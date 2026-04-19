Adrian Câciu aruncă bomba: „Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat. Renunțaţi la Bolojan"

Luiza Dobrescu
Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu(PSD) aduce o veste  nu foarte bună despre fondurile PNRR pentru România.

„Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat de la Comisie”, scrie Câciu, sâmbătă, pe facebook.

„PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Bolojan prim-ministru!

Asta este opinia mea!

PSD nu mai poate gira incompetența unui individ care lovește în oameni și în economie.

Așa cum nu poate gira nici incompetența purtătorului de cuvânt al Guvernului care crede că volumul se măsoara în centimetri pătrați.

Am dat, de-a lungul timpului, zeci de motive pentru care nu se mai poate continua așa.”

Deputatul social-democrat propune chiar câteva variante de guvern fără premierul Ilie Bolojan în formulă.

„Vreți să continuăm?

O facem făra Bolojan și cu un program economic care să repare economia și care să combată erodarea puterii de cumpărare a cetățenilor!

Nu vreți?

Aveți varianta sa va faceti propria coaliție, fără PSD!”. 

Câciu arată cu degetul şi în direcţia lui Dragoş Pîslaru, pe care îl numeşte „reperistul pe care l-a adus la fonduri europene”.

„Ca să ştiţi cum stăm şi pe PNRR:

Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat de la Comisie.

După ce Bolojan a pierdut 7 miliarde euro anul trecut, anul ăsta are deja ca şi pierdute 5 miliarde euro.

840 milioane euro CP3, 2,3 miliarde euro CP4(e final de aprilie, trebuia să avem banii din martie) 250 milioane euro microbuze electrice din CP5 şi 1,6 miliarde euro că nu a restructurat companii de stat(CP5).

Aproape imposibil ca aceşti bani să fie aprobaţi de Comisia Europeană în termen.

Eșecul este al lui Bolojan și al reperistului pe care l-a adus la fonduri europene.

Au avut 10 luni la dispozitie să facă ceva.”

Soluţia pe care o vede social-democratul este să i se dea drumul din braţe premierului Ilie Bolojan, dacă se vrea ca PSD să rămână în coaliţie.

„Vreți PSD în coaliție?

Renunțaţi la Bolojan, țara nu stă într-un singur om!

Pa, Bolojan!” mai scrie Câciu. 

