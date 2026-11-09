Consiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii

După CEC Bank, și Banca Comercială Română (BCR) a pierdut prima etapă a procesului privind suspendarea sancțiunii primite în dosarul ROBOR. Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a exercitării deciziei Consiliului Concurenței prin care BCR a fost amendată cu 577,36 milioane de lei.

Curtea de Apel București a respins ca inadmisibilă solicitarea BCR de suspendare a executării deciziei Consiliului Concurenței, potrivit Profit.ro. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

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BCR a fost sancționată cu 577,36 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 110 milioane de euro, în cadrul investigației privind modul de stabilire a indicelui ROBOR. Prin cererea depusă în instanță, banca a urmărit suspendarea efectelor sancțiunii, inclusiv a obligației de plată a amenzii, până la soluționarea procesului principal, în care contestă legalitatea deciziei autorității de concurență.

Respingerea cererii de suspendare nu reprezintă însă o hotărâre definitivă asupra legalității sancțiunii, aceasta urmând să fie analizată separat, în dosarul de fond.

CEC Bank a fost prima instituție care a pierdut procesul cu Consiliul Concurenței

CEC Bank a fost amendată cu aproximativ 333 de milioane de lei, iar cele două instituții bancare se numără printre cele zece sancționate în urma investigației Consiliului Concurenței.

BCR ar putea utiliza căile de atac disponibile, inclusiv recursul la ÎCCJ, pentru a încerca să obțină suspendarea executării sancțiunii.

Cum au ajuns băncile să conteste sancțiunile

Decizia oficială de sancționare a celor zece bănci a ajuns la instituțiile vizate la sfârșitul lunii septembrie. Consiliul Concurenței a avut la dispoziție termenul maxim de patru luni pentru redactarea documentului, după hotărârea anunțată în luna iunie. Unele dintre băncile amendate au transmis deja public că nu sunt de acord cu sancțiunile și că vor contesta decizia autorității.

Pe 7 iunie, Consiliul Concurenței a anunțat aplicarea unor amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru zece instituții bancare. Sancțiunile reprezintă cea mai mare sumă aplicată vreodată de autoritate într-un astfel de caz.

Potrivit concluziilor anchetei, băncile au încălcat legislația națională și europeană în domeniul concurenței prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a indicelui ROBOR. Autoritatea a considerat că schimburile de informații și comunicările dintre instituțiile de credit au afectat mecanismul de stabilire a indicelui.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat, în conferința de presă organizată după anunțarea sancțiunilor, că băncile își urmăreau reciproc cotațiile. Chiar dacă ancheta nu a identificat o înțelegere de tip cartel, comunicările dintre participanți ar fi influențat formarea ROBOR.

Ce amenzi au primit cele zece bănci

Consiliul Concurenței a stabilit sancțiuni pentru zece instituții de credit, valoarea acestora fiind diferită în funcție de implicarea fiecărei bănci în faptele investigate. Lista amenzilor anunțate de autoritate: