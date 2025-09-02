Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”. „Scumpirea carburanților este o zonă care nu va avea impactul dorit”

Alexandru Chirilă. CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” despre carburanți, accize și TVA. El a explicat că creșterea prețurilor la carburanți se va resimți, în final, în prețurile transportatorilor de mărfuri și la raft. Alexandru Chirilă a mai spus și de ce „creșterea accizelor, deși pentru stat înseamnă recuperare rapidă a banilor, ei bine, pentru efectul pe termen mediu și lung în economie, e posibil să fie exact pe invers”.

„Asta (n.red. scumpirea carburanților) e o zonă care cred că va avea impact și nu întotdeauna e foarte dorit. Prețul la pompă este un preț care are prețul materiei prime, benzină, motorină, are acciza, care reprezintă aproximativ 30%, 40% din prețul final de la pompă și TVA-ul. Accizele plus TVA-ul deja cresc. Asta înseamnă că, la pompă vom vedea creșterea prețului la benzină, motorină. Bineînțeles că asta se va vedea în prețurile transportatorilor de mărfuri. Implicit, asta se va vedea în prețul final de la raft. Asta se va vedea, poate, într-o atenție suplimentară a cetățeanului de rând de a nu mai merge cu mașina zi de zi la muncă, ci poate să înceapă să ia mijlocul de transport în comun, ceea ce, pe de o parte, ar putea fi o idee bună.

Dar, trebuie să înțelegem că în capitalism discutăm despre viteza de rotație a banilor în economie. Cu cât tu vei deveni preocupat de banii tăi, eu voi deveni preocupat de banii mei. Cu cât mai mulți români vor deveni preocupați de banii lor și nu o să-i mai consume și o să-i țină în buzunar, cu atât riscul de criză și recesiune o să fie crescut. Creșterea accizelor, deși pentru stat înseamnă recuperare rapidă a banilor, ei bine, pentru efectul pe termen mediu și lung în economie, e posibil să fie exact pe invers. Pentru că prețurile la energie, la gaz, petrol, benzină, motorină, trebuie să înțelegem că se văd direct în stilul de viață al cetățeanului și al businessurilor. Atâta timp cât prețurile tot vor crește și consumul o să scadă, statul, în viitor, va încasa mai puțini bani din accize, din TVA, pentru că într-o recesiune scade consumul”, a spus Alexandru Chirilă.

