Tensiuni mari în Guvern. Ministrul Florin Barbu îl acuză pe ministrul Alexandru Nazare că blochează reducerea TVA la alimente. „I-am dat N soluții!”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a lansat un atac dur la adresa ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzându-l că refuză să aplice soluțiile fiscale propuse pentru scăderea prețurilor la alimente și sprijinirea fermierilor. Barbu cere de urgență reducerea TVA-ului la produsele alimentare de la 11% la 9%, simplificarea mecanismelor de rambursare a taxelor pentru agricultori și introducerea unor plafoane stricte pentru a stopa scoaterea profiturilor din țară de către companiile multinaționale.

Atacul lui Florin Barbu vine după ce Alexandru Nazare a susținut recent că nu a primit oficial propunerile de extindere a plafonării TVA-ului la toate alimentele din magazine. Ministrul Agriculturii îl contrazice direct și afirmă că i-a transmis deja toate măsurile necesare.

„Asta trebuie să facă ministrul de Finanțe. Am spus acest lucru. I-am arătat inclusiv când am venit. Din punctul meu de vedere, dați-mi să răspund de la Ministerul de Finanțe pentru a crea acest mecanism. Eu, ca economist, că sunt economist la bază și fiscalist, i-am dat ‘N’ măsuri”, a declarat Florin Barbu la Antena 3 CNN.

Scăderea TVA la 9% la alimente, măsura propusă pentru creșterea puterii de cumpărare

Una dintre prioritățile cerute de ministrul Agriculturii este revenirea la cota redusă de TVA pentru produsele alimentare,măsură care, în opinia sa, ar stimula consumul aflat în scădere.

„Da, din punctul meu de vedere ar trebui scăzut și TVA-ul la alimente. Măcar la 9%, așa cum a fost înainte. Că atunci când nu ai o creștere economică, atunci când timp de șase luni ești în recesiune economică, eu cred că un ministru de Finanțe trebuie să se uite atent unde sunt acele găuri. De ce creșterea economică nu mai este așa cum era acum un an de zile? Probabil din cauza creșterii taxelor, puterea de cumpărare a scăzut, colectarea este mai mică, pentru că nu avem un raport pe colectare”, a subliniat Barbu.

El a solicitat o analiză clară privind impactul majorărilor fiscale anterioare asupra veniturilor bugetare colectate,indicând evaziunea mare din domeniul taxei pe valoarea adăugată.

Achiziția motorinei de către fermieri direct de la pompă, fără acciză și fără TVA.

Florin Barbu a criticat aspru modul în care statul gestionează rambursarea taxelor pentru agricultori, susținând că actuala procedură generează costuri inutile și deficit bugetar.

„Sigur că se va lua o decizie până la urmă în Guvernul României. Nu putem să mergem să plimbăm un TVA și să facem o birocrație. Păi, noi vrem să reducem bugetarii. Păi, dacă pe mine mă pui trimestrial să pun fermierii pe drumuri, să depună facturi, să depună către APIA și 800 de angajați muncesc pentru un mecanism simplu, care nu are impact la bugetul de stat? Ce să facem? Facem mai mult”, a punctat ministrul.

Ca exemplu concret, el a propus achiziția motorinei de către fermieri direct de la pompă, fără acciză și fără TVA.

„Noi plimbăm un TVA. Fermierii plătesc la pompă și Ministerul de Finanțe le rambursează. Al doilea mecanism, atâta timp cât eu suport acciza ca buget de stat… De ce să nu o luăm direct de la pompă? Vă mai spun un lucru ceea ce nu se înțelege la Ministerul de Finanțe: că atunci când ai o cheltuială pusă la un minister în buget, crești deficitul. Dacă fermierul cumpără direct de la pompă, banii pe care trebuia să-i pun în buget reduc deficitul.”