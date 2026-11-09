Alexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni seară, într-o intervenție la Antena 3 CNN, că raportul despre finanțele României va fi făcut public în a doua jumătate a acestei săptămâni. Oficialul a precizat că documentul solicitat de PSD și de premierul Luca Niculescu este aproape finalizat, însă publicarea acestuia depinde de transmiterea la timp a datelor de către toate ministerele.

„Pot să vă asigur că pregătim un raport asupra situaţiei financiare a ţării, care va fi un raport complet, un raport credibil, un raport echilibrat, pe care, aşa cum ne-a cerut şi primul ministru Luca Niculescu, îl vom prezenta în următoarele zile”, a declarat Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.

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Alexandru Nazare a menționat că raportul se află într-o stare avansată de pregătire, însă sunt așteptate datele de la toate ministerele.

„Avem raportul într-o fază avansată de pregătire, depindem în schimb însă şi de raportările fiecărui minister în parte (…) Cum le primim pe toate, le integrăm şi prezentăm raportul public într-un fel în care să elucidăm aceste posibile, eu ştiu, discuţii legate de situaţia financiară a ţării”.

Ministrul Finanțelor avertizează asupra efectelor disputelor privind execuția bugetară

Ministrul Finanțelor a susținut că execuția bugetară reprezintă un interes național, nu unul care aparține unui minister sau unui partid. Nazare a atras atenția că orice incertitudine privind situația finanțelor publice poate afecta costurile de finanțare ale României.

„Execuția bugetară a României e un bun național. Nu e a unui minister, nu e a unui partid, e a României. De ea depind costurile de finanțare ale țării, care sunt foarte mari. Orice umbră pusă pe execuția bugetară a României reprezintă un pericol pentru noi toți”.

De asemenea, acesta a subliniat faptul că nivelul dobânzilor va reprezenta cel mai bun indicator al situaţiei în care se află România la momentul actual.

„De fapt și de drept, cel mai bun indicator al situației în care suntem îl reprezintă nivelul dobânzilor. Acolo vedem exact oglinda performanței României. Dacă dăm la o parte efectele crizelor internaționale care sunt, care există astăzi, o să vedem că acolo este practic oglinda performanței”.

De ce a cerut PSD raportul despre finanțele României

Solicitarea privind prezentarea situației financiare a țării a venit în contextul acuzațiilor lansate de PSD cu privire la modul în care a fost gestionat bugetul de stat în timpul guvernării Ilie Bolojan. Social-democrații au cerut clarificări privind deficitul bugetar și obligațiile de plată ale statului și au susținut că imaginea finanțelor publice trebuie să includă toate aceste angajamente.

În paralel, premierul Luca Niculescu i-a cerut ministrului Alexandru Nazare să pregătească un raport privind situația reală a finanțelor țării. Șeful Guvernului a anunțat că intenționează să prezinte datele centralizate în aproximativ zece zile, pentru a clarifica situația bugetară și a avea o bază concretă pentru deciziile economice ale Executivului.