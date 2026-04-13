Filmul care a schimbat totul pentru Matt Damon și Ben Affleck. „Ca un concert rock and roll!”

Filmul care a schimbat totul pentru Matt Damon și Ben Affleck. Regizorul Denis Villeneuve a povestit cum, alături de Nicolas Kadima, prietenul său cel mai bun, au devenit atât de „porniți” să producă o adaptare a capodoperei „DUNE” de Frank Herbert, încât au schițat un film întreg pe hârtie, în anii de tinerețe. Din păcate, Kadima nu a călcat pe urmele lui Villeneuve în privința succeselor cinematografice și au ratat șansa să devină versiunea franco-canadiană a duo-ului Matt Damon – Ben Affleck.

Filmul care a schimbat totul pentru Matt Damon și Ben Affleck

O prietenie care durează de 40 de ani, între cei doi actori, regizori, scenariști din Boston, scrie faroutmagazine.co.uk.

Simbioza dintre Matt Damon și Ben Affleck s-a definitivat cu mega-succesul „Good Will Hunting” (1998), pentru care cele două vedete au câștigat Oscarul pentru cel mai bun scenariu.

Oriunde ar merge unul dintre ei, celălalt pare că-l urmează, transformând întâlnirea de pe marele ecran într-un nou regal regizoral, actoricesc, scenaristic.

„Pulp Fiction”, ca un concert rock

Cei doi actori aveau în jur de 20 de ani când Quentin Tarantino a regizat filmul-cult „Pulp Fiction”, pe care Damon l-a comparat cu „un concert rock and roll”.

„Eram la Mann’s Chinese Theatre, în seara de deschidere a „Pulp Fiction”, în 1994, țin minte că era vineri”, a declarat Damon pentru Letterboxd.

„Eram cu Ben. A fost ca un concert rock, știi ce zic? Ne-a încurajat atât de tare în privința puterii filmelor! A fost un moment de referință în istoria mersului nostru la cinema”.

La acea vreme, Damon era un „nimeni” și apăruse fugitiv în câteva filme, precum „Mystic Pizza”, „Field of Dreams” și „School Daze”.

Affleck, între timp, jucase (cu vocea dublată) în „Buffy the Vampire Slayer” și în „Dazed and Confused”, film de referință al celebrului Richard Linklater.

Cei mai tari regizori, minus Tarantino

Matt și Ben au avut șansa să lucreze cu cei mai tari regizori de film, precum Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Terry Gilliam, Martin Scorsese, frații Coen, Ridley Scott, Christopher Nolan, John Woo, Michael Bay și alții.

Nu și-au găsit însă locul, până acum, într-un film de Tarantino. În situația în care regizorul controversat a spus că „The Movie Critic” va fi ultima sa producție, speranțele unei colaborări Matt Damon-Ben Affleck-Quentin Tarantino par departe de a se materializa vreodată.

Totuși, regizorul Quentin Tarantino are meritul de a le fi „insuflat” spiritul rebel al filmului prin intermediul „Pulp Fiction”, în acea seară de vineri, din 1994…

