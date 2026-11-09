Dolarul pierde teren în raport cu moneda națională. Euro își continuă evoluția în fața leului

Dolarul american înregistrează o scădere în raport cu leul, în urma alegerilor din Congresul american, potrivit cursului oficial publicat luni, 9 noiembrie, de Banca Națională din România. Pe de altă parte, euro și lira sterlină au înregistrat creșteri față de ultima ședință.

Banca Națională a României a stabilit luni un curs de 5,3426 lei pentru un euro, în creștere cu 0,0018 lei față de vineri când moneda europeană fusese cotată la 5,3408 lei.

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Euro înregistrează un avans de 0,18 bani în raport cu leul, comparativ cu ultima ședință de referință a BNR.

Dolarul american începe săptămâna în scădere

BNR a anunțat luni un curs de 4,7734 lei pentru un dolar, față de 4,7795 lei în ședința de vineri. Diferența reprezintă o depreciere de 0,0061 lei, echivalentul a 0,61 bani.

Lira sterlină, în creștere

Lira sterlină a urmat evoluția euro, fiind cotată luni la 6,4056 lei, în creștere cu 0,0041 lei față de valoarea de 6,4015 lei înregistrată la ultima ședință.

În schimb, francul elvețian a coborât la 5,8335 lei, de la 5,8417 lei vineri. Moneda elvețiană a pierdut astfel 0,0082 lei, respectiv 0,82 bani.

FOTO: Envato