Prima pagină » Economic » Alexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan

Alexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că raportul despre finanțele României va fi făcut public în a doua jumătate a acestei săptămâni. Oficialul a precizat că documentul solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu este aproape finalizat, însă publicarea acestuia depinde de transmiterea la timp a datelor de către toate ministerele.

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situaţiei financiare a ţării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, aşa cum ne-a cerut şi primul ministru Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Alexandru Nazare a menționat că raportul se află într-o stare avansată de pregătire, însă sunt așteptate datele de la toate ministerele.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire, depindem în schimb însă şi de raportările fiecărui minister în parte (…) Cum le primim pe toate, le integrăm şi prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile, eu ştiu, discuţii legate de situaţia financiară a ţării”.

Ministrul Finanțelor avertizează asupra efectelor disputelor privind execuția bugetară

Ministrul Finanțelor a susținut că execuția bugetară reprezintă un interes național, nu unul care aparține unui minister sau unui partid. Nazare a atras atenția că orice incertitudine privind situația finanțelor publice poate afecta costurile de finanțare ale României.

„Execuția bugetară a României e un bun național. Nu e a unui minister, nu e a unui partid, e a României. De ea depind costurile de finanțare ale țării, care sunt foarte mari. Orice umbră pusă pe execuția bugetară a României reprezintă un pericol pentru noi toți”.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că nivelul dobânzilor va reprezenta cel mai bun indicator al situaţiei în care se află România la momentul actual.

„De fapt și de drept, cel mai bun indicator al situației în care suntem îl reprezintă nivelul dobânzilor. Acolo vedem exact oglinda performanței României. Dacă dăm la o parte efectele crizelor internaționale care sunt, care există astăzi, o să vedem că acolo este practic oglinda performanței”. 

De ce a cerut PSD raportul despre finanțele României

Solicitarea privind prezentarea situației financiare a țării a venit în contextul acuzațiilor lansate de PSD cu privire la modul în care a fost gestionat bugetul de stat în timpul guvernării Ilie Bolojan. Social-democrații au cerut clarificări privind deficitul bugetar și obligațiile de plată ale statului și au susținut că imaginea finanțelor publice trebuie să includă toate aceste angajamente.

În paralel, premierul Luca Niculescu i-a cerut ministrului Alexandru Nazare să pregătească un raport privind situația reală a finanțelor țării. Șeful Guvernului a anunțat că intenționează să prezinte datele centralizate în aproximativ zece zile, pentru a clarifica situația bugetară și a avea o bază concretă pentru deciziile economice ale Executivului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSConsiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
21:24
Consiliul Concurenței obține a doua victorie în instanță împotriva băncilor, în scandalul ratelor mărite. BCR a pierdut procesul prin care a cerut suspendarea amenzii
FLASH NEWSDolarul pierde teren în raport cu moneda națională. Euro își continuă evoluția în fața leului
15:04
Dolarul pierde teren în raport cu moneda națională. Euro își continuă evoluția în fața leului
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
14:00, 08 Nov 2026
Culisele jafului cripto de 6,3 miliarde de dolari. Hackerii au regizat un proces de recrutare pentru a accesa computerul unui inginer de la Binance. Prada a fost împărțită în 10.000 de portofele digitale ca să încurce anchetatorii
EXCLUSIVCu cât ar trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul Niculescu și-ar respecta promisiunea. Gândul prezintă formula completă de calcul
09:00, 08 Nov 2026
Cu cât ar trebui să crească pensiile de la 1 ianuarie 2027, dacă Guvernul Niculescu și-ar respecta promisiunea. Gândul prezintă formula completă de calcul
ANALIZĂ EXCLUSIVCreșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
06:00, 08 Nov 2026
Creșterea salariului minim pe economie sperie mediul privat. Un cunoscut analist economic avertizează: „O parte din salariați vor ajunge să muncească la negru”
NEWS ALERTUn centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști
16:45, 07 Nov 2026
Un centru de date AI aflat în construcție în Amsterdam a fost vandalizat de de către un grup de activiști
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Atacul armat din Cracovia. Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, ieșit din comă
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
INCIDENTUn minor înarmat cu un cuțit a amenințat 3 polițiști cu moartea, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
22:43
Un minor înarmat cu un cuțit a amenințat 3 polițiști cu moartea, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
FLASH NEWSDin spatele gratiilor, Nicolas Maduro a pornit într-o călătorie spirituală. Fostul președinte al Venezuelei studiază Biblia și Coranul și se întâlnește regulat cu preotul și rabinul din închisoare
22:41
Din spatele gratiilor, Nicolas Maduro a pornit într-o călătorie spirituală. Fostul președinte al Venezuelei studiază Biblia și Coranul și se întâlnește regulat cu preotul și rabinul din închisoare
ACUZAȚIITensiuni mari în Guvern. Ministrul Florin Barbu îl acuză pe ministrul Alexandru Nazare că blochează reducerea TVA la alimente. „I-am dat N soluții!”
22:10
Tensiuni mari în Guvern. Ministrul Florin Barbu îl acuză pe ministrul Alexandru Nazare că blochează reducerea TVA la alimente. „I-am dat N soluții!”
EXCLUSIVPetrișor Peiu critică decizia lui Ciprian Ciucu de a nu aviza protestul AUR. „Primăria Capitalei își inventează un rol pe care nu îl are”
22:02
Petrișor Peiu critică decizia lui Ciprian Ciucu de a nu aviza protestul AUR. „Primăria Capitalei își inventează un rol pe care nu îl are”
EMISIUNIMarius Tucă Show începe marți, 10 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof univ dr Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof univ dr Dan Dungaciu
FLASH NEWSGuvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
21:58
Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie

Cele mai noi

Trimite acest link pe