Din spatele gratiilor, Nicolas Maduro a pornit într-o călătorie spirituală. Fostul președinte al Venezuelei studiază Biblia și Coranul și se întâlnește regulat cu preotul și rabinul din închisoare

Aflat într-o închisoare din Brooklyn în așteptarea procesului, fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro a început o veritabilă „călătorie spirituală” în spatele gratiilor. Acesta a început să studieze intens texte religioase și se întâlnește des cu lideri spirituali.

Interesul său față de divinitate pare să se fi adâncit doar în timpul detenției sale din Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn. Potrivit unei investigații a New York Times, Maduro își petrece mare parte a timpului liber citind literatură religioasă și filozofică și are constant întâlniri cu un preot creștin și un rabin. Nu este clar dacă interesul fostului președinte venezuelean se datorează preocupărilor spirituale sau intelectuale.

Printre cărțile pe care le studiază constant se numără Biblia și Coranul. Cu toate că de-a lungul carierei sale politice a oscilat între catolicism și comunitățile evanghelice din considerente electorale, timpul petrecut în închisoare i-a adâncit interesul pentru credință.

După ce a fost arestat, Maduro a început să vorbească despre presupusele sale origini evreiești sefarde și a susținut că bunicii săi au fost evrei imigranți din Antilele Olandeze care s-au convertit ulterior la catolicism. Cu toate acestea, apropiații săi au declarat că, înainte de a ajunge în captivitate în Statele Unite, acesta nu manifesta niciun interes real față de iudaism.

Legătura dintre iudaism și elitele politice latino-americane nu este o noutate. Președintele Argentinei, Javier Milei, este un student asidu al Torei și vizitează Israelul în mod regulat. Mai mulți alți lideri latino-americani de dreapta, inclusiv președintele El Salvadorului, Nayib Bukele, au format legături politice strânse cu Israelul fără a comenta public despre iudaism.

Pe vremea când era președinte, Venezuela se confrunta cu penurii alimentare masive și a fost acuzat că a ordonat torturarea deținuților, inclusiv a cetățenilor americani, în încercarea de a se menține la putere.

Nicolas Maduro, în vârstă de 63 de ani, urmează să fie judecat anul viitor, fiind acuzat de facilitarea traficului a mii de tone de cocaine către Statele Unite, printre alte capete de acuzare. Soția sa, Cilia Flores, este pusă sub acuzare sub același rechizitoriu.

De asemenea, din închisoare, Maduro a slăbit mult, au declarat mai multe persoane familiarizate cu această situație pentru New York Times. În ultimii ani, a ținut o dietă și, până la capturarea sa, a respectat așa-numita dietă Paleo, care urmărește să recreeze tiparele alimentare din epoca de piatră. Cu toate acestea, calitatea inadecvată a alimentelor din închisoare pare să-i fi accelerat pierderea în greutate. Fostul președinte este vizibil mai slab și se plânge constant de lipsa mâncării în ultimele luni.

Sănătatea Ciliei Flores, fosta primă doamnă a Venezuelei, pare a fi mai precară. Conform documentelor instanței, doamnei Flores, care se recupera după o histerectomie când a fost capturată în ianuarie, i s-a prescris nitroglicerină pentru dureri în piept și a pierdut doi dinți și peste 11 kilograme. Aceasta a fost ținută în izolare timp de trei luni și, după ce a fost mutată cu ceilalți deținuți, starea ei de sănătate s-a deteriorat din cauza efectelor spray-ului cu piper folosit pentru a opri bătăile dintre deținuți. Echipa ei juridică consideră că ar fi putut suferi un atac de cord minor în iulie.