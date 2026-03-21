După o lungă tergiversare, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat în sfârșit lista actualizată a marilor datornici la bugetul de stat, aferentă obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2025.

Documentul, cu o structură mult mai clară decât în anii anteriori, oferă o imagine amplă asupra restanțelor acumulate de companii private, societăți de stat, instituții și entități publice sau partide politice. Lista include mii de contribuabili și confirmă amploarea fenomenului: sume de ordinul miliardelor de lei rămân neîncasate la bugetul general consolidat, potrivit stiripesurse.

Companii cu datorii de miliarde în top

Primele poziții revin unor companii cu datorii uriașe, din domenii precum industria tutunului, energie sau transporturi. Italia Tobacco Production SRL, companie din Ilfov aflată în faliment, conduce clasamentul, cu obligații fiscale restante de peste 1,47 miliarde de lei. Valori apropiate are Agroponte SRL, cu datorii de peste 1,47 miliarde de lei, companie declarată insolvabilă.

În top se regăsește și Galaxy Tobacco SA, fosta Societate Națională Tutunul Românesc, cu datorii de aproximativ 1,38 miliarde de lei, precum și Societatea Națională a Căilor Ferate Române, cu peste 674 de milioane de lei restante.

Urmează CFR Marfă SA, cu datorii de peste 451 de milioane de lei, Complexul Energetic Hunedoara, cu peste 409 milioane de lei. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor SA, care figurează cu restanțe de aproximativ 59 de milioane de lei.

Clasamentul mai include companii precum Urban SA, cu datorii de peste 643 de milioane de lei, Carom SA, cu aproape 945 de milioane de lei, respectiv Benz Oil SRL, cu restanțe cumulate de peste 787 de milioane de lei.

Ministere și instituții publice, pe lista restanțierilor

Un aspect notabil al listei se referă la prezența unor ministere și instituții publice cu obligații fiscale restante.

Astfel, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului figurează cu datorii de peste 7,9 milioane de lei la bugetul de sta t, la care se adaugă sume semnificative aferente contribuțiilor sociale. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse apare cu restanțe de aproximativ 967.000 de lei.

În listă sunt prezente și entități ca Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu datorii ceva mai reduse. E menționată și o unitate din domeniul sănătății publice din subordinea Ministerului Transporturilor, cu obligații fiscale restante și statut de insolvabilitate.

Partidele politice acumulează datorii mari

De asemenea, lista include și partide politice care înregistrează obligații fiscale restante. Campion este Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) apare cu datorii de peste 1,08 milioane de lei. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat figurează cu aproximativ 868.000 de lei, iar Partidul Ecologist Român cu peste 820.000 de lei.

Partidul Umanist Social Liberal figurează cu datorii de aproximativ 795.000 de lei. Alte formațiuni politice, precum Partidul Verde, Partidul Social Democrat Independent sau Partidul Mișcarea Social Liberală, sunt citate cu restanțe de sute de mii de lei.

În listă apar și numeroase partide mai mici, unele marcate ca insolvabile, cu datorii standardizate în jurul valorii de 100.000 – 150.000 de lei. Aceste date indică existența unui fenomen extins al formațiunilor politice inactive sau fără activitate financiară semnificativă, dar care continuă să acumuleze obligații fiscale.

