13 dec. 2025, 22:08, Cultură
La începutul lunii noiembrie, un nou seism a izbucnit în prim planul scenei politice. Ministrul Culturii a informat public că intenționează o preluare a Institutului Național al Patrimoniului (INP), care să fie comasat în cadrul ministerului Culturii. Au urmat proteste ale arhitecților și petiții pentru a se renunța la această idee considerată extrem de nocivă. Potrivit specialiștilor, desființarea INP ar produce un vid de expertiză cu consecințe ireversibile asupra patrimoniului cultural național și ar permite multe abuzuri favorabile rechinilor imobiliari. Ministrul Culturii, András István Demeter, informează că momentan se analizează diferite scenarii de lucru, la care sunt invitați 40 de specialiști.

András István Demeter este acuzat de o „manevră de control politic”

Institutul Național al Patrimoniului este o instituție înființată în anul 2009. Este singura instituție din România care are misiunea de a aplica politicile publice privind patrimoniul cultural — prin cercetare, inventariere, conservare, restaurare și promovare a patrimoniului imobil, mobil, imaterial și digital. Este considerat un pilon important al sistemului de protecție a patrimoniului național. La preluarea mandatului său, András István Demeter (UDMR) a luat în calcul integrarea instituțiilor care se ocupă de patrimoniu în minister, însă criticii inițiativei o cataloghează drept „manevră de control politic”.

Deși pare să se fi renunțat la această decizie, nocivă pentru soarta multor clădiri și și monumente istorice, oficialul vrea să implice ONG-urile în gestionarea patrimoniului. În ultima vreme, sectorul non-guvernamental este tot mai aprig contestat din cauza lipsei de transparență cu privire la sursele de finanțare și interesele din spatele unora dintre ele.

Ministerul Culturii a implicat serviciile secrete în gestionarea patrimoniului României

Nu este singura decizie controversată a ministrului Culturii, care a anunțat recent și implicarea serviciilor secrete în gestionarea patrimoniului țării. Așa cum a scris Gândul, ministerul pe care îl conduce se află în centrul unei noi controverse, după ce a implicat Serviciile secrete în activitatea sa

Rapoartele serviciilor secrete arată că gestionarea patrimoniului este un factor de risc la siguranța națională, mai spune ministrul Culturii.

  • Andras Demeter, ministrul Culturii: „Am rapoarte săptămânale din toate direcțiile, inclusiv rapoartele serviciilor secrete, care ne anuță foarte clar că am ajuns la o situație în care situația care situația gestionării patrimoniului este un factor de risc la siguranța națională”.

Zeci de mii de români au semnat petiția împotriva desființării INP

Până acum, zeci de mii de români au semnat o petiție împotriva desființării Institutului Național al Patrimoniului. Ministrul Culturii consideră că blocajele privind gestionarea patrimoniului României sunt cauzate de descentralizarea instituțiilor, iar ele vor dispărea odată cu încorporarea în minister a mai multe direcții.

O transformare a institutului în simplu departament al Ministerului Culturii ar fi mană cerească pentru cei care vor să modifice planurile de urbanism fără a mai ține cont de riscurile de distrugere a patrimoniului României, pentru că avizarea se obține greu de la INP sau nu se poate obține deloc, dacă se constată riscul de afectare a unor monumente istorice importante.

András István Demeter: Analizez niște ipoteze de lucru

Ministerul Culturii nu a luat încă o decizie, dar trecerea în subordinea sa a INP este încă analizată. Decizia va fi una fundamentată, bazată pe nevoile reale legtate de patrimoniul național. Recentralizarea controlului în acest domeniu al patrimoniului este în prezent doar una din variantele asupra căreia discută specialiștii Ministerului, asigură oficialul.

„Sunt speculații și nu le comentez. Deocamdată am spus că analizez niște ipoteze de lucru, care sunt într-adevăr bazate pe faptul că, dacă am avut eu la mine și am descentralizat sau am externalizat, atunci am și dreptul să readuc la mine parțial sau în tot, în aceeași formă sau în altă formă. Dar, cu siguranță, într-una care corespunde mult mai bine nevoilor reale din teren, din teritoriu și rolului și responsabilității pe care o avem în păstrarea și prezervarea, îmbogățirea, restaurarea patrimoniului moștenit, indiferent în ce formă se prezintă ea. Deci este o analiză, lucrăm și chiar avem soluții, dar deocamdată nu putem să statuăm că există o decizie luată, a declarat ministrul pentru Euronews România.

Ministrul Culturii vrea o reformă care să elimine „structurile mumificate” și să implice mai mult ONG-urile în zona de patrimoniu

Într-un interviu acordat Agerpres la finalul lunii noiembrie, András István Demeter afirmă că vrea o reformă totală în cultură, reformă care are un scop clar – trecerea de la legislația construită pe instituții la un sistem bazat pe funcții și fluxuri de lucru. Asta ar însemna eliminarea unor structuri „moștenite”, „mumificate”, reorganizarea comisiilor, digitalizarea completă a circuitului avizelor și posibila reintegrare a atribuțiilor Institutului Național al Patrimoniului (INP) în Ministerul Culturii.

András István Demeter recunoaște că situația patrimoniului național nu este strălucită. Monumentele istorice se degradează continuu. Totodată există și o deficiență în gestionarea banilor. Acesta a mai informat și că se lucrează la un Cod al Patrimoniului.

Făcând o radiografie a acestui domeniu complex al monumentelor și altor bunuri ale statului, ministrul a salutat apariția pe piață a activității private, reprezentate de ONG-uri. Acestea beneficiază de specialiști, istorici, arhitecți, care sunt în temă cu situația patrimoniului și pe care ministrul dorește să-i implice mai mult în activitatea ministerului său.

În ultimii 30 şi ceva de ani, mai cu seamă în ultimii câţiva ani, au apărut diverse structuri ale societăţii civile, diverse organizaţii, care (…) au ca obiect de activitate gestionarea problemelor, inclusiv în regim de intervenţii de urgenţă, există deja nişte structuri asociative, care şi ele, la rândul lor, îşi asumă un rol foarte important în întreaga ecuaţie (n.r. – a gestionării patrimoniului), a declarat oficialul în cadrul Conferinței naționale a managerilor culturali. Totuși, acesta a recunoscut că uneori ONG-urile excelează prin poziții alarmiste.

Proiectele europene sau PNRR s-ar pierde. Desființarea INP ar fi ca legea lui Ceaușescu din 1978, când a dat undă verde demolării tezaurului istoric

Institutul face cercetări arheologice și înregistrează siturile, administrează proiecte foarte importante pentru patrimoniul național, iar pentru aceste proiecte este nevoie de specialiști foarte buni, cu multă experiență. Dacă INP dispare, proiectele finanțate din fonduri europene sau prin PNRR s-ar putea să nu fie preluate de noua structură creată în Ministerul Culturii, iar finanțările s-ar pierde, în defavoarea României, atât ca utilitate, cât și din punct de vedere financiar.

Specialiștii INP lucrează și suplimentar, fără să fie plătiți, în diverse comisii de evaluare. În comisiile de la nivel european, munca acestora nu e plătită, INP are un rol esențial pentru activitatea pe care trebuie să o asigure țara noastră, iar în lipsa institutului, pagubele create de desființarea și preluarea de către minister a INP ar face foarte mult rău, atât culturii naționale, cât și bugetului de stat, cheltuielile crescând, în viitor, în loc să scadă.

Eventuala desființare a instituției a generat deja reacții, unii comparând o astfel de situație cu ce a făcut Nicolae Ceaușescu în 1978, când a desființat Direcția Monumentelor Istorice, ceea ce a generat o tragedie națională, pentru că s-au dărâmat foarte multe biserici și monumente istorice, inclusiv minunatul cartier Uranus, care a fost înlocuit de Casa Poporului. 

INP reglementează regimul exproprierilor și veghează la soarta monumentelor istorice

INP are o importanță aparte în arhitectura statului, căci emite puncte de vedere foarte bine documentate în materie de patrimoniu. Evident, dezvoltatorii imobiliari și autoritățile locale sunt cei mai afectați de activitatea INP. Dincolo de Planurile Urbanistice Generale sau Zonale (PUG și PUZ) care nu se pot da în absența unui aviz INP, dezvoltatorii trebuie să asigure și cheltuielile de cercetare arheologică, în zonele cu risc de afectare a unor situri sau alte monumente istorice.

„În timp ce în țări europene precum Germania, un aviz pentru construcții se poate emite după 2 ani, timp în care se face o cercetare extrem de complexă, tocmai pentru a nu se afecta patrimoniul, în România se încearcă eliminarea acestor avize și cercetări.

În general, la nivelul întregii țări s-a ajuns la situația în care se dau avize pentru construcții de infrastructură rutieră sau de clădiri, fără a se mai ține cont de cercetarea prealabilă pentru patrimoniu.

  • Solicităm ministrului Culturii, András István Demeter, și prim-ministrului, Ilie Bolojan, să renunțe la intenția de desființare sau absorbție a Institutului Național al Patrimoniului (INP) în structura Ministerului Culturii. Cerem păstrarea INP ca instituție publică distinctă, autonomă, cu personalitate juridică și rol independent de expertiză și intervenție profesională în domeniul protejării patrimoniului cultural național.
  • Patrimoniul cultural este un bun public, nu un instrument al puterii. Eliminarea unei instituții independente de specialitate și transferul atribuțiilor către un aparat politic centralizat vulnerabilizează controlul public și cresc riscul instrumentalizării culturii în scopuri de moment. Într-un stat democratic, protejarea patrimoniului se face prin expertiză, proceduri clare și responsabilitate instituțională, nu prin decizii administrative netemeinice, avertizează Fundația Pro Patrimoniu. 

De ce este important INP

INP este singura instituție din România care are misiunea de a aplica politicile publice privind patrimoniul cultural – prin cercetare, inventariere, conservare, restaurare și promovare a patrimoniului imobil, mobil, imaterial și digital.
INP contribuie activ la reformele culturale și la protejarea memoriei noastre colective, spun reprezentanții Fundației Pro Patrimonio, al cărei președinte este renumitul arhitect Șerban Sturdza.

Biserica Mănăstirii Turnu din Prahova. Sursa foto: GÂNDUL

Concret, INP are următoarele misiuni:

  • Administrează principalele instrumente prin care statul finanțează lucrările de protejare și restaurare a monumentelor: Programul Național de Restaurare (PNR –peste 500 de monumente restaurate de la înființare) și Timbrul Monumentelor Istorice (TMI – 17 milioane de euro deja investite și peste 50 milioane de euro contractate; peste 300 de contracte în ultimii 5 ani);
  • Gestionează din punct de vedere științific și administrează bazele de date naționale în domeniul patrimoniului cultural – Lista Monumentelor Istorice, Repertoriul Arheologic Național, Inventarul patrimoniului cultural mobil, Registrul patrimoniului imaterial ș.a. – furnizînd informațiile de bază pentru protejarea acestuia;
  • Asigură relația României cu UNESCO și implementarea Convenției Patrimoniului Mondial privind Patrimoniul Cultural și Natural (1972) în România;
  • Fundamentează științific deciziile Comisiilor de specialitate – CNMI, Secțiuni de specialitate, CZMI – privind intervențiile asupra bunurilor de patrimoniu cultural imobil;
  • Are rol profesional esențial în procesul de avizare și autorizare a intervențiilor care au impact asupra monumentelor istorice și zonelor protejate, prin opinii profesionale independente, riguros argumentate;
  • Implementează proiecte europene strategice și investiții prin PNRR, inclusiv 4 centre-pilot de economie circulară și eficiență energetică pentru clădirile istorice;
  • Derulează cercetări și studii de specialitate de înalt nivel de complexitate în domeniul patrimoniului, atât la nivel național, cât și în proiecte și colaborări internaționale (ERASMUS; INTERREG; INTERREG DANUBE etc.);
  • Este forul instituțional din România unic în domeniul protejării patrimoniului construit, reunind peste 25 de specialiști și experți cu vastă experiență, atestați în domeniul protejării monumentelor istorice.

Ce ar însemna desființarea, comasarea sau absorbția INP în Ministerul Culturii

    • Crearea unui blocaj în îndeplinirea obligațiilor asumate prin PNRR ca urmare a desființării instituției de implementare ca entitate distinctă de instituția finanțatoare
    • Se riscă implicit pierderea finanțării directe de cca 15 milioane de euro, o penalizare de peste 100 milioane de euro, respectiv periclitarea celor 2.200 milioane de euro sumă corespunzătoare Componentei 5 Valul Renovării;
    • Blocarea sau întârzierea proiectelor și programelor de finanțare pentru monumente istorice (PNR, TMI);
    • Întârzierea sau anularea reformelor structurale din domeniul patrimoniului
    • Pierderea personalului cu înaltă calificare, greu de înlocuit într-un sistem care îi plătește prost și este deja subdimensionat;
    • Fragmentarea și politizarea expertizei și pierderea independenței profesionale;
    • Blocarea sau întârzierea proceselor de digitalizare și de evidență a patrimoniului, vitale pentru protejarea și promovarea sa, dar și pentru securitatea națională
    • Povara bugetară pentru acoperirea costurilor serviciilor de specialitate pe care INP le oferă acum la un nivel de înaltă expertiză va depăși, cu siguranță, eventuale economii preconizate din transformarea INP în departament al Ministerului Culturii, mai arată Fundația Pro Patrimonio.

