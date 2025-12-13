Rusia înarmează Belarus cu rachete Oreșnik în încercarea de a presa UE și NATO

Rusia se pregătește să staționeze rachetele Oreșnik în Belarus pentru a presa statele membre NATO și UE. Cu rachetele balistice cu rază intermediară de acțiune, Belarus s-ar putea apăra în cazul unor atacuri dinspre Ucraina.

Din 2023, țara condusă de dictatorul Aleksandr Lukașenko găzduiește aeronave Su-25 și rachete rusești Iskander cu încărcătură nucleară. Șeful Serviciului de Informații Externe din Ucraina, Oleg Ivașcenko, a declarat că a observat pregătiri pentru staționarea rachetelor rusești, construirea lansatoarelor, sistemele de supraveghere și infrastructura de comunicații.

„Observăm pregătiri pentru staționarea rachetelor balistice rusești de rază medie Oreșnik pe teritoriul Belarusului”, a spus Ivașcenko către publicația Ukrinform.

„Rusia și Belarus construiesc structuri pentru lansatorul de rachete, precum și sisteme de supraveghere și comunicații. Măsurătorile nu au fost încă finalizate”, a adăugat el.

Rachetele Oreșnik, o gravă amenințare la adresa capitalelor Europei

Planul Moscovei de a trimite rachete Oreșnik în Belarus a fost dezvăluit de anul trecut. În urmă cu două luni, Lukașenko a spus că sisteme balistice rusești ar putea intra în funcțiune din decembrie. Însă, conducerea de la Minsk nu va avea autoritatea să utilizeze sistemele balistice aflate sub comanda Rusiei.

Dacă Rusia va staționa rachetele balistice de rază medie în Belarus, acestea ar putea deveni țintă militară legitimă pentru forțele de apărare ale Ucrainei, a declarat Ivașcenko. El a adăugat că Rusia ar putea efectua cu ușurință lovituri asupra capitalelor europene cu rachetele balistice lansate de pe teritoriul Belarusului, informează Kyiv Post.

Niciun sistem NATO nu o poate intercepta la ora actuală

La o televiziune de stat a Rusiei se făceau estimări despre cât i-ar lua unei rachete Oreşnik să-și atingă țintele. Dacă ar fi lansată din Belarus, ar putea lovi baza militară de la Deveselu (România) în doar 5,5 minute. Oreșnik poate să lovească orice țintă din Europa: baza militară de la Ramstein în 6 minute, Helsinki în 5 minute, Paris și Londra în 8 minute. Racheta nu poate fi interceptată de niciun sistem de apărare NATO existent la ora actuală.

Vladimir Putin a declarat că racheta, odată lansată, poate să se deplaseze cu o viteză de 10 ori mai mare decât a sunetului, iar raza de acțiune a rachetei este de 5.000 km. Rusia ar putea lovi Europa și coasta de vest a Statelor Unite. Poate transporta între 6 și 8 focoase nucleare. Prima țintă din Ucraina atacată cu această nouă armă a Rusiei a fost orașul Dnipro, pe 21 noiembrie 2024.

Sursa Foto: Profimedia

Autorul recomandă: În câte minute poate să lovească baza Deveselu o RACHETĂ rusească Oreșnik lansată din Belarus, noua super-armă a lui Vladimir Putin