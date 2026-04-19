Fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu(PSD) aduce o veste nu foarte bună despre fondurile PNRR pentru România.

„Sunt deja ca şi pierdute 5 miliarde euro din cele 10 rămase de luat de la Comisie”, scrie Câciu, sâmbătă, pe facebook.

„PSD nu mai poate face parte dintr-o coaliție care îl susține pe Bolojan prim-ministru!

Asta este opinia mea!

PSD nu mai poate gira incompetența unui individ care lovește în oameni și în economie.

Așa cum nu poate gira nici incompetența purtătorului de cuvânt al Guvernului care crede că volumul se măsoara în centimetri pătrați.

Am dat, de-a lungul timpului, zeci de motive pentru care nu se mai poate continua așa.”