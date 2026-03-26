Adrian Câciu: În România, criza a început cu mult înainte de a începe războiul din Golf! Criză socială, criză economică! Cam asta a produs Bolojan

Fostul ministru PSD al Finanțelor, Adrian Câciu, a lansat un atac dur la adresa premierului Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru criza socială și cea economică. Acesta a subliniat că România a început criza cu mult timp înainte de a începe războiul din Orientul Mijlociu. 

Adrian Câciu a transmis, într-o postare pe pagina personală de Facebook, că România a intrat într-o criză severă și susține că inflația va urca spre 15-20%, iar deficitul bugetar va fi de aproximativ 7,5% din PIB. De asemenea, fostul ministru de Finanțe a publicat o serie de date publicate de Insitutul Național de Statistică care arată că „dezastrul declanșat din trimestrul IV 2025 s-a accentuat în trimestrul I 2026”.

„În timp ce săgețile oligarhilor fac presiuni asupra lui Bolojan despre cum sa intervina pe piata combustibulului, România a intrat deja în criza severă! Inflația va urca spre 15-20%! Deficitul va fi în jur de 7,5% din PIB în lipsa unei rectificări negative! România este în recesiune! Pun, mai jos, datele INS din ianuarie 2026 privitoare la productia industriala, consum, cifra de afaceri privind serviciile prestate populatiei etc. În România criza a început cu mult înainte de a începe războiul din Golf! Recesiune în toată regula, așa cum am anunțat! Dezastrul declanșat din trimestrul IV 2025 s-a accentuat în trimestrul I 2026”, a scris Adrian Câciu pe pagina sa de Facebook. 

În viziunea lui Câciu, bugetul României este construit greșit, pe o prognoză nerealistă și susține că un student de anul I la economie ar fi construit un buget pe indicatorii reali, „nu pe utopii”. Acesta mai subliniază bugetul devine un instrument care crește deficitul bugetar atunci când recesiunea și inflația sunt mari. În final, Adrian Câciu îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că este responsabil pentru criza socială și economică.

„Nu am spus degeaba că bugetul este construit greșit, pe o prognoză nerealistă! Deși, orice student la economie de anul I, făcând bugetul în martie, ar fi elaborat un buget pe indicatorii reali, din prezent, nu pe utopii! Unii spun, lasa ca bugetul va fi salvat de inflatie care va fi mare, undeva între 15 si 20%. Pentru ca un buget sa fie „salvat” de inflatie trebuie să nu ai recesiune! Cand ai si recesiune si inflatie mare, adica intri in regflatie, bugetul nu devine decât un instrument care creste deficitul! La cum arată șocul recesionist și, mai nou, șocul energetic și inflationist, greu sa faci deficit sub 7,5% din PIB, in lipsa unei rectificări! Criză sociala, criză economică! Cam asta a produs Bolojan și pricepuții de care a ascultat! E rău!”. 

