„Singur Acasă”, o tradiţie mai înrădăcinată ca Bradul de Crăciun. Cât mai produce celebra ecranizare după 35 de ani

Formula fermecătoare a filmului „Home Alone” a generat un succes uluitor încă de la lansare, acum 35 de ani. Și continuă să facă furori în casele românilor. Generație după generație continuă să descopere farmecul ingenuu al capodoperei. În România, „Singur Acasă” a devenit parte din imaginarul Crăciunului modern: „Crăciunul fără Singur Acasă parcă nu e un Crăciun fericit.”

„Home Alone” a avut un buget modest (18 milioane USD) și a generat venituri foarte mari: încasări de aproximativ 476,7 milioane USD la nivel mondial. Nu există o cifră publică clară și sigură pentru „câți bani fac producătorii Home Alone în fiecare Crăciun”, dar poate fi intuită o formulă evazivă.

Filmul original din 1990 urmărește un băiat, Kevin McCallister, care este uitat acasă de Crăciun și trebuie să-și apere pielea de doi hoți păguboși. Tema este una simplă, dar puternic legată de spiritul Crăciunului: familie, casă, inocență copilărească și protecție. Această combinație de umor, ingeniozitate și emoție a făcut filmul accesibil pentru toate vârstele, cu o temă recurentă.

După succesul primelor filme („Home Alone” și „Home Alone 2”), au urmat continuări făcut-mai târziu, inclusiv producții moderne: de exemplu, „Home Sweet Home Alone” (2021) produs de Disney+. Aceasta menține relevanța francizei și adaugă oportunități de venituri noi (licențiere, streaming, merchandising).

Puterea nostalgiei

Generațiile care au crescut cu filmele „Singur Acasă” le transmit mai departe. Pe măsură ce anii trec, este tot mai mult un film „clasic de Crăciun”, parte din rutina sărbătorilor, alături de brad, colinde, cadouri și sarmale. Mai mult, filmul a avut un impact social: după Revoluție, pentru mulți români, era o fereastră spre o lume occidentală de consum, casă decorată, vacanțe, tiparul American Dream.

Estimări și incertitudini

După ce Disney a preluat 20th Century Fox, drepturile francizei „Home Alone” au devenit parte din librăria de conținut pe care Disney o poate valorifica.

Actorii (sau alți participanți) pot primi „residuals” (plăți repetate) de fiecare dată când filmul este difuzat sau folosit – dar depinde de contract: residuurile depind de negocieri, de sindicate (SAG-AFTRA etc.). Conform unei estimări conservatoare, Macaulay Culkin ar putea primi între 100.000 și 300.000 USD anual doar din redevențele post-teatru („post-theatrical”), dacă procentul său este ~0,5%.

Aplicând acest procent la o cifră anuală estimativă de ~8,5 miliarde USD (licențiere/content sales) rezultă un venit de aproximativ 42–85 milioane USD pe an potențial asociat întregii francize „Home Alone” (nu doar un film). Aceasta este o estimare foarte grosieră și speculativă a specialiștilor.

O cifră plauzibilă ar putea fi în jur de 40–80 milioane USD anual (pentru întregul catalog „Home Alone”), dacă facem ipoteze rezonabile despre cât din portofoliul Disney este alocat acestui tip de conținut.

