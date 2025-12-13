Prima pagină » Actualitate » Scandal în Galați din cauza unui preot fals care nu vrea să se lase de meserie. Falsul duhovnic a „recidivat” și ține slujbe, strânge donații

Scandal în Galați din cauza unui preot fals care nu vrea să se lase de meserie. Falsul duhovnic a „recidivat” și ține slujbe, strânge donații

13 dec. 2025, 22:18, Actualitate

Un bărbat din Galați, cercetat în trecut pentru înșelăciune și uz de fals după ce s-a dat drept preot, a revenit în atenția publică. Deși nu este recunoscut de Biserica Ortodoxă Română, acesta oficiază slujbe și solicită donații de la credincioși.

Bărbatul, identificat ca Ionuț Chiriță, a fost arestat în urmă cu patru ani după ce a intrat în locuințele oamenilor, pretinzând că oferă binecuvântări de Bobotează.

La acea vreme, el a fost cercetat pentru înșelăciune în formă continuată, fals și uz de fals în documente oficiale, precum și pentru practicarea unei meserii fără drept, fiind ulterior plasat sub control judiciar.

Acuzații vechi, practici reluate. Cum a ajuns din nou „părintele” pe străzile orașului

În ultimele săptămâni, numele său a reapărut pe rețelele de socializare, unde mai mulți localnici au publicat avertismente privind prezența lui în zonă. Potrivit acestora, Ionuț Chiriță organizează slujbe de pomenire și solicită donații de la persoanele care ajung să aibă încredere în el.

În prezent, bărbatul slujește într-un lăcaș de cult care nu este recunoscut oficial de Biserica Ortodoxă Română, iar el nu are calitatea de preot recunoscut canonic. Chiriță susține că își desfășoară activitatea religioasă în baza apartenenței la o asociație religioasă.

Apariția lăcașului de cult a stârnit nemulțumirea multor locuitori din Galați, care spun că nu au fost consultați și că se tem de posibile abuzuri. De asemenea, există și persoane care participă constant la slujbe, desfășurate cu ocazia tuturor sărbătorilor legale, într-un mod similar celor organizate în bisericile ortodoxe din țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI

SCANDALURI sexuale în haine preoțești. Cum l-a deconspirat Justițiarul de Berceni pe falsul PREOT Teodosie / Ce anchetează poliția

Câți români au fost păcăliți de acest fals preot, plătit pentru slujbe de ,,îmbogățire”, de ,,însănătoșire” sau de rezolvare a problemelor intime

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Câinii pot lua urma cancerului, arată cele mai recente studii. Potrivit cercetătorilor americani, patrupezii pot detecta boala cu ajutorul mirosurilor specifice lăsate de diferite tipuri de cancer
22:10
Câinii pot lua urma cancerului, arată cele mai recente studii. Potrivit cercetătorilor americani, patrupezii pot detecta boala cu ajutorul mirosurilor specifice lăsate de diferite tipuri de cancer
AUTO Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
20:28
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
VIDEO Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
20:12
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Procurorii deschid oficial dosar de MOARTE SUSPECTĂ în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
MILITAR Rusia înarmează Belarus cu rachete Oreșnik în încercarea de a presa UE și NATO
22:12
Rusia înarmează Belarus cu rachete Oreșnik în încercarea de a presa UE și NATO
CONTROVERSĂ Soarta incertă a Institutului Național al Patrimoniului. Ministrul Culturii a renunțat la desființarea lui, însă după ce a implicat serviciile secrete, invită ONG-urile să se ocupe de tezaurul României. ONG-iștii sunt chemați să salveze și cultura
22:08
Soarta incertă a Institutului Național al Patrimoniului. Ministrul Culturii a renunțat la desființarea lui, însă după ce a implicat serviciile secrete, invită ONG-urile să se ocupe de tezaurul României. ONG-iștii sunt chemați să salveze și cultura
FLASH NEWS Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023
20:36
Netanyahu a anunțat uciderea unui comandant Hamas, considerat unul dintre „arhitecții” masacrului de la 7 octombrie 2023
Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film
20:33
Secretele filmului „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin ajuns la maturitate. Actorul a vorbit despre un posibil nou film
SPORT FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
20:21
FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
EXTERNE Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
20:18
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”

Cele mai noi