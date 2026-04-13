Filmul care a schimbat totul pentru Matt Damon și Ben Affleck. „Ca un concert rock and roll!"
Galerie Foto 20

Filmul care a schimbat totul pentru Matt Damon și Ben Affleck. Regizorul Denis Villeneuve a povestit cum, alături de Nicolas Kadima, prietenul său cel mai bun, au devenit atât de „porniți” să producă o adaptare a capodoperei „DUNE” de Frank Herbert, încât au schițat un film întreg pe hârtie, în anii de tinerețe. Din păcate, Kadima nu a călcat pe urmele lui Villeneuve în privința succeselor cinematografice și au ratat șansa să devină versiunea franco-canadiană a duo-ului Matt Damon – Ben Affleck.

O prietenie care durează de 40 de ani, între cei doi actori, regizori, scenariști din Boston, scrie faroutmagazine.co.uk.

Simbioza dintre Matt Damon și Ben Affleck s-a definitivat cu mega-succesul „Good Will Hunting” (1998), pentru care cele două vedete au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu.

Oriunde ar merge unul dintre ei, celălalt pare că-l urmează, transformând întâlnirea de pe marele ecran într-un nou regal regizoral, actoricesc, scenaristic.

„Pulp Fiction”, ca un concert rock

Cei doi actori aveau în jur de 20 de ani când Quentin Tarantino a regizat filmul-cult „Pulp Fiction”, pe care Damon l-a comparat cu „un concert rock and roll”.

„Eram la Mann’s Chinese Theatre, în seara de deschidere a „Pulp Fiction”, în 1994, țin minte că era vineri”, a declarat Damon pentru Letterboxd.

„Eram cu Ben. A fost ca un concert rock, știi ce zic? Ne-a încurajat atât de tare în privința puterii filmelor! A fost un moment de referință în istoria mersului nostru la cinema”.

La acea vreme, Damon era un „nimeni” și apăruse fugitiv în câteva filme, precum „Mystic Pizza”, „Field of Dreams” și „School Daze”.

Affleck, între timp, jucase (cu vocea dublată) în „Buffy the Vampire Slayer” și în „Dazed and Confused”, film de referință al celebrului Richard Linklater.

Cei mai tari regizori, minus Tarantino

Matt și Ben au avut șansa să lucreze cu cei mai tari regizori de film, precum Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Martin Scorsese, frații Coen, Ridley Scott, Christopher Nolan, John Woo, Michael Bay și alții.

Nu și-au găsit însă locul, până acum, într-un film de Tarantino. În situația în care regizorul controversat a spus că „The Movie Critic” va fi ultima sa producție, speranțele unei colaborări Matt Damon-Ben Affleck-Quentin Tarantino par departe de a se materializa vreodată.

Totuși, regizorul Quentin Tarantino are meritul de a le fi „insuflat” spiritul rebel al filmului prin intermediul „Pulp Fiction”, în acea seară de vineri, din 1994…

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Péter Magyar explică aversiunea față de liderul AUR: „George Simion a dansat pe mormintele strămoșilor noștri, iar liderul UDMR a participat la campania de minciuni împotriva mea”
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 7000 de euro. Terenul are 1900 de metri pătrați
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Cum a reușit Belgia să convingă 3.000 de tineri și tinere de 17 ani să se înroleze în armată
Click
Moment incredibil pentru Jean de la Craiova. Soția artistului, față în față cu amanta: „Nu știa că eu sunt însurat”
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Soția lui Pepe a născut! Artistul a devenit tată din nou. Ce nume special a primit fetița
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Vrei un SUV care să fie și dubiță? Un producător auto îți oferă soluția!
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Ce este fenomenul „manosphere” și de ce politicienii britanici cer măsuri ferme pentru protejarea bărbaților?

Cele mai noi

Trimite acest link pe