ANAF și Ministerul Finanțelor au lansat oficial platforma digitală „eLicitațiiANAF”, destinată vânzării bunurilor sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului. Printre bunurile scoase la licitație se regăsesc un Lamborghini și mai multe ceasuri de lux.

Platforma este dezvoltată în cadrul procesului de modernizare a administrației fiscale și este realizată cu finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Aplicația este lansată cu un număr mai redus de bunuri, care va crește pe parcursul zilelor și săptămânilor următoare. ANAF a întâmpinat probleme în efectuarea de imagini suficient de bune pentru a fi folosite în platformă, astfel că a fost necesară formarea unei echipe în acest sens.

Până în acest moment ANAF a scos la vânzare un Lamborghini Urus al cărui preț pornește de la 1,1 milioane de lei, ceasuri Patek Phillipe de la 85.000 de lei, Audemars Piguet de la 133.000 de lei și un Rolex, tot de la 133.000 de lei.

De asemenea, printre bunurile scoase la licitație se numără și bijuterii din aur si perle cu un preț de pornire de 10.284.359 de lei. Până acum, valorificarea acestor bunuri se realiza doar prin liciații publice organizate la sediul organelor fiscale, ceea ce oferea doar posibilitatea participării în format fizic.

„Prin lansarea platformei eLicitațiiANAF facem un pas important în direcția modernizãrii și digitalizãrii administrației fiscale, în sensul posibilitãții participãrii la procedura de valorificare a bunurilor ce fac obiectul executãrii silite și al valorificãrii bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului, de cãtre A.N.A.F., prin mijloace electronice. Ne dorim sã oferim tuturor persoanelor interesate de achiziționarea acestor bunuri, accesul facil, în condiții egale, într-un sistem online, dinamic, rapid și eficient”, a declarat Adrian NICA, președintele ANAF.

Cum funcționează noua platformă

Înainte de a ajunge la licitație, fiecare bun trece printr-o perioadă de publicitate de 30 de zile, în care este vizibil pe platformă. În acestă fereastră, cei interesați pot vedea detaliile, să solicite o vizionare, care se face în prezența unui funcționar ANAF și se pot familiariza cu produsul. Abia după ce expiră cele 30 de zile, obiectul intră automat în secțiunea de licitație.

Licitația se desfãșoarã în format online pe o perioadã de 5 zile, 7 zile sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului, interval în care persoanele interesate se pot înscrie la licitație, pot achita taxa de participare la licitație și pot depune oferte. În cazul depunerii unei oferte mai mari, ceilalți ofertanți sunt notificați automat și pot transmite noi oferte. Pasul de licitare este cuprins între 5% și 15% din prețul inițial de pornire, prețul de pornire, la prima licitație, fiind suma stabilitã în raportul de evaluare.

