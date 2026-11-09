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Joe Biden anunță o promovare limitată a memoriilor sale „Promise Me America” din cauza stării de sănătate. Ce critici îi aduce actualului președinte al SUA, Donald Trump

Joe Biden anunță o promovare limitată a memoriilor sale „Promise Me America” din cauza stării de sănătate. Ce critici îi aduce actualului președinte al SUA, Donald Trump
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Fostul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, a anunțat, printr-o postare pe rețelele de socializare, că va face o promovare limitată a memoriilor sale la Casa Albă din cauza stării sale de sănătate și a evoluției cancerului de prostată.

Noua sa carte, „Promise Me America”, care urmează să fie publicată pe 17 noiembrie, reprezintă memoriile lui Joe Biden din timpul mandatului său de președinte la Casa Albă, dar amintește și momentul în care susținătorii lui Donald Trump au luat cu asalt Capitoliul și au cerut anularea alegerilor mânați de îndemnul acestuia să „lupte” pentru el.

În postarea sa de pe X, Biden, care a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer de prostată în mai 2025, la patru luni după ce a părăsit funcția de președinte, a declarat că numărul de discursuri pe care le poate gestiona pentru a susține publicarea cărții sale va fi limitat.

„Unele zile sunt mai bune decât altele”, a spus fostul președinte american. „Nu m-a oprit. Dar uneori mă încetinește. Asta înseamnă că, din păcate, nu voi putea purta atâtea conversații despre cartea mea pe câte speram”.

Memoriile lui Joe Biden abordează pe larg violențele de la Capitoliu ale susținătorilor lui Donald Trump, care voiau ca acesta să rămână în funcție după ce a pierdut alegerile prezidențiale din 2020.

„Donald Trump a condus o insurecție”, a scris Biden. „Cei revoltați nu erau «protestatari pașnici». Au venit înarmați pentru a împiedica certificarea oficială a unor alegeri legitime”.

Deoarece Trump a grațiat ulterior peste 1.500 dintre cei condamnați pentru infracțiuni legate de revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, Biden a declarat: „Până în ziua de azi, Trump și susținătorii săi continuă să se laude și să se prefacă că ar fi susținători ai forțelor de ordine. […] Ceea ce a făcut Trump pe 6 ianuarie 2021 nu ar trebui uitat niciodată. Ar trebui să-l însoțească până în mormânt”.

Acțiunile lui Trump de la revenirea sa în funcție în ianuarie 2025 sunt, de asemenea, supuse atenției lui Biden, inclusiv crearea haotică a așa-numitului „Departament pentru Eficiența Guvernamentală” (DOGE), care a scos sute de mii de oameni din câmpul muncii, dar nu a reușit să genereze economiile așa cum se pretinde.

„Memoriile mele prezidențiale, PROMISE ME, AMERICA, vor apărea pe 17 noiembrie. Sper să le citiți. Ele acoperă anii mei ca președinte. Provocările cu care ne-am confruntat, deciziile pe care le-am luat și motivele pentru care le-am luat. Este despre cine suntem ca națiune. Pentru ce pledăm. Și despre rolul Americii în lume. Mai presus de orice, este despre credința mea în poporul american și în marele experiment american al autoguvernării și democrației.

În timp ce scrieam cartea, am fost diagnosticat cu cancer, o boală mult prea bine cunoscută de milioane de americani și de familiile lor. Medicii mei continuă să fie încurajați de modul în care am răspuns la tratament. Iar rugăciunile, cuvintele amabile și urările de bine din partea atâtor dintre voi au însemnat pentru mine, pentru Jill și pentru familia noastră mai mult decât veți putea ști vreodată.

Unele zile sunt mai bune decât altele. Asta nu m-a oprit. Dar uneori mă încetinește. Ceea ce înseamnă, din păcate, că nu voi putea avea la fel de multe discuții despre cartea mea pe cât sperasem. Cu toate acestea, am speranța că vorbele de pe pagină vor vorbi de la sine.

Privind spre viitor, voi continua să urmez ceea ce tatăl meu mi-a spus cu mult timp în urmă: „Campionule, când ești pus la pământ, ridică-te”. Este o lecție bună pentru mine. Și pentru America.

Suntem binecuvântați. America este o națiune unică pe pământ. Spre deosebire de alte țări, noi suntem construiți pe o idee. O idee mai mare decât orice ocean. Mai puternică decât orice armată. Mai puternică decât orice tiran sau dictator. Această idee? Toți suntem creați egali”.

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