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Un cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado

Un cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
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Celebrul cercetător italian Roberto Cervellati a fost lovit mortal de o trotinetă, în timp ce traversa strada, scrie g4media.ro.

Un bărbat de 51 de ani s-a prezentat luni, în jurul orei 12:00, la secția de carabinieri din Trastevere, unde a recunoscut că l-a lovit pe fizicianul și cercetătorul în vârstă de 92 de ani, lăsându-l la pământ grav rănit.

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Cervellati a murit a doua zi la Spitalul Gemelli, unde fusese internat în stare critică.

Trotinetistul, anchetat pentru omor rutier și neacordare de ajutor, a fost pus sub acuzare, dar rămâne în libertate.

Autorul accidentului a declarat că, după impact, domnul s-a ridicat și de aceea el a plecat de la fața locului.

Versiunea sa asupra faptelor va fi comparată cu mărturiile deja colectate de la anchetatori.

Parchetul a deschis o anchetă pentru a reconstitui dinamica accidentului.

Agenții poliției locale din secția Prati au obținut imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și au colectat mărturiile celor care au fost martori la accident.

Mai mult, doi comercianți din Bangladesh au încercat să-l oprească pe autorul accidentului.

Cervellati ieșise din casă pentru a cumpăra un avocado. Se întorcea acasă când a fost lovit, în apropierea pistei pentru biciclete. Impactul l-a aruncat la pământ.

Savantul a fost transportat în stare critică la spitalul Gemelli, unde a murit a doua zi. Ar fi împlinit 93 de ani pe 13 noiembrie.

O trotinetă, în 20 de secunde, a distrus un creier pe care nici nu ți-l poți imagina, a fost mesajul sfâșietor al fiicelor lui Cervellati, Maria Cristina, Maria Laura și Robert, care au decis să doneze organele tatălui lor.

Cercetătorul participase la 7 expediții în Antarctica, unde a condus misiunea italiană.

În 2006, pentru reușitele sale, i s-a dedicat Ghețarul Cervellati, lung de 9,5 km, situat în Terra Ellsworth.

Sursa foto: Captură YouTube

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