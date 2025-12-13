Un bărbat din Galați, cercetat în trecut pentru înșelăciune și uz de fals după ce s-a dat drept preot, a revenit în atenția publică. Deși nu este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, acesta oficiază slujbe și solicită donații de la credincioși.

Bărbatul, identificat ca Ionuț Chiriță, a fost arestat în urmă cu patru ani după ce a intrat în locuințele oamenilor, pretinzând că oferă binecuvântări de Bobotează.

La acea vreme, el a fost cercetat pentru înșelăciune în formă continuată, fals și uz de fals în documente oficiale, precum și pentru practicarea unei meserii fără drept, fiind ulterior plasat sub control judiciar.

Acuzații vechi, practici reluate. Cum a ajuns din nou „p ărintele” pe străzile orașului

În ultimele săptămâni, numele său a reapărut pe rețelele de socializare, unde mai mulți localnici au publicat avertismente privind prezența lui în zonă. Potrivit acestora, Ionuț Chiriță organizează slujbe de pomenire și solicită donații de la persoanele care ajung să aibă încredere în el.

În prezent, bărbatul slujește într-un lăcaș de cult care nu este recunoscut oficial de Biserica Ortodoxă Română, iar el nu are calitatea de preot recunoscut canonic. Chiriță susține că își desfășoară activitatea religioasă în baza apartenenței la o asociație religioasă.

Apariția lăcașului de cult a stârnit nemulțumirea multor locuitori din Galați, care spun că nu au fost consultați și că se tem de posibile abuzuri. De asemenea, există și persoane care participă constant la slujbe, desfășurate cu ocazia tuturor sărbătorilor legale, într-un mod similar celor organizate în bisericile ortodoxe din țară.

