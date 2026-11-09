Un minor înarmat cu un cuțit a amenințat 3 polițiști cu moartea, în Giurgiu. A fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Un minor din Giurgiu este acuzat că a amenințat cu moartea trei polițiști și că le va lua armele din dotare. Procurorii au dispus controlul judiciar pentru 60 de zile și l-au pus sub acuzare pentru trei infracțiuni de ultraj.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 27 spre 28 septembrie, când minorul ar fi amenințat cu moartea trei polițiști aflați în misiune. Potrivit procurorilor, amenințările le-au provocat agenților o stare de temere. Conform Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, acțiunea penală a fost demarată pe 4 noiembrie. În acest sens, minorul este cercetat pentru 3 infracțiuni de ultraj.

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Minorul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

Procurorii nu menționează dacă minorul ar fi rănit vreun polițist sau că ar fi reușit să le ia armele. Acuzațiile vizează exclusiv amenințările adresate celor trei agenți.

Minorul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii nu au oferit detalii despre vârsta acestuia sau despre circumstanțele incidentului. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.

„În data de 4 noiembrie 2026, Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de A.R.G. sub aspectul săvârșirii a 3 infracțiuni de ultraj, faptă prevăzută de art. 257 alin. 1 și 4 C.pen. rap. la art. 206 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. 2 și 113 alin. 2 C.pen., constând în aceea că în seara zilei de 27-28 septembrie 2026 în timp ce lucrătorii de poliție din cadrul Poliției Mun. Giurgiu se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au fost amenințați de către inculpatul minor, acesta precizându-le că o să-i omoare cu un cuțit și o să le ia pistoalele, fapt ce le-a creat o stare de temere.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, la data de 4 noiembrie 2026 Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu a dispus luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de A.R.G. pe o perioadă de 60 de zile.

Precizăm că activitățile procedurale efectuate în timpul urmăririi penale sunt reglementate de Codul de Procedură Penală și au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale, care nu înfrâng în niciun fel principiul prezumpției de nevinovăție”, arată Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu în comunicat.

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