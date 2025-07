Actorul Michael Madsen, starul din “Reservoir Dogs”, “Kill Bill” și “Donnie Brasco”, a murit la vârsta de 67 de ani

Actorul Michael Madsen a încetat din viață, la vârsta de 67 de ani, potrivit autorităților și reprezentanților săi.

Cunoscut pentru colaborările sale cu Quentin Tarantino, actorul a fost găsit fără suflare în casa sa din Malibu, după ce polițiștii au răspuns unui apel la serviciile de urgență joi dimineață.

Actorul a fost declarat mort la ora locală 8.25. Într-un e-mail, managerul lui Madsen, Ron Smith, a confirmat că clientul său a murit în urma unui stop cardiac.

De-a lungul unei cariere de patru decenii, Madsen a câștigat aprecierea publicului și criticilori pentru rolurile de tipi duri adesea enigmatici și cu o aplecare spre glume, în filme precum “Kill Bill: Vol. 1”, “Reservoir Dogs”, “Thelma & Louise” și “Donnie Brasco”.

De asemenea, Madsen a apărut în mai multe filme târzii ale lui Tarantino, inclusiv “The Hateful Eight” și “Once Upon a Time in Hollywood”. Alte filme notabile printre cele 346 listate pe IMDb includ “The Doors”, “Free Willy”, “Species”, “Die Another Day”, “Sin City” și “Scary Movie 4”.

Madsen și-a început cariera la Chicago ca parte a companiei Steppenwolf Theatre ca ucenic al lui John Malkovich înainte de a debuta pe marele ecran în filmul SF din 1983 “WarGames”. Succesul a venit în 1994, când l-a jucat pe “Mr Blonde” în filmul de debut al lui Tarantino, “Reservoir Dogs”.

În ciuda faptului că a făcut echipă din nou cu Tarantino pentru Pulp Fiction 11 ani mai târziu, Madsen a ratat o serie de roluri semnificative în filme care l-ar fi putut ajuta în carieră, inclusiv rolurile principale din “LA Confidential” și “Natural Born Killers”.

„Poate că m-am născut într-o epocă greșită”

Vorbind cu The Guardian în 2004, el și-a exprimat frustrarea față de unii regizori pentru că l-au ignorat pentru anumite roluri, precum și față de ceea ce el a perceput ca o lipsă mai largă de grijă pentru oameni în industria filmului.

„Când eram cu adevărat la pământ”, a spus el, „și eram gata să dispar, ai crede că cineva de la Hollywood va încerca să te ajute, să te facă să mergi mai departe. Vreau să spun, toată lumea știe că sunt tată. Mulți oameni au făcut mulți bani cu mine implicat în proiectele lor, așa că doar din acest motiv. Dar nu – nu se întâmpla nimic.”

Madsen a atribuit, de asemenea, „neuniformitatea” carierei sale faptului că s-a născut în epoca greșită.

„Poate că m-am născut într-o epocă greșită”, a spus el. „Simt că țin mai mult de zilele filmelor alb-negru. Băieții ăia de atunci, aveau un anumit tip de sinceritate. Multe dintre scenarii, intrigi erau foarte simpliste – au dat naștere unui tip de antierou care poate mi se potrivește mai bine.”

Foto: Profimedia