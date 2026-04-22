Adrian Câciu: „Dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt mai mici cu 4% decât în urmă cu un an!”

Adrian Câciu spune că dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt mai mici cu 4% față de anul trecut. Fostul ministru PSD al Finanțelor critică interpretările apărute în presa internațională, pe care le consideră distorsionate și folosite pentru a lega costurile de finanțare de instabilitatea politică.

Într-o postare recentă pe rețelele sociale, Adrian Câciu spune că dobânzile la care se împrumută România sunt mai mici decât cele ale Germaniei, care are dobânzi mai mari cu 23% față de anul precedent, Franței cu dobânzi mai mari cu 12,8%, Italiei cu 5,7% și Poloniei, cu 6%.

„Dobânzile la care se împrumută România pe termen lung sunt MAI MICI cu 4% decât în urmă cu un an! Asta în timp ce, de exemplu, Germania, la același tip de maturități are dobânzi MAI MARI cu 23% fața de anul precedent! Franța, MAI MARI cu 12,8% față de anul precedent, Italia cu 5,7% MAI MARI, Polonia cu 6% mai mari!”. „Prostia costă! Încăpățânarea de a nu face nimic pentru economie, costă!”

Câciu a atras atenția asupra unei știri publicate de Bloomberg care distorsionează datele sau cauzele pentru care dobânzile României fluctuează. Fostul ministru spune că știrea nu este importantă pentru investitori, dar subliniază că aceasta devine importantă atunci când este preluată de publicații care vor să demonstreze că instabilitatea politică aduce costuri în plus pentru stat.

„Spun asta în speranța că se vor potoli cei de la Bloomberg, Sectia Română, sa mai prezinte distorsionat datele sau cauzele pentru care dobanzile României cresc sau scad. Nu ar fi importanta stirea de la Bloomberg, pentru ca investitorii fac altfel calculele de investitii si ele tin 80% de diferentialul de dobânda și de constanta cursului valutar, după care vin elementele de rating, perspectivă, ancore fiscal-bugetare si politice. Dar devine importantă stirea Bloomberg pentru că este preluată, manipulator, de tot felul de site-uri/publicații #hashtagiste care vor ele să arate că instabilitatea politica costă! Nu, domnilor, prostia costă! Încăpățânarea de a nu face nimic pentru economie, costă!”.

De asemenea, fostul ministru al Finanțelor spune că România se împrumută mai ieftin cu 4% față de anul precedent și mai ieftin cu 0,7% față de acum o lună. În finalul mesajului, acesta a explicat că instabilitatea geopolitică mondială este cea care determină fluctuația costurilor de finanțare.

„România se împrumuta mai ieftin cu 4% față de acum un an și mai ieftin cu 0,7% fața de acum o lună! Costurile de finantare fluctuează, in aceasta perioada doar din cauza instabilitatii geopolitice mondiale, pentru ca riscul declaratiilor belicoase se rasfrange asupra capitalului si au loc vanzari sau cumparari pe „short” functie de declaratia zilei in conflictul US-Iran. Enjoy si să bage minciuna in pod, cine minte!”.

