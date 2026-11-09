Petrișor Peiu critică decizia lui Ciprian Ciucu de a nu aviza protestul AUR. „Primăria Capitalei își inventează un rol pe care nu îl are”

Invitat la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR, a criticat implicarea Primăriei Capitalei în discuțiile despre organizarea protestelor pașnice. Acesta a acuzat autoritățile că își asumă un rol pe care nu îl au și a avertizat că o eventuală interzicere a manifestației ar putea crește susținerea pentru Călin Georgescu și AUR. Urmărește emisiunea întreagă aici.

AUR a anunțat organizarea unui protest în sprijinul lui Călin Georgescu, pe 14 noiembrie, în Parcul Izvor din București. Primăria Capitalei, condusă de Ciprian Ciucu, a refuzat să avizeze manifestația, invocând avertismentele Jandarmeriei și Poliției Capitalei privind posibile incidente violente și riscuri pentru ordinea publică.

Petrișor Peiu: „Primăriile nu se opun protestelor pașnice, nu s-au opus protestelor pașnice niciodată”

Petrișor Peiu a criticat implicarea primarului Ciprian Ciucu în decizia cu privire la organizarea protestului și a susținut că Primăria Capitalei își asumă un rol care nu îi revine. Președintele CNC AUR a afirmat că autoritățile locale nu ar trebui să se opună protestelor pașnice și a amintit că ultimul precedent de interzicere a unei astfel de manifestații în România datează din 1990, în timpul regimului condus de Ion Iliescu.

„Ceea ce face acum domnul Ciucu este o chestiune sau nu știu cineva de la primărie cine face, dar mi-e greu să cred că domnia sa nu știe. Se bagă în discuție, își inventează un rol pe care nu îl aveau.

Totuși, primăriile nu se opun protestelor pașnice, nu s-au opus protestelor pașnice niciodată. Din 1990 încoace. În 1990 a fost ultima oară în care regimul Iliescu a interzis un protest pașnic. În rest, nu a mai existat un astfel de precedent în România” a relatat Petrișor Peiu.

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Petrișor Peiu avertizează că interzicerea protestului ar crește frustrarea populației

Petrișor Peiu a avertizat că interzicerea protestului ar putea accentua nemulțumirea oamenilor și ar putea crește susținerea pentru Călin Georgescu și AUR. Acesta a susținut că instituțiile democratice sunt tot mai slăbite, iar nemulțumirea populației este în creștere.

„Degradarea instituțiilor democratice a ajuns într-un stadiu destul de avansat. Dar trebuie înțeles un lucru: frustrarea populației există. Ea nu face decât să crească. Dacă ei vor interzice această manifestare, nu vor face decât să adauge câteva procente atât în dreptul lui Călin Georgescu, cât și în dreptul AUR.

Protestul AUR de pe 14 noiembrie nu a primit avizul Primăriei Capitalei

Primăria Capitalei a anunțat că nu a aprobat protestul AUR programat pe 14 noiembrie, în București. Decizia a venit după ce Jandarmeria și Poliția Capitalei au transmis, pe 6 noiembrie, că manifestația ar putea încălca legea. Cele două instituții au semnalat mesaje de instigare la ură și violență apărute în mediul online, dar și riscuri pentru ordinea publică, siguranța oamenilor și drepturile celorlalți cetățeni.

Instituțiile care sunt responsabile de păstrarea ordinii și liniștii au anunțat faptul că au constatat „o mobilizare semnificativă pentru organizarea transportului unor manifestanți, în vederea participării la protest din 39 de județe, fără a lua în calcul o eventuală participare din Ilfov și București.

Acest aspect arată fără drept de tăgadă că numărul de 50 de persoane asumat de către organizatori în cadrul comisiei din 5 noiembrie nu este nici pe departe unul apropiat de realitate”.

George Simion a spus că-și va asuma toată responsabilitatea pentru protestul din weekend

George Simion a susținut în emisiunea Tucă Show că participarea lui la protestul AUR este garantul unei manifestații fără violențe. Liderul AUR menționează că, dacă protestul nu va fi avizat de Ciprian Ciucu, va merge în fața primăriei și își va asuma toată responsabilitatea.

Liderul AUR a declarat că și-a asumat, cu riscuri mari, organizarea a două manifestații de amploare în București, în ianuarie și martie 2025, pe care le-a descris drept cele mai mari din ultimii ani. Acesta le-a mulțumit participanților pentru comportamentul exemplar și a susținut că a colaborat cu forțele de ordine pentru a preveni incidentele.

De asemenea, George Simion a afirmat că poate garanta desfășurarea unor manifestații fără violențe, atât timp cât instituțiile statului își dau concursul. În cazul în care Primăria Capitalei nu va autoriza protestul, acesta a anunțat că va merge în fața instituției și a primarului Ciprian Ciucu, asumându-și toate riscurile.