Dolarul pierde teren în raport cu moneda națională. Euro își continuă evoluția în fața leului

Dolarul american înregistrează o scădere în raport cu leul, în urma alegerilor din Congresul american, potrivit cursului oficial publicat luni, 9 noiembrie, de Banca Națională din România. Pe de altă parte, euro și lira sterlină au înregistrat creșteri față de ultima ședință.
Banca Națională a României a stabilit luni un curs de 5,3426 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0018 lei față de vineri când moneda europeană fusese cotată la 5,3408 lei.
Euro înregistrează un avans de 0,18 bani în raport cu leul, comparativ cu ultima ședință de referință a BNR.
BNR a anunțat luni un curs de 4,7734 lei pentru un dolar, față de 4,7795 lei în ședința de vineri. Diferența reprezintă o depreciere de 0,0061 lei, echivalentul a 0,61 bani.
Lira sterlină a urmat evoluția euro, fiind cotată luni la 6,4056 lei, în creștere cu 0,0041 lei față de valoarea de 6,4015 lei înregistrată la ultima ședință.
În schimb, francul elvețian a coborât la 5,8335 lei, de la 5,8417 lei vineri. Moneda elvețiană a pierdut astfel 0,0082 lei, respectiv 0,82 bani.
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