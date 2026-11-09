Alexandru Nazare anunță că TVA-ul nu va crește în 2027 și respinge scenariul impozitării proprietăților la valoarea de piață

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni seară, la Antena 3 CNN, că Guvernul nu intenționează să majoreze TVA și nici să introducă impozitarea proprietăților la valoarea de piață în 2027. Acesta a transmis că o eventuală creștere a taxelor ar afecta prespectivele economice ale României și ar îngreuna procesul de consolidare fiscală.

„Nu ne dorim să majorăm taxele, nu vrem să fim forțați de împrejurări pentru a face asta. Credem că o majorare a taxelor ar afecta proiecția de creștere economică în 2027”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

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Alexandru Nazare a explicat că România are nevoie de o creștere economică solidă în 2027, astfel încât procesul de consolidare fiscală să poată avea un impact mai ușor de suportat. Din acest motiv, Guvernul trebuie să se concentreze asupra reducerii cheltuielilor și eliminării risipei din sectorul public.

„Dar asta înseamnă că, pe de altă parte, trebuie să luăm măsuri să facem economii, să umblăm la cheltuieli, să eliminăm risipa, să comasăm o parte din agenții, să venim cu o serie de măsuri reale, credibile, aici, la Bruxelles, astfel încât să putem să evităm o astfel de situație în care să ne uităm la o creștere a taxelor în 2027”.

Nazare exclude creșterea TVA și impozitarea proprietăților la valoarea de piață în 2027

Alexandru Nazare a respins explicit scenariul unei majorări a TVA și a precizat că impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu va intra în vigoare în 2027. Ministrul a făcut aceste precizări după apariția unor informații care au provocat îngrijorare în rândul populației.

„În orice caz, nu intenționăm să creștem TVA. Acea ipoteză legată de creșterea impozitelor pe proprietate de 27 de ori, care a indus panică, nu a existat niciun moment, deci nu vom avea impozitul la valoarea de piață introdus în 2027. Nu există așa ceva”, a afirmat ministrul.

Guvernul caută soluții pentru reducerea cheltuielilor

În locul unor noi taxe, Ministerul Finanțelor susține măsuri de reducere a cheltuielilor publice, eliminare a risipei și comasare a unor agenții. Potrivit lui Nazare, autoritățile trebuie să prezinte măsuri concrete și credibile la Bruxelles pentru a evita presiunea unor eventuale majorări de taxe în 2027.