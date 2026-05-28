Actorul Nicolas Cage și-a schimbat numele

Actorul american Nicolas Cage a dezvăluit public că și-a schimbat numele în acte pentru a se distanța de familia sa celebră.

Și-a trecut în acte numele de scenă „Nick Cage”. Motivul deciziei vine după ce a decis că este vremea să devină patriarnhul familiei și să nu mai fie „vărulk bufon” al unei familii „regale” de la Hollywood.

Tatăl actorului a fost August Floyd Coppola, iar unchiul său, Francis Ford Coppola, este regizorul care a produs „The Godfather”, cel mai apreciat film din istorie de către critici, precum și „Apocalypse Now”, cel mai popular film despre războiul din Vietnam.

„Mi-am schimbat numele legal anul trecut”, a declarat actorul în vârstă de 62 de ani care a fost premiat cu Oscar, Globul de Aur și care a devenit cunoscut pentru filmele „Face/Off”, „Leaving Las Vegas”, „The Rock”, „Next”, „National Treasure”, „Ghost Rider” și „Kick-Ass”.