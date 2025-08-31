Filmul feminist ce o are ca protagonistă pe Julia Roberts a atras critici din partea susținătorilor mișcării #METOO

Filmul ce o are ca protagonistă pe Julia Roberts a stârnit controversă la Veneția. Actrița joacă rolul unei profesoare de filosofie care află că o studentă a fost agresată sexual de prietenul ei, tot un profesor (jucat de Andrew Garfield) într-o universitate americană.

Feminismul a fost dezbătut în sala de cinema, potrivit Știrile PRO TV. Pelicula „After the Hunt”, un thriller psihologic ce va fi lansat pe 10 octombrie 2025.

Actrița, cu un zâmbet larg pe buze, în rochie lungă elegantă de culoare bleumarin, cercei lungi și argintii, cu o brățară mare, a acordat autografe și a pozat îndelung pe covorul roșu.

Filmul expune excesele noului feminism, natura coruptă a privilegiilor și cultura anulării. Unii cronicari au criticat dur filmul pentru că ar fi contrar mișcării drepturilor femeilor „#METOO”.

„Sămânța de scandal apare totdeauna în jurul temelor controversate, picante, nu-i așa? V-ați dat seama fiecare care vă sunt convingerile profunde pentru că noi am iscat aceste discuții. Cu plăcere….”, a spus actrița Julia Roberts.

„Propriile noastre motivații rămân obscure chiar și pentru noi înșine, toți suntem naratori subiectiv”, a spus Andrew Garfield.

Regizorul Luca Guadagnino a pledat clauza filmului.

„Fiecare are adevărul său. Miza este chiar ciocnirea acestor adevăruri. Nu am făcut un film-manifest pentru a resuscita valori demodate”.

