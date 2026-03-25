Tom Cruise are un obicei bizar la filmări și Steven Spielberg nu s-a putut abține: „Venea în fiecare dimineață și...”

Tom Cruise are un obicei bizar la filmări. Celebrul regizor Steven Spielberg a vorbit despre rutina zilnică a starului din „Minority Report”.

Steven Spielberg, omul din spatele unor filme-cult precum „Fălci”, „ET”, „Lista lui Schindler” sau „Salvați Soldatul Ryan”, este mare fan Tom Cruise, scrie Parade.com.

Spielberg a oferit un interviu în cadrul Festivalului de Film SXSW, în care a vorbit despre colaborarea sa cu Tom Cruise la filme de succes, precum „Minority Report” (2002) și „War of the Worlds” (2005).

Regizorul a vorbit despre cum abordează o zi de filmări. „Mă trezesc dimineața și știu exact câte pagini trebuie să acopăr, dar nu sunt sigur 100% cum o să fac asta”, a declarat Spielberg.

Cum s-a înțeles Steven Spielberg cu Tom Cruise

„Asta e provocarea – să vii la filmări fără un plan concret pentru a spune povestea în cea mai bună modalitate posibilă”, a continuat Spielberg.

„TOM CRUISE venea la filmări în fiecare dimineață, în același timp cu mine”, a povestit Spielberg. „Eu vin înaintea tuturor, pe la 6.30 dimineața”.

„În cazul „Minority Report” și „War of the Worlds”, Tom a insistat să ajungă la filmări cu mine, pentru a pune la cale ziua…ceea ce m-a ajutat foarte mult”.

