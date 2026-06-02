Prima pagină » Tehnologie » Escrocherii pe WhatsApp: 6 setări esențiale pe care trebuie să le activezi pentru a-ți proteja contul

Escrocherii pe WhatsApp: 6 setări esențiale pe care trebuie să le activezi pentru a-ți proteja contul

Escrocherii pe WhatsApp: 6 setări esențiale pe care trebuie să le activezi pentru a-ți proteja contul
Aplicațiile social media instalate pe telefon sau laptop te ascultă? | Foto - Profimedia Images
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Escrocherii pe WhatsApp: 6 setări esențiale pe care trebuie să le activezi pentru a-ți proteja contul.

WhatsApp este una dintre cele mai utilizate aplicații din țara noastră, iar asta are multe aspecte pozitive, dar și unele mai puțin plăcute. Din cauza gradului ridicat de utilizare a platformei, infractorii cibernetici au la dispoziție milioane de potențiale victime pe care le pot înșela.

Printre utilizatorii aplicației se numără atât persoane cu cunoștințe tehnologice avansate, cât și utilizatori cu competențe digitale mai limitate. Totuși, nimeni nu este complet ferit de aceste înșelătorii, deoarece, pe măsură ce tehnologia evoluează, și metodele folosite de infractorii cibernetici devin mai sofisticate și mai greu de identificat, scrie El Economista.

Pe lângă conștientizarea riscurilor, cea mai bună metodă de protecție împotriva fraudelor și înșelătoriilor pe WhatsApp este activarea tuturor măsurilor de securitate disponibile. Deși multe dintre acestea trec neobservate de utilizatori, aplicația Meta oferă mai multe funcții și instrumente care fac platforma mai sigură.

1. Dezactivează descărcarea automată a conținutului multimedia

De multe ori, virusurile care fură date personale provin din documente, fotografii sau videoclipuri descărcate automat. Pentru a evita descărcarea fișierelor de la persoane necunoscute înainte de a decide dacă le dorești sau nu, este recomandat să dezactivezi descărcarea automată.

Pentru a face acest lucru:

  • Accesează Setări.
  • Intră la Stocare și date.
  • Dezactivează opțiunea Descărcare automată pentru Wi-Fi și date mobile.

2. Confidențialitate avansată pentru chat

Această funcție este esențială pentru protejarea informațiilor tale de persoane necunoscute. De exemplu, infractorii cibernetici pot obține informații utile pentru o fraudă chiar și dintr-o simplă fotografie de profil.

Funcția ascunde fotografia de profil și limitează informațiile pe care alți utilizatori le pot vedea despre tine, reducând expunerea și îngreunând furtul de identitate.

Pentru activare:

  • Deschide conversația cu persoana necunoscută care ți-a scris.
  • Apasă pe Vezi contactul.
  • Activează opțiunea Confidențialitate avansată pentru chat.
Image: 454867579, License: Royalty-free, Restrictions: Contributor country restriction: Worldwide, Worldwide. Contributor usage restriction: Advertising and promotion, Consumer goods. Contributor media restriction: {7CA411F3-0ADE-4E1A-B746-C46E6532E1B7}, {7CA411F3-0ADE-4E1A-B746-C46E6532E1B7}., Model Release: no

FOTO – Caracter ilustrativ: Profimedia

3. Dezactivează confirmările de citire

Astfel, ceilalți utilizatori nu vor ști dacă ai citit sau nu mesajele și nu îți vor putea identifica obiceiurile de utilizare a aplicației.

Pentru a dezactiva confirmările de citire:

  • Accesează Setări.
  • Intră la Confidențialitate.
  • Debifează opțiunea Confirmări de citire.

4. Activează mesajele care se șterg automat

Pentru a evita scurgerea conversațiilor sau accesul unor terțe persoane la acestea, poți activa mesajele temporare.

Pași:

  • Accesează Setări.
  • Selectează Confidențialitate.
  • Activează opțiunea Mesaje temporare.

5. Blochează aplicația și conversațiile

Pentru a împiedica accesul neautorizat la contul tău WhatsApp sau la anumite conversații, poți adăuga un PIN sau o parolă ca nivel suplimentar de securitate.

Pentru activare:

  • Deschide Setări.
  • Selectează Confidențialitate.
  • Apasă pe Blocare aplicație.

6. Activează autentificarea în doi pași (PIN de securitate)

Poți seta un PIN care va fi solicitat atunci când numărul tău este înregistrat pe un dispozitiv nou. Această funcție este esențială pentru prevenirea preluării frauduloase a contului WhatsApp.

Pentru activare:

  • Accesează Setări.
  • Apasă pe Cont.
  • Selectează Verificare în doi pași.
  • Activează și configurează PIN-ul de securitate.

Recomandările autorului:

Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Cât costă noile servicii și ce funcții oferă

Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
10:57
Nu ignora regula celor 30 de secunde, care rezolvă 90% din problemele cu router-ul WiFi
FLASH NEWS Revoluție în tehnologie. NVIDIA lansează un cip ultraperformant care rulează Inteligența Artificială pe laptop și computere
23:22
Revoluție în tehnologie. NVIDIA lansează un cip ultraperformant care rulează Inteligența Artificială pe laptop și computere
DIGITALIZARE The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
21:19, 30 May 2026
The Infographics Show îndeamnă internauții să nu mai folosească Google în acest moment. Despre teoria internetului mort și traficul bazat pe 50% boți
MILITAR O companie a anunțat că va lansa în toamnă un joc video despre războiul dintre SUA și Coreea de Nord. Antagonistul, inspirat după Kim Jong Un
00:22, 30 May 2026
O companie a anunțat că va lansa în toamnă un joc video despre războiul dintre SUA și Coreea de Nord. Antagonistul, inspirat după Kim Jong Un
TEHNOLOGIE Cum poți afla dacă vorbești cu o inteligență artificială la telefon. Trucul explicat de un expert în tehnologie
13:23, 28 May 2026
Cum poți afla dacă vorbești cu o inteligență artificială la telefon. Trucul explicat de un expert în tehnologie
AUTO Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
19:58, 27 May 2026
Fostul director al companiei Ferrari se declară nemulțumit de noul model Ferrari Luce: „Sper să scoată căluțul cabrat de pe acea mașină”
Mediafax
Nicușor Dan, ”tras de urechi” de reprezentantul Rusiei la ONU pentru declarațiile despre dronă: ”Face...”
Digi24
Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță „potop” în Capitală: 12 zile consecutive de ploaie în București
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Ce urmează după expulzarea consulului rus. Un analist de politică externă explică pașii diplomatici pe care îi poate face România
Mediafax
Rusia despre explozia de la Galați: „O dronă rusească făcea praf blocul”
Click
Mihai Trăistariu, mărturisire sinceră despre un moment controversat din carieră: „Am șters poza în două minute”
Digi24
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare
Cancan.ro
Vladimir Putin, mesaj pentru România după ce Nicușor Dan a confirmat că drona de la Galați este rusească. Ce ne cere Kremlinul
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Accesorii auto ieftine în magazinele Action din România: ce merită cumpărat
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un virus gigantic care se reproduce într-un mod complet unic
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Psiholog: – Bulă, înainte să începem terapia, o singură întrebare mai am!
Descopera.ro
Un viitor sumbru: Omenirea ar putea înregistra o scădere drastică a populației până în 2064
FLASH NEWS Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
13:20
Dan Barna: USR nu va susține un Guvern în care PSD rămâne creierul României
TENSIUNI WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate
13:17
WSJ: Pentagonul le interzice jurnaliștilor accesul la biroul de presă. Care sunt motivele invocate
JUSTIȚIE Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
12:51
Lia Savonea cere lege specială de salarizare pentru magistrați. Includerea acestora în grila unică pentru bugetari le-ar afecta independența financiară
GALERIE FOTO „George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”
12:45
„George Constanza”, apariție rară la Los Angeles. Cum arată acum Jason Alexander, starul din „Seinfeld”
LIFESTYLE Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
12:40
Ce aparate ar trebui să scoți din priză înainte de a pleca în vacanță. Recomandările experților pentru siguranța locuinței
FLASH NEWS Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian
12:34
Reuters: Siria profită neașteptat pe urma războiului din Iran. După ani de zile, companiile aeriene îi traversează din nou spațiul aerian

Cele mai noi

Trimite acest link pe