Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie

Bogdan Ivan, vicepreședintele Camerei Deputaților și fostul ministru al Energiei, a cerut Guvernului Niculescu să plătească datoriile către companiile din energie, care așteaptă de ani de zile banii pentru serviciile și bunurile furnizate.

Bogdan Ivan a subliniat că Guvernul trebuie să achite urgent restanțele către companiile din energie. El precizează că aceste companii așteaptă de ani de zile plata serviciilor și produselor livrate. Declarațiile au fost efectuate la o conferinţă privind provocările iernii 2026-2027 pentru sistemul energetic naţional.

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„Este obligatoriu ca şi Guvernul să-şi plătească, în primul rând, datoriile faţă de operatorii economici care aşteaptă să fie plătiţi pentru ceea ce au livrat şi care aşteaptă de ani buni acele resurse financiare”, a afirmat Bogdan Ivan, la conferinţa organizată de Focus Energetic.

Bogdan Ivan somează Guvernul Niculescu să-și achite datoriile către companiile din energie

Bogdan Ivan a afirmat că energia trebuie să susțină competitivitatea economiei și să asigure prețuri accesibile pentru consumatori. El a pledat pentru valorificarea resurselor energetice în sprijinul companiilor.

„Nu putem vorbi despre o economie competitivă, dacă nu vorbim despre preţuri rezonabile la gaze naturale şi la energie. Şi folosesc acest termen pentru că este unul corect şi adaptat nevoilor reale. Nu facem energie doar de dragul de a face energie, ci pentru a transforma această uriaşă oportunitate pe care o are ţara noastră într-un motor, într-o bază economică pentru companii care să devină lideri regionali”, a mai spus vicepreşedintele Camerei Deputaţilor.

El susține că investițiile în producție și stocare trebuie să ducă la prețuri corecte pentru populație. De altfel, pune accent și pe competitivitatea mai mare a companiilor.

„Cred foarte mult că, dincolo de dezbaterea politică, sunt lucrurile care îi afectează pe oameni şi aici trebuie să lucrăm cu toţii pentru a avea mai multă energie, mai multă stocare, care să se transpună automat în creşterea competitivităţii companiilor noastre şi în preţuri corecte pentru oameni”, a precizat Bogdan Ivan, arată Agerpres.

Sursă foto: Mediafax Foto