Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Patru aeroporturi importante din Europa, Milano Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso, introduc restricții la realimentarea aeronavelor, pe fondul unei crize de combustibil Jet A1. Măsura afectează zborurile comerciale și impune limite stricte până pe 9 aprilie. Situația aduce în discuție posibile pericole pentru concediile de la vară și întrebarea care se pune este: Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice?

Gândul a stat de vorbă cu Teodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, pentru a explica cum ar putea fi afecată România de o posibilă criză a carburanților pentru aeronave și ce impact ar putea avea aceasta asupra concediilor de vară.

Care este situația combustibilului pentru aeronavele din România

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București spune că România nu se confruntă deocamdată cu lipsa de combustibil de aviație. Spre deosebire de alte țări europene, în România companiile aeriene își gestionează direct achiziția de combustibil prin contracte cu distribuitorii, iar aeroportul nu intermediază această relație.

„La noi, combustibilul nu este gestionat de aeroport, ci fiecare companie aeriană sau agent de handling își face propriile contracte cu distribuitorii de combustibil. Aeroportul nu intermediază această relație, cum este în alte țări”.

Postelnicu: Nu cred că în România va fi lipsă de combustibil

În opinia lui Postelnicu nu va exista o penurie în cazul României, dar a avertizat că scumpirea tonei de combustibil Jet A1 s-ar putea resimți direct în costul biletelor de avion. De asemenea, acesta a mai spus că operatorii companiilor de zbor nu vor renunța la profituri pentru a menține prețurile la nivelurile actuale.

„Nu cred că în România va fi lipsă de combustibil de aviație, dar scumpirea tonei de JetA1 se va reflecta direct în scumpirea biletelor. Toate companiile vor profita de asta ca să ridice prețurile biletelor. Deși profiturile companiilor aviatice sunt enorme, niciun patron nu își va tăia din profituri ca să lase identice prețurile biletelor, ci toți vor scumpi.”

Care sunt perspectivele pentru concediile de vară

În ceea ce privește sezonul estival, românii vor putea călători, însă costurile pentru biletele de avion ar putea crește, în funcție de evoluția prețului combustibilului, a mai spus Postelnicu. Acesta a precizat că, în lipsa unei crize majore a combustibilului, vacanțele de vară ale românilor vor rămâne posibile.

„Din păcate, cred că aici ajungem (dacă actuala problemă a combustibilului nu se transformă în ‘criză’. Dacă problema devine gravă, atunci deja nu mai poate nimeni să emită nici măcar minimale judecăți de predicție).”

Aeronavele din Italia primesc combustibil cu porția

În timp ce România nu se confruntă încă cu probleme de alimentare, restricțiile aplicate în Italia arată cât de rapid pot apărea crize în Europa. Reamintim că patru aeroporturi majore din nordul Italiei vor aplica restricții temporare privind alimentarea cu combustibil pentru aeronavele comerciale, în urma unei „disponibilități limitate” de combustibil furnizat de operatorul Air BP Italia. Restricțiile vizează în mod direct combustibilul Jet A1, un tip de kerosen utilizat pe scară largă în aviația civilă.

În contextul actual, autoritățile au stabilit o ordine strictă de prioritate pentru alimentare. Astfel, prioritate vor avea zborurile de urgență, precum cele medicale, cursele oficiale de stat și zborurile pe distanțe lungi, cu o durată de peste trei ore. Pentru restul operatorilor comerciali, aeroporturile din Veneția, Treviso și Bologna au impus o limită maximă de 2.000 de litri de combustibil per aeronavă, o cantitate semnificativ redusă raportat la consumul standard de 2.000-3.000 de litri pe ora de zbor.

