictul din Orientul Mijlociu, Putin stă deoparte, dar nu-i place postura de observator pasiv. „A fost subminată întreaga politică externă a Rusiei”

Rusia a obținut beneficii semnificative din conflictul Israel & Statele Unite vs. Iran. În special, Moscova s-a ales cu venituri suplimentare din creșterea prețului petrolului și o posibilă reducere a sprijinului militar occidental pentru Ucraina. Însă lipsa opțiunilor prin care să influențeze cursul conflictului rămâne un motiv de îngrijorare pentru Kremlin.

Prin urmare – notează jurnalistul Nikita Smagin într-o analiză publicată de Carnegie Endowment for International Peace -, „Moscova a căutat modalități de a se implica prin furnizarea de drone și informații de pe câmpul de luptă Iranului”.

Ceea ce ar putea încerca Rusia să facă cu orice influență pe care ar putea-o acumula este o întrebare deschisă

Este foarte posibil ca nici măcar Kremlinul să nu știe. Deocamdată, însă, acest lucru este mai puțin important.

Moscova caută cu tot dinadinsul un avantaj

„Tot ce își dorește Moscova este un avantaj”, punctează Nikita Smagin.

„Încă de la începutul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului, oficialii ruși au declarat că ar fi bucuroși să medieze între părțile beligerante.

Dar ofertele lor au rămas fără răspuns. Purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a recunoscut că niciuna dintre părți nu pare să aibă nevoie de medierea Rusiei.

În cele din urmă, Pakistanul a fost ales să găzduiască negocierile de pace. Turcia rămâne o opțiune de rezervă”, mai scrie jurnalistul.

„În ochii conducerii ruse, acest lucru ar crea un precedent periculos”

Faptul că a fost trecut cu s-a dovedit a fi iritant pentru Kremlin. Mai ales că luptele au afectat direct interesele Rusiei în Iran.

„Consulatul rus din orașul Isfahan a fost avariat și a fost închis.

O biserică ortodoxă rusă din Teheran a fost lovită.

Portul Bandar Anzali de la Marea Caspică – un centru cheie pentru comerțul ruso-iranian – a fost distrus.

„Cel mai alarmant lucru pentru Moscova au fost însă patru atacuri americano-israeliene asupra centralei nucleare Bushehr. Centrala este operată de tehnicieni ruși de la corporația nucleară de stat Rosatom, care utilizează uraniu slab îmbogățit, fabricat în Rusia”, amintește Nikita Smagin.

„Dacă ar dori, Statele Unite și Israelul ar putea elimina Rusia din Iran”

În urma bombardamentului, cel puțin un angajat iranian a fost ucis, iar Rusia a fost obligată să evacueze aproape toți cetățenii săi.

„Pagubele aduse Bisericii Ortodoxe și consulatului rus au putut fi puse pe seama ghinionului.

Nu același lucru se poate spune despre Bushehr și Bandar Anzali.

După bombardarea orașului Bandar Anzali, un purtător de cuvânt al Ministerului rus de Externe a protestat.

Acesta a spus această campanie israeliano-americană dăuna intereselor economice ale Rusiei.

Dacă ar dori, Statele Unite și Israelul ar putea elimina Rusia din Iran. Ca răspuns, Kremlinul nu ar putea face mai mult decât să emită comunicate de presă furioase. În ochii conducerii ruse, acest lucru ar crea un precedent periculos”, explică Nikita Smagin în analiza sa.

Volumul comercial dintre Rusia și Orientul Mijlociu a crescut

Orientul Mijlociu a devenit o regiune deosebit de importantă pentru Kremlin. Punctul de pornire a fost prăbușirea relațiilor dintre Rusia și Occident, cauzată de invazia la scară largă a Ucrainei în 2022.

Țările din Orientul Mijlociu nu susțin, adesea, abordarea Occidentului față de Rusia. Continuă să considere Moscova un jucător legitim.

„Volumul comercial dintre Rusia și Orientul Mijlociu a crescut.

Au fost planificate noi rute de transport.

S-au depus eforturi pentru a dezvolta noi modele de cooperare economică impermeabile la sancțiunile occidentale.

Războiul actual înseamnă că astfel de planuri sunt amenințate.

Și nu doar în Iran, unde Rusia are mai multe proiecte importante, inclusiv Coridorul de Transport Nord-Sud și un important hub de gaze naturale”, continuă Nikita Smagin.

„Moscova are nevoie de noi modalități de exercitare a influenței”

De asemenea, conflictul pune în pericol relațiile Rusiei cu alte țări din Orientul Mijlociu, cum ar fi Emiratele Arabe Unite.

„Comerțul dintre Rusia și Emiratele Arabe Unite s-a dublat din 2022. Bunurile sancționate, precum microcipurile, sunt reexportate prin Emiratele Arabe Unite în Rusia.

Băncile din Emiratele Arabe Unite facilitează o parte din tranzacțiile externe ale Rusiei.

Acum, toate acestea sunt în pericol.

Într-adevăr, războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului a subminat întreaga politică externă a Rusiei în Orientul Mijlociu.

Drept urmare, Moscova își dă seama că are nevoie de noi modalități de exercitare a influenței, astfel încât să nu ajungă să devină un simplu observator pasiv”, avertizează Nikita Smagin în analiza publicată de Carnegie Endowment for International Peace.

Cooperarea militară dintre Rusia și Iran se dezvoltă

În acest moment, nu este clar cât de departe este dispusă să meargă Moscova, în special în ceea ce privește sprijinirea regimului iranian.

„Dar este evident că această cooperare militară dintre Iran și Rusia nu se diminuează. Dimpotrivă, se dezvoltă.

Rusia a început să furnizeze

Din 2022, gama de echipamente militare pe care Rusia este dispusă să le exporte către Iran s-a extins

Odată cu adăugarea dronelor, aceasta include acum o armă capabilă să provoace daune directe forțelor americane și israeliene.

Moscova și Teheranul au ajuns, anterior, la un acord prin care Rusia să furnizeze avioane de vânătoare Su-35 și sisteme portabile de apărare aeriană Verba (MANPADS). Dar a fost doar un acord-cadru. Nu a existat nicio confirmare că Teheranul a primit aceste livrări”, mai scrie Nikita Smagin.

„Kremlinul pare să testeze cu atenție limitele”

Moscova a făcut schimb de informații cu Teheranul în încercarea de a ajuta la ghidarea atacurilor iraniene.

Este adevărat că acest ajutor rusesc este limitat ca mărime și anvergură.

„Kremlinul pare să testeze cu atenție limitele a ceea ce poate face fără a provoca prea multă furie din partea Statelor Unite, Israelului și a statelor din Golf.

Ceea ce câștigă Rusia din toate acestea este o prezență în conflictul în desfășurare.

În plus, atacurile regulate ale dronelor iraniene vor obliga Statele Unite și aliații săi să folosească interceptoare.

În alte condiții, interceptoarele ar fi putut fi trimise în Ucraina pentru a doborî rachete rusești.

Simplul fapt că Rusia oferă sprijin Iranului reprezintă o influență de politică externă care ar putea fi utilă ulterior”, mai scrie Smagin.

„Participarea Rusiei la cel mai recent război din Orientul Mijlociu este limitată”

Potrivit Politico, Moscova a sugerat deja Washingtonului că ar putea înceta schimbul de informații cu Iranul. Dar asta numai dacă Statele Unite și aliații săi ar înceta să facă același lucru cu Ucraina.

„Deocamdată, participarea Rusiei la cel mai recent război din Orientul Mijlociu este limitată.

În loc să fie un efort real de a influența rezultatul luptelor, aceasta pare mai degrabă o încercare de a obține un punct de sprijin pentru viitoarele negocieri.

Adică exact așa cum a început intervenția Rusiei în războiul civil sirian.

Cu alte cuvinte, Moscova își cultivă acum resursele de politică externă și va decide în voie cum să le folosească cel mai bine în avantajul Rusiei”, încheie Nikita Smagin.

