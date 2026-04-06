Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul

Patru aeroporturi importante din Europa, Milano Linate, Veneția Marco Polo, Bologna și Treviso, introduc restricții la realimentarea aeronavelor, pe fondul unei crize de combustibil Jet A1. Măsura afectează zborurile comerciale și impune limite stricte până pe 9 aprilie. Situația aduce în discuție posibile pericole pentru concediile de la vară și întrebarea care se pune este: Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice?

Gândul a stat de vorbă cu Teodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, pentru a explica cum ar putea fi afecată România de o posibilă criză a carburanților pentru aeronave și ce impact ar putea avea aceasta asupra concediilor de vară.

Care este situația combustibilului pentru aeronavele din România

Purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București spune că România nu se confruntă deocamdată cu lipsa de combustibil de aviație. Spre deosebire de alte țări europene, în România companiile aeriene își gestionează direct achiziția de combustibil prin contracte cu distribuitorii, iar aeroportul nu intermediază această relație.

„La noi, combustibilul nu este gestionat de aeroport, ci fiecare companie aeriană sau agent de handling își face propriile contracte cu distribuitorii de combustibil. Aeroportul nu intermediază această relație, cum este în alte țări”.

Postelnicu: Nu cred că în România va fi lipsă de combustibil

În opinia lui Postelnicu nu va exista o penurie în cazul României, dar a avertizat că scumpirea tonei de combustibil Jet A1 s-ar putea resimți direct în costul biletelor de avion. De asemenea, acesta a mai spus că operatorii companiilor de zbor nu vor renunța la profituri pentru a menține prețurile la nivelurile actuale.

„Nu cred că în România va fi lipsă de combustibil de aviație, dar scumpirea tonei de JetA1 se va reflecta direct în scumpirea biletelor. Toate companiile vor profita de asta ca să ridice prețurile biletelor. Deși profiturile companiilor aviatice sunt enorme, niciun patron nu își va tăia din profituri ca să lase identice prețurile biletelor, ci toți vor scumpi.”

Care sunt perspectivele pentru concediile de vară

În ceea ce privește sezonul estival, românii vor putea călători, însă costurile pentru biletele de avion ar putea crește, în funcție de evoluția prețului combustibilului, a mai spus Postelnicu. Acesta a precizat că, în lipsa unei crize majore a combustibilului, vacanțele de vară ale românilor vor rămâne posibile.

„Din păcate, cred că aici ajungem (dacă actuala problemă a combustibilului nu se transformă în ‘criză’. Dacă problema devine gravă, atunci deja nu mai poate nimeni să emită nici măcar minimale judecăți de predicție).”

Aeronavele din Italia primesc combustibil cu porția

În timp ce România nu se confruntă încă cu probleme de alimentare, restricțiile aplicate în Italia arată cât de rapid pot apărea crize în Europa. Reamintim că patru aeroporturi majore din nordul Italiei vor aplica restricții temporare privind alimentarea cu combustibil pentru aeronavele comerciale, în urma unei „disponibilități limitate” de combustibil furnizat de operatorul Air BP Italia. Restricțiile vizează în mod direct combustibilul Jet A1, un tip de kerosen utilizat pe scară largă în aviația civilă.

În contextul actual, autoritățile au stabilit o ordine strictă de prioritate pentru alimentare. Astfel, prioritate vor avea zborurile de urgență, precum cele medicale, cursele oficiale de stat și zborurile pe distanțe lungi, cu o durată de peste trei ore. Pentru restul operatorilor comerciali, aeroporturile din Veneția, Treviso și Bologna au impus o limită maximă de 2.000 de litri de combustibil per aeronavă, o cantitate semnificativ redusă raportat la consumul standard de 2.000-3.000 de litri pe ora de zbor.

Citește și

ECONOMIE Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
15:37
Ce nume vor purta magazinele Carrefour după ce pleacă din România
CONTROVERSĂ Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa
05:00, 05 Apr 2026
Cine e miliardarul ucrainean care a cumpărat fabrica de țevi din Roman. Legăturile cu cel mai bogat oligarh din Ucraina și petrecerile luxoase în paradisul bogaților din Europa
ECONOMIE România, peste Ungaria la nivelul de trai, arată datele europene. Unde se situează țara noastră în comparație cu vecinii
20:29, 04 Apr 2026
România, peste Ungaria la nivelul de trai, arată datele europene. Unde se situează țara noastră în comparație cu vecinii
FINANCIAR Guvernul Bolojan vrea din nou să se împrumute de la români. Ce dobânzi neimpozabile oferă statul
19:41, 03 Apr 2026
Guvernul Bolojan vrea din nou să se împrumute de la români. Ce dobânzi neimpozabile oferă statul
TURISM Ryanair avertizează: unul din zece zboruri din această vară ar putea fi anulat din cauza penuriei de carburanți
13:28, 03 Apr 2026
Ryanair avertizează: unul din zece zboruri din această vară ar putea fi anulat din cauza penuriei de carburanți
ECONOMIE Dezvăluire Bloomberg despre România! 1 miliard de euro a cheltuit BNR pentru stabilizarea monedei numai în luna martie
21:36, 02 Apr 2026
Dezvăluire Bloomberg despre România! 1 miliard de euro a cheltuit BNR pentru stabilizarea monedei numai în luna martie
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
COMUNICAT Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
08:00
Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
INEDIT „Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
07:46
„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani
GALERIE FOTO Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
07:40
Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump

