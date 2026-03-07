Prima pagină » Film » A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani

A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani

07 mart. 2026, 20:09, Film
Stephen Hibbert, un actor și scenarist englez, cunoscut pentru rolul lui „The Gimp” din celebrul film Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino în 1994, a murit la 68 de ani.

Hibbert a murit luni, 2 martie, în Denver, Colorado, vestea tristă fiind confirmată de familia acestuia, scrie independent.co.uk.

Artistul ar fi decedat în urma unui infarct, potrivit unei rude.

Stephen Hibbert s-a născut în Fleetwood, Marea Britanie și – după ce s-a mutat în SUA – a devenit cunoscut ca scenarist al talk show-ului Late Night with David Letterman, între 1984-1986.

A mai scris episoade pentru producții precum Darkwing Duck, Animaniacs, Mad TV și Boy Meets World.

În 1994, Hibbert a fost unul dintre scenariștii comediei It’s Pat: The Movie, alături de soția lui de atunci, Julia Sweeney.

Cum a primit Hibbert rolul lui The Gimp

În același an 1994, Hibbert a primit rolul lui The Gimp în filmul-cult Pulp Fiction, unde a jucat alături de „grei” precum Bruce Willis, Ving Rhames, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, sub „bagheta” excentricului Quentin Tarantino.

Într-un interviu din 2024, oferit AARP, Hibbert a povestit cum el și Sweeney, care a jucat, de asemenea, în Pulp Fiction, l-au întâlnit pe Tarantino, pentru prima oară, la Groundlings Theater din Los Angeles.

„Ne-a cerut să dăm probe pentru Pulp Fiction”, a spus Hibbert.

Rolul său de psihopat aflat în „grija” criminalilor Maynard (Duane Whitaker) și Zed (Peter Greene) i-a adus numeroși fani. „Mi-au zis că vor să ne vedem la o cafea! Yikes!”, a povestit actorFul.

„Acești admiratori așteptau genericul, pentru a vedea cine l-a jucat pe Gimp, apoi mergeau la telefonul public, sunau la LA 411 și obțineau numărul meu. Mi-am schimbat imediat numărul și m-am „delistat””.

Dincolo de Pulp Fiction, Hibbert a mai jucat în Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), The Cat in the Hat (2003) și în câteva episoade din serialul True Jackson, VP.

Hibbert a lăsat în urmă trei copii, pe Ronnie, Rosalind și Greg.

Sursa foto: Capturi YouTube

