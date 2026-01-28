Prima pagină » Film » Alexis Ortega a murit la 38 de ani. Actorul era cunoscut din „Spider-Man” și „Star Wars”

28 ian. 2026, 14:24
Actorul mexican Alexis Ortega, care și-a „împrumutat” vocea personajului „Spider-Man”, a murit la doar 38 de ani.

„Anunțăm cu regret dispariția actorului de voce Alexis Ortega și transmitem condoleanțe familiei, prietenilor și colegilor săi, în aceste momente grele”, transmit reprezentanții actorului.

Cauza morții starului mexican nu a fost încă dezvăluită, scrie metro.co.uk.

Cine a fost Alexis Ortega

Alexis Ortega s-a născut în Mexic în 1987 și a debutat ca actor de voce, dar și performer, undeva în 2013.

Acesta l-a dublat pe Tom Holland în mai multe filme din universul Marvel, inclusiv „Spider-Man: Homecoming” și „Avengers: Infinity War”.

Ortega a lucrat și la câteva filme Disney, asigurând dublarea vocii în spaniolă pentru „Big Hero 6” și „Star Wars: Rogue One”.

La scurt timp după anunțul morții lui Ortega, fanii au transmis condoleanțe: „Ce vești triste. Prea tânăr la 38 de ani. Odihnește-te în pace, Alexis”.

Dincolo de activitatea sa de actor de voce, Alexis Ortega a apărut în filme precum „Luis Miguel: The Series”, „Thursday’s Widows”, „El Candidato” și „The House of Flowers”.

Mai mult, el a colaborat cu MrBeast și a asigurat dublarea în spaniolă a videoclipurilor celebrului youtuber.

Sursa foto: Alexis Ortega/ Instagram

