Prima pagină » Actualitate » Un minor înarmat cu un cuțit a amenințat 3 polițiști cu moartea, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Un minor înarmat cu un cuțit a amenințat 3 polițiști cu moartea, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Un minor înarmat cu un cuțit a amenințat 3 polițiști cu moartea, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un minor din Giurgiu este acuzat că a amenințat cu moartea trei polițiști și că le va lua armele din dotare. Procurorii au dispus controlul judiciar pentru 60 de zile și l-au pus sub acuzare pentru trei infracțiuni de ultraj.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 septembrie, când minorul ar fi amenințat cu moartea trei polițiști aflați în misiune. Potrivit procurorilor, amenințările le-au provocat agenților o stare de temere. Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, acțiunea penală a fost demarată pe 4 noiembrie. În acest sens, minorul este cercetat pentru 3 infracțiuni de ultraj.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...
Un minor a amenințat 3 polițiști că îi va omorî cu un cuțit și le va lua pistoalele, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Un minor a amenințat 3 polițiști că îi va omorî cu un cuțit și le va lua pistoalele, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Minorul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Procurorii nu menționează dacă minorul ar fi rănit vreun polițist sau că ar fi reușit să le ia armele. Acuzațiile vizează exclusiv amenințările adresate celor trei agenți.

Minorul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii nu au oferit detalii despre vârsta acestuia sau despre circumstanțele incidentului. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

„În data de 4 noiembrie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de A.R.G. sub aspectul săvârșirii a 3 infracțiuni de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 alin. 1 și 4 C.pen. rap. la art. 206 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 și 113 alin. 2 C.pen., constând în aceea că în seara zilei de 27-28 septembrie 2026 în timp ce lucrătorii de poliție din cadrul Poliției Mun. Giurgiu se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost amenințați de către inculpatul minor, acesta precizându-le că o să-i omoare cu un cuțit și o să le ia pistoalele, fapt ce le-a creat o stare de temere.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, la data de 4 noiembrie 2026 Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de A.R.G. pe o perioadă de 60 de zile.

Precizăm că activitățile procedurale efectuate în timpul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de Procedură Penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumpției de nevinovăție”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu în comunicat.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACUZAȚIITensiuni mari în Guvern. Ministrul Florin Barbu îl acuză pe ministrul Alexandru Nazare că blochează reducerea TVA la alimente. „I-am dat N soluții!”
22:10
Tensiuni mari în Guvern. Ministrul Florin Barbu îl acuză pe ministrul Alexandru Nazare că blochează reducerea TVA la alimente. „I-am dat N soluții!”
FLASH NEWSGuvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
21:58
Guvernul Luca Niculescu, somat de fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan să-și plătească datoriile către companiile din energie
ACCIDENTUn cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
21:41
Un cercetător italian de 92 de ani, cu șapte expediții în Antarctica la activ și un ghețar care îi poartă numele, a murit după ce a fost lovit de o trotinetă, în timp ce traversa strada. Bătrânul ieșise să-și cumpere un avocado
DECESA murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani
21:20
A murit Tommy Walsh. Cunoscutul prezentator TV avea 69 de ani
NEWS ALERTDirectorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire
21:16
Directorul tehnic al Centralei de la Cernavodă, demis din funcție după ce Reactorul 1 s-a oprit din nou, la doar 3 zile după repornire
REACȚIESecuritatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria
20:43
Securitatea la Marea Neagră, prioritatea României. Ce a transmis Luca Niculescu după discuția cu Ursula von der Leyen de la Palatul Victoria
Mediafax
Mutare surpriză în AUR! Muhammad Murad vrea să îi propună lui Călin Georgescu șefia partidului
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Acuzații grave după Visuri la cheie! Casa construită de PRO TV, distrusă! S-a făcut evacuarea prin ordin de protecție
Prosport.ro
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
Adevarul
Scandal în PNL. Hubert Thuma îl acuză pe Bolojan că tratează partidul ca pe un SRL: „Credeți că ați luat PNL pe persoană fizică” SURSE
Mediafax
Atacul armat din Cracovia. Primele cuvinte ale unuia dintre polițiștii răniți, ieșit din comă
Click
David Pușcaș nu mai are bani pentru tratament. Afecțiunea cu care a fost diagnosticat: „Nu am pe nimeni care să mă ajute”
Digi24
Scandal uriaș de spionaj în SUA. Cine este Alice Huang, femeia care a avut o relație secretă cu șeful Nvidia și a trimis date în China
Cancan.ro
Jaful din vila jurnalistei de la Observator, în care Claudiu Pătrașcu apare suspect, capătă proporții internaționale! Ex-selecționerul Portugaliei, victima unei spargeri trase la indigo
Ce se întâmplă doctore
La 81 de ani, arată senzațional! Actrița din „Blade Runner” a stârnit un val de reacții cu o fotografie în costum de baie: „Ireală!”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Hyundai Kona 2020, un SUV mic pentru nevoile de zi cu zi. Merită investiția într-un exemplar second-hand?
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
NASA vrea să prelungească misiunea Telescopului Hubble dincolo de 2032. Cum ar putea fi salvat observatorul spațial?
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
FLASH NEWSDin spatele gratiilor, Nicolas Maduro a pornit într-o călătorie spirituală. Fostul președinte al Venezuelei studiază Biblia și Coranul și se întâlnește regulat cu preotul și rabinul din închisoare
22:41
Din spatele gratiilor, Nicolas Maduro a pornit într-o călătorie spirituală. Fostul președinte al Venezuelei studiază Biblia și Coranul și se întâlnește regulat cu preotul și rabinul din închisoare
FLASH NEWSAlexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan
22:37
Alexandru Nazare anunță că publică raportul despre finanțele României, după acuzațiile PSD privind „gaura” din buget lăsată de Bolojan
EXCLUSIVPetrișor Peiu critică decizia lui Ciprian Ciucu de a nu aviza protestul AUR. „Primăria Capitalei își inventează un rol pe care nu îl are”
22:02
Petrișor Peiu critică decizia lui Ciprian Ciucu de a nu aviza protestul AUR. „Primăria Capitalei își inventează un rol pe care nu îl are”
EMISIUNIMarius Tucă Show începe marți, 10 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof univ dr Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 10 noiembrie, de la ora 17.00, live pe Gândul. Invitat: prof univ dr Dan Dungaciu
EXCLUSIVPetrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”
21:38
Petrișor Peiu, despre scenariul în care Georgescu și-ar face propriul partid. „AUR ar pierde o parte din electorat, dar nu atât de mult pe cât se crede”
NEWS ALERTAlertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul
21:37
Alertă de securitate la Casa Albă, după ce o mașină s-a izbit de un panou în fața reședinței prezidențiale. În același timp, o a doua persoană a încercat să sară gardul

Cele mai noi

Trimite acest link pe