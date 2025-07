La ce lucra Michael Madsen înainte să moară. Ce au dezvăluit apropiații actorului

La ce lucra Michael Madsen înainte să moară. Apropiații starului de la Hollywood au dezvăluit ce planuri avea acesta.

La ce lucra Michael Madsen înainte să moară

Actorul Michael Madsen a murit, joi, în Los Angeles, la vârsta de 67 de ani, în urma unui stop cardiac, scrie nypost.com. Vestea tragică a fost confirmată de Ron Smith, impresarul starului din „Reservoir Dogs”.

Madsen a jucat în peste 300 de filme și seriale, cu roluri memorabile în „Kill Bill”, „Reservoir Dogs”, „The Hateful Eight”, „Once Upon a Time in Hollywood” și „Donnie Brasco”.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a fost implicat în proiecte independente precum „Resurrection Road”, „Concessions” și „Cookbook for Southern Housewives” și privea spre un nou capitol din viața sa”, au dezvăluit Susan Ferris și Ron Smith, impresarii lui Madsen.

Urma să lanseze o carte

„Michael pregătea o nouă carte, intitulată „Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems”, care se află în curs de editare. Michael Madsen a fost unul dintre cei mai prolifici actori de la Hollywood, care va lipsi multor oameni”.

Dincolo de apariția în filmele lui Quentin Tarantino, Madsen a mai jucat în filme precum „Thelma & Louise”, „Free Willy”, „Donnie Brasco” și „Die Another Day”.

Actorul a avut o viață personală zbuciumată: în 2024, starul a divorțat de soția lui, DeAnna Madsen, după 28 de ani de căsătorie.

Motivele divorțului au fost multiple, a precizat Madsen, dar a cântărit mult și un eveniment tragic: în 25 ianuarie 2022, Hudson, fiul în vârstă de 26 de ani al actorului, s-a sinucis.

Omagiu adus de Harvey Keitel

Harvey Keitel, actorul în vârstă de 86 de ani care a jucat cu Michael în „Reservoir Dogs”, a declarat: „Am pierdut încă un mare poet american. Adio, dragul meu prieten. N-o să uit niciodată una din cele mai tari scene pe care le-am văzut într-un film, cea în care tu te „contrai” cu Chris Penn în „Reservoir Dogs”. O minunată scenă de dragoste. Ia-l în brațe pe Chris pentru mine”. (n.r., actorul Chris Penn, fratele lui Sean Penn, a murit în 2006).

