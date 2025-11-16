În contextul în care se vorbește tot mai mult despre posibila înlocuire a actorilor cu avatare generate de Inteligența Artificială și de ascensiunea platformelor de streaming, Papa Leon al XIV-lea a deplâns declinul mersului la cinematografe.

Un împătimit al filmelor clasice, Papa a avut o audiență cu un grup de actori și regizori americani, printre care Cate Blanchett, Monica Belluci, Chris Pine și alții. Suveranul pontif a îndemnat conservarea colectivă a cinematografelor, fiind singura ocazie în care mai multe persoane pot urmări filme la nivel colectiv.

Papa: Cinematografia este un atelier al speranței

Primul papă originar din SUA susține că cinematografia este un „atelier al speranței” care este esențial într-o perioadă de incertitudine globală și „suprasaturare digitală”, potrivit BBC.

„Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător, multe fiind dispărând din orașe și cartiere. Nu puțini sunt cei care spun că arta cinematografică și experiența de a vedea un film la cinema sunt în pericol. Îndemn instituțiile să nu renunțe, ci să coopereze pentru a afirma valoarea socială și culturală a acestei activități”, a spus Papa.

Cinematografia este în declin după pandemia de COVID-19

Încasările la box-office rămân mult sub nivelurile înregistrate înainte de pandemia de COVID-19. În SUA și Canada, încasările multiplexurilor au fost în această vară la cel mai scăzut nivel din 1981, respectiv de la pandemia de COVID dintre anii 2020-2021.

Cinematografia, care marchează anul acesta 130 de ani de existență, a evoluat de la un joc de lumini și umbre, precum și de la filmele alb-negru și mute la o formă capabilă să dezvăluie cele mai profunde întrebări ale umanității.

„Cinema-ul nu înseamnă doar imagini în mișcare; el pune speranța în mișcare”, a afirmat papa.

„O sală de cinema este asemenea trecerii unui prag într-un spațiu în care imaginația se lărgește și până și durerea poate căpăta un nou sens. O cultură modelată de stimuli digitali constanți riscă să reducă poveștile la ceea ce algoritmii prezic că va avea succes”, a avertizat suveranul pontif.

„Logica algoritmilor tinde să repete ceea ce funcționează, însă arta deschide ceea ce este posibil’, a subliniat Leon, îndemnând cineaștii să apere ‘lentoarea, tăcerea și diferența’ atunci când acestea pun povestea în valoare.

Vaticanul a făcut publice patru dintre filmele preferate ale papei: „The Sound of Music”, „It’s a Wonderful Life”, „Ordinary People și „La vita e bella”.

Sursa Foto: Mediafax

