Cât de greu este pentru un tânăr român să-și cumpere un apartament. Visul locuinței proprii, tot mai departe

România apare în statistici ca „țara cu cei mai mulți proprietari de locuințe” din Uniunea Europeană. Pe hârtie, pare un paradis al celor cu casă „pe numele lor”. În realitate, pentru tinerii care pornesc acum la drum, apartamentul propriu arată mai mult ca un premiu la loto decât ca un obiectiv realist. Prețurile au crescut brutal, chiriile au urcat odată cu ele, iar băncile cer venituri pe care mulți tineri nici nu îndrăznesc să le viseze.

România este țara din Europa cu cei mai mulți proprietari de locuințe. 85% dintre români dețin cel puțin o proprietate, mult peste media europeană, iar 30% dintre aceștia mai au o locuință pe numele lor, potrivit raportului „European Housing Trend Report 2024”.

Paradoxul este simplu: avem cei mai mulți proprietari pentru că generațiile anilor ’90 au cumpărat apartamentele statului cu sume ridicol de mici. Pentru tinerii de azi, povestea este complet diferită. Inflația mare, dobânzile ridicate și salariile insuficiente, blochează accesul la propria casă.

Orașe tot mai scumpe și salarii care nu țin pasul

În ultimii ani, prețurile apartamentelor au explodat. București, Cluj-Napoca, Brașov și Constanța au ajuns la niveluri care concurează cu capitalele vestice. Diferența este însă, că veniturile românești nu au nimic în comun cu cele din Viena sau Madrid.

Cumpărarea unui imobil, în 2025, a devenit un lucru aproape imposibil pentru români. În prezent, în Capitală, metrul pătrat sare de 2.100 euro, iar în Cluj-Napoca ajunge la 3.200 euro. Drept urmare, un apartament cu două camere în București a ajuns să coste aproximativ 130.000 de euro. Și zona este importantă. Un apartament central costă de patru ori mai mult decât unul la periferie.

Mai puține locuințe, mai multă cerere, mai multă disperare

România construiește prea puțin și prea scump. Mulți dezvoltatori abandonează șantierele din lipsă de finanțare, iar cei care continuă construiesc, de obicei, pentru categoria scumpă, nu pentru clasa medie.

Sondajele arată clar:

22% dintre cumpărători au amânat achiziția din cauza schimbării TVA-ului

11% au renunțat complet

35% s-au mutat pe zone mai ieftine

12% au renunțat la construcții noi și caută apartamente vechi

România construiește anual de zece ori mai puțin locuințe sociale decât Ungaria sau Polonia . Programul „Prima Casă” a devenit depășit de realitatea prețurilor, iar chiriile au explodat și ele.

„Primul credit”, tot mai târziu, tot mai greu

Vârsta medie la care românii iau primul credit ipotecar a ajuns la 35 de ani. Tinerii simt din plin presiunea. Doar 10% au un credit ipotecar, iar doar 5% ar vrea să obțină unul. 82% consideră că statul ar trebui să-i ajute cu locuințe accesibile, arată un sondaj recent.

Există și cazuri fericite, dar rare. Cei care reușesc să își cumpere o locuință fie locuiesc cu părinții până strâng banii de avans, fie primesc ajutor de la ei. La polul opus, sunt și cei care au salarii foarte mari și reușesc singuri. Dar, în realitate, cei mai mulți tineri nu au această șansă. Cifrele sunt îngrijorătoare: 60% dintre românii sub 35 de ani încă locuiesc cu părinții.

Pentru părinții de azi, cumpărarea unei case a fost un pas firesc. Pentru copiii lor, însă, este o cursă cu obstacole care pare să devină, de la an la an, tot mai greu de câștigat.