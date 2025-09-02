Prima pagină » Actualitate » Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Românii vor începe să nu mai economisească sau vor RENUNȚA la dorințe”

02 sept. 2025, 09:58, Actualitate
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a vorbit în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” despre impactul noilor măsuri guvernamentale asupra vieții românilor. Date fiind schimbările produse, este de așteptat ca oamenii să renunțe la a mai face economii, crede expertul financiar.

Pentru o familie cu doi copii, cheltuielile suplimentare nu sunt deloc de neglijat, după cum reiese din calculele făcute la „Pastila Financiară”.

„Vorbim în total de peste 200 de lei”

„Un alt exemplu, o familie cu doi copii, unde deja se consumă mult mai mult în zona de alimentație. Vedem că aici deja vorbim în total chiar cu TVA și accize de peste 200 de lei creșterea cheltuielor.

Și aici e un aspect interesant, pentru că, vezi tu, familia asta se va descurca și va reuși să supraviețuiască în ciuda acestor creșteri. Asta ce înseamnă? Cheia este că vor începe să nu mai economisească sau vor reduce rata de economisire sau vor începe să mai renunțe la dorințe. Partea interesantă este că, totuși, oamenii ăștia, dacă ar fi avut contextul ăsta în trecut, nu ar fi reușit să economisească banii ăștia. Adică, ei s-ar fi dus în general pe dorințe, pe vacanțe, pe tutun, pe alcool, pe tot felul de haine”, a explicat Alexandru Chirilă.

Mai departe, Adrian Artene spune că soluția la care va recurge românul de rând o reprezintă ajustarea cheltuielilor.

„Partea bună… e un paradox: crește TVA-ul, avem acest semnal de alarmă – TVA plus accize, combustibil, aproape 200 de lei pe lună în cadrul unei familii cu doi copii. De aici putem să începem să exersăm.

Ce spuneai tu, acum două emisiuni, acum trei emisiuni și toate aceste emisiuni sunt pe contul Mediafax de YouTube, respectiv lista, și ai militat pentru acest lucru, lista de cheltuieli.

Încercăm să ajustăm cheltuielile, pentru că nu există familie care să nu aibă cheltuieli la care să nu poată renunța. Cel puțin dacă vorbim despre cheltuie lunare în valoare de 200 de lei”, a precizat Adrian Artene.

