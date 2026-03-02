Prima pagină » Film » Netflix oprește accesul pe 87 de milioane de dispozitive: „Era singura modalitate”

02 mart. 2026, 16:18, Film
Netflix a anunțat că va opri accesul pe PlayStation 3 și pe Smart TV-uri mai vechi de 10 ani. Peste 87 de milioane de dispozitive vor fi afectate, lucru care nu a fost pe placul utilizatorilor. Această măsură face parte dintr-o actualizare masivă a standardelor tehnice ale platformei, concepută pentru a îmbunătăți securitatea, stabilitatea și calitatea streamingului.

Deținătorii de PlayStation 3 nu vor mai putea utiliza Netflix

Începând de astăzi, 2 martie, Netflix nu va mai funcționa pe consola de jocuri a celor de la Sony, PlayStation 3, deși a fost cândva cel mai utilizat dispozitiv pentru vizionarea la nivel global.

Utilizatorii afectați de această întrerupere au fost deja notificați printr-o eroare R40, apărută pe ecranele lor, care i-a informat că: „Din păcate, Netflix nu va mai fi disponibil pe acest dispozitiv după 2 martie 2026. Vizitează netflix.com/compatible-devices pentru a vedea lista dispozitivelor suportate.”

Utilizatorii nu au fost mulțumiți de noile vești și au reacționat pe rețelele sociale.

„Sfârșitul unei ere. PS3 a fost cu adevărat platforma pentru streaming și gaming înainte să fie cool”, a scris un utilizator.

„Netflix a supraviețuit trei generații de console și acum spune: sunt obosit, șefule”, a fost un alt comentariu.

„Netflix pe PS3 era singura modalitate prin care încă puteam să împărtășesc Netflix cu tatăl meu, chiar dacă locuim în țări diferite”, a scris un utilizator pe contul său de Reddit.

„Fără reclame și fără servicii de localizare, PS3 era modalitatea perfectă de a urmări Netflix”, este un mesaj de la un alt utilizator.

Cel mai așteptat film la început de 2024 pe Netflix

Smart TV-urile mai vechi de 10 ani vor fi afectate

Pe lângă console, și televizoarelor Smart mai vechi de un deceniu li s-a întrerupt accesul pe Netflix, potrivit publicației Flatpanels HD.

Măsura vizează și mai multe set-top boxuri, printre care BT TV Box (Z4) și BT TV Recordable Box (G4).

Există însă soluții alternative pentru ca cei care folosesc PlayStation 3 sau un televizor mai vechi pentru a urmări platforma.

„Poți urmări Netflix pe orice televizor inteligent suportat, telefon, tabletă, player de streaming sau consolă de jocuri care se conectează la internet și oferă aplicația Netflix, sau pe netflix.com folosind un computer”, precizează serviciul de streaming.

