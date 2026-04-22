Prima pagină » Economic » Adrian Câciu: „Dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt mai mici cu 4% decât în urmă cu un an!”

Adrian Câciu spune că dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt mai mici cu 4% față de anul trecut. Fostul ministru PSD al Finanțelor critică interpretările apărute în presa internațională, pe care le consideră distorsionate și folosite pentru a lega costurile de finanțare de instabilitatea politică. 

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Adrian Câciu spune că dobânzile la care se împrumută România sunt mai mici decât cele ale Germaniei, care are dobânzi mai mari cu 23% față de anul precedent, Franței cu dobânzi mai mari cu 12,8%, Italiei cu 5,7% și Poloniei, cu 6%.

„Dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt MAI MICI cu 4% decât în urmă cu un an! Asta în timp ce, de exemplu, Germania, la același tip de maturități are dobânzi MAI MARI cu 23% fața de anul precedent! Franța, MAI MARI cu 12,8% față de anul precedent, Italia cu 5,7% MAI MARI, Polonia cu 6% mai mari!”.

„Prostia costă! Încăpățânarea de a nu face nimic pentru economie, costă!”

Câciu a atras atenția asupra unei știri publicate de Bloomberg care distorsionează datele sau cauzele pentru care dobânzile României fluctuează. Fostul ministru spune că știrea nu este importantă pentru investitori, dar subliniază că aceasta devine importantă atunci când este preluată de publicații care vor să demonstreze că instabilitatea politică aduce costuri în plus pentru stat.

„Spun asta în speranța că se vor potoli cei de la Bloomberg, Sectia Română, sa mai prezinte distorsionat datele sau cauzele pentru care dobanzile României cresc sau scad. Nu ar fi importanta stirea de la Bloomberg, pentru ca investitorii fac altfel calculele de investitii si ele tin 80% de diferentialul de dobânda și de constanta cursului valutar, după care vin elementele de rating, perspectivă, ancore fiscal-bugetare si politice.
Dar devine importantă stirea Bloomberg pentru că este preluată, manipulator, de tot felul de site-uri/publicații #hashtagiste care vor ele să arate că instabilitatea politica costă! Nu, domnilor, prostia costă! Încăpățânarea de a nu face nimic pentru economie, costă!”. 

„România se împrumută mai ieftin cu 4% față de acum un an”

De asemenea, fostul ministru al Finanțelor spune că România se împrumută mai ieftin cu 4% față de anul precedent și mai ieftin cu 0,7% față de acum o lună. În finalul mesajului, acesta a explicat că instabilitatea geopolitică mondială este cea care determină fluctuația costurilor de finanțare.

„România se împrumuta mai ieftin cu 4% față de acum un an și mai ieftin cu 0,7% fața de acum o lună! Costurile de finantare fluctuează, in aceasta perioada doar din cauza instabilitatii geopolitice mondiale, pentru ca riscul declaratiilor belicoase se rasfrange asupra capitalului si au loc vanzari sau cumparari pe „short” functie de declaratia zilei in conflictul US-Iran. Enjoy si să bage minciuna in pod, cine minte!”.

ECONOMIE ANAF vrea să desființeze jumătate din unitățile fiscale din țară. Ce se întâmplă cu angajații
08:55
ANAF vrea să desființeze jumătate din unitățile fiscale din țară. Ce se întâmplă cu angajații
FINANCIAR Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților
20:41
Piețe și magazine tot mai goale. Vânzătorii comerciali lasă din prețuri din lipsa clienților
ECONOMIE Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
19:11
Cel mai mare producător de prezervative crește prețurile. Cum a ajuns războiul SUA-Iran să fie cauza principală
ECONOMIE SUA lansează un portal de rambursare a taxelor vamale ale lui Trump după ce au fost anulate de Curtea Supremă. Ce trebuie să facă întreprinderile
16:00
SUA lansează un portal de rambursare a taxelor vamale ale lui Trump după ce au fost anulate de Curtea Supremă. Ce trebuie să facă întreprinderile
ENERGIE Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
14:33
Ucraina vrea să redeschidă conducta Drujba cu petrol rusesc către Ungaria chiar după ce alegerile au fost pierdute de Orban
ECONOMIE Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
14:02
Surpriză de la BNR. În prima zi de criză politică în România, leul a crescut față de euro
Mediafax
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte." Roma a reacționat imediat
Digi24
Tucker Carlson și-a cerut iertare pentru că l-a susținut pe Donald Trump: „Am indus în eroare oamenii. Nu a fost cu intenție”
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminata Codruța Filip, pentru cele două luni la Desafio. A pierdut jumătate din bani la divorț?
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Mediafax
Brumă, lapoviță și rafale de 130 km/h: ce anunță ANM pentru miercuri și joi în România
Click
Pelinel a dezvăluit ce face Borcea ca să arate fresh, la 56 de ani! „E trucul lui…”
Digi24
„E o moarte lentă și chinuitoare”. Mărturia unuia dintre lichidatorii mobilizați la Cernobîl, la 40 de ani de la accidentul nuclear
Cancan.ro
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi impunea reguli stricte
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | Revoluție pe piața mașinilor electrice: CATL a prezentat bateria care se încarcă în doar 6 minute
Descopera.ro
NASA sacrifică un instrument pentru Voyager 1! Unde a ajuns acum nava spațială?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce norii au forme diferite?
NEWS ALERT Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților
11:15
Două nave au fost atacate în apropiere de Strâmtoarea Ormuz. Cum arată primele rapoarte ale autorităților
VIDEO Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
11:13
Ion Cristoiu: Prin mascarada de la Cotroceni, Nicușor Dan vrea să impună un premier tehnocrat: Anca Dragu
SCANDALOS Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
11:10
Mario De Mezzo, primarul PNL de Slatina, surprins la shopping, în București, cu mașina primăriei. La mall, pe bani publici
CONTROVERSĂ Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
11:02
Trump susține că Iranul cedează economic: „Se prăbușesc financiar! Pierd 500 milioane $ pe zi și vor ca Strâmtoarea Ormuz să fie deschisă imediat”
ȘTIINȚĂ Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
10:59
Localitatea din România în care trăiau hiene. Cercetarea de la UAIC care rescrie trecutul: am avut un climat de savană în țara noastră?
ULTIMA ORĂ PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale
10:44
PNL a început consultarea cu Nicușor Dan. Primele imagini de la primirea delegației liberale

