Escrocherii pe WhatsApp: 6 setări esențiale pe care trebuie să le activezi pentru a-ți proteja contul.

WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații din țara noastră, iar asta are multe aspecte pozitive, dar și unele mai puțin plăcute. Din cauza gradului ridicat de utilizare a platformei, infractorii cibernetici au la dispoziție milioane de potențiale victime pe care le pot înșela.

Printre utilizatorii aplicației se numără atât persoane cu cunoștințe tehnologice avansate, cât și utilizatori cu competențe digitale mai limitate. Totuși, nimeni nu este complet ferit de aceste înșelătorii, deoarece, pe măsură ce tehnologia evoluează, și metodele folosite de infractorii cibernetici devin mai sofisticate și mai greu de identificat, scrie El Economista.

Pe lângă conștientizarea riscurilor, cea mai bună metodă de protecție împotriva fraudelor și înșelătoriilor pe WhatsApp este activarea tuturor măsurilor de securitate disponibile. Deși multe dintre acestea trec neobservate de utilizatori, aplicația Meta oferă mai multe funcții și instrumente care fac platforma mai sigură.

1. Dezactivează descărcarea automată a conținutului multimedia

De multe ori, virusurile care fură date personale provin din documente, fotografii sau videoclipuri descărcate automat. Pentru a evita descărcarea fișierelor de la persoane necunoscute înainte de a decide dacă le dorești sau nu, este recomandat să dezactivezi descărcarea automată.

Pentru a face acest lucru:

Accesează Setări .

. Intră la Stocare și date .

. Dezactivează opțiunea Descărcare automată pentru Wi-Fi și date mobile.

2. Confidențialitate avansată pentru chat

Această funcție este esențială pentru protejarea informațiilor tale de persoane necunoscute. De exemplu, infractorii cibernetici pot obține informații utile pentru o fraudă chiar și dintr-o simplă fotografie de profil.

Funcția ascunde fotografia de profil și limitează informațiile pe care alți utilizatori le pot vedea despre tine, reducând expunerea și îngreunând furtul de identitate.

Pentru activare:

Deschide conversația cu persoana necunoscută care ți-a scris.

Apasă pe Vezi contactul .

. Activează opțiunea Confidențialitate avansată pentru chat.

3. Dezactivează confirmările de citire

Astfel, ceilalți utilizatori nu vor ști dacă ai citit sau nu mesajele și nu îți vor putea identifica obiceiurile de utilizare a aplicației.

Pentru a dezactiva confirmările de citire:

Accesează Setări .

. Intră la Confidențialitate .

. Debifează opțiunea Confirmări de citire.

4. Activează mesajele care se șterg automat

Pentru a evita scurgerea conversațiilor sau accesul unor terțe persoane la acestea, poți activa mesajele temporare.

Pași:

Accesează Setări .

. Selectează Confidențialitate .

. Activează opțiunea Mesaje temporare.

5. Blochează aplicația și conversațiile

Pentru a împiedica accesul neautorizat la contul tău WhatsApp sau la anumite conversații, poți adăuga un PIN sau o parolă ca nivel suplimentar de securitate.

Pentru activare:

Deschide Setări .

. Selectează Confidențialitate .

. Apasă pe Blocare aplicație.

6. Activează autentificarea în doi pași (PIN de securitate)

Poți seta un PIN care va fi solicitat atunci când numărul tău este înregistrat pe un dispozitiv nou. Această funcție este esențială pentru prevenirea preluării frauduloase a contului WhatsApp.

Pentru activare:

Accesează Setări .

. Apasă pe Cont .

. Selectează Verificare în doi pași .

. Activează și configurează PIN-ul de securitate.

