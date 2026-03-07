A murit „The Gimp” din „Pulp Fiction”. Stephen Hibbert avea 68 de ani

Stephen Hibbert, un actor și scenarist englez, cunoscut pentru rolul lui „The Gimp” din celebrul film Pulp Fiction, regizat de Quentin Tarantino în 1994, a murit la 68 de ani.

Hibbert a murit luni, 2 martie, în Denver, Colorado, vestea tristă fiind confirmată de familia acestuia, scrie independent.co.uk.

Artistul ar fi decedat în urma unui infarct, potrivit unei rude.

Stephen Hibbert s-a născut în Fleetwood, Marea Britanie și – după ce s-a mutat în SUA – a devenit cunoscut ca scenarist al talk show-ului Late Night with David Letterman, între 1984-1986.

A mai scris episoade pentru producții precum Darkwing Duck, Animaniacs, Mad TV și Boy Meets World.

În 1994, Hibbert a fost unul dintre scenariștii comediei It’s Pat: The Movie, alături de soția lui de atunci, Julia Sweeney.

Cum a primit Hibbert rolul lui The Gimp

În același an 1994, Hibbert a primit rolul lui The Gimp în filmul-cult Pulp Fiction, unde a jucat alături de „grei” precum Bruce Willis, Ving Rhames, John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, sub „bagheta” excentricului Quentin Tarantino.

Într-un interviu din 2024, oferit AARP, Hibbert a povestit cum el și Sweeney, care a jucat, de asemenea, în Pulp Fiction, l-au întâlnit pe Tarantino, pentru prima oară, la Groundlings Theater din Los Angeles.

„Ne-a cerut să dăm probe pentru Pulp Fiction”, a spus Hibbert.

Rolul său de psihopat aflat în „grija” criminalilor Maynard (Duane Whitaker) și Zed (Peter Greene) i-a adus numeroși fani. „Mi-au zis că vor să ne vedem la o cafea! Yikes!”, a povestit actorFul.

„Acești admiratori așteptau genericul, pentru a vedea cine l-a jucat pe Gimp, apoi mergeau la telefonul public, sunau la LA 411 și obțineau numărul meu. Mi-am schimbat imediat numărul și m-am „delistat””.

Dincolo de Pulp Fiction, Hibbert a mai jucat în Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999), The Cat in the Hat (2003) și în câteva episoade din serialul True Jackson, VP.

Hibbert a lăsat în urmă trei copii, pe Ronnie, Rosalind și Greg.

Sursa foto: Capturi YouTube

