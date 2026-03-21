Prima pagină » Z » Lista rușinii 2026. Care sunt companiile, ministerele și partidele responsabile cu ”gaura neagră” din evidențele ANAF

Lista rușinii 2026. Care sunt companiile, ministerele și partidele responsabile cu "gaura neagră" din evidențele ANAF

Colaj Gândul

După o lungă tergiversare, Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat în sfârșit lista actualizată a marilor datornici la bugetul de stat, aferentă obligațiilor restante la data de 31 decembrie 2025.

Documentul, cu o structură mult mai clară decât în anii anteriori, oferă o imagine amplă asupra restanțelor acumulate de companii private, societăți de stat, instituții și entități publice sau partide politice. Lista include mii de contribuabili și confirmă amploarea fenomenului: sume de ordinul miliardelor de lei rămân neîncasate la bugetul general consolidat, potrivit stiripesurse.

Companii cu datorii de miliarde în top

Primele poziții revin unor companii cu datorii uriașe, din domenii precum industria tutunului, energie sau transporturi. Italia Tobacco Production SRL, companie din Ilfov aflată în faliment, conduce clasamentul, cu obligații fiscale restante de peste 1,47 miliarde de lei. Valori apropiate are Agroponte SRL, cu datorii de peste 1,47 miliarde de lei, companie declarată insolvabilă.

În top se regăsește și Galaxy Tobacco SA, fosta Societate Națională Tutunul Românesc, cu datorii de aproximativ 1,38 miliarde de lei, precum și Societatea Națională a Căilor Ferate Române, cu peste 674 de milioane de lei restante.

Urmează CFR Marfă SA, cu datorii de peste 451 de milioane de lei, Complexul Energetic Hunedoara, cu peste 409 milioane de lei. Societatea Comercială pentru Închiderea-Conservarea Minelor SA, care figurează cu restanțe de aproximativ 59 de milioane de lei.

Clasamentul mai include companii precum Urban SA, cu datorii de peste 643 de milioane de lei, Carom SA, cu aproape 945 de milioane de lei, respectiv Benz Oil SRL, cu restanțe cumulate de peste 787 de milioane de lei.

Ministere și instituții publice, pe lista restanțierilor

Un aspect notabil al listei se referă la prezența unor ministere și instituții publice cu obligații fiscale restante.

  • Astfel, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului figurează cu datorii de peste 7,9 milioane de lei la bugetul de stat, la care se adaugă sume semnificative aferente contribuțiilor sociale. Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse apare cu restanțe de aproximativ 967.000 de lei.

În listă sunt prezente și entități ca Ministerul Muncii și Solidarității Sociale sau Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, cu datorii ceva mai reduse. E menționată și o unitate din domeniul sănătății publice din subordinea Ministerului Transporturilor, cu obligații fiscale restante  și statut de insolvabilitate.

Partidele politice acumulează datorii mari

De asemenea, lista include și partide politice care înregistrează obligații fiscale restante. Campion este Partidul Alianța Liberalilor și Democraților (ALDE) apare cu datorii de peste 1,08 milioane de lei. Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat figurează cu aproximativ 868.000 de lei, iar Partidul Ecologist Român cu peste 820.000 de lei.

ALDE și Pro România, pe drumuri separate. 

Partidul Umanist Social Liberal figurează cu datorii de aproximativ 795.000 de lei. Alte formațiuni politice, precum Partidul Verde, Partidul Social Democrat Independent sau Partidul Mișcarea Social Liberală, sunt citate cu restanțe de sute de mii de lei.

În listă apar și numeroase partide mai mici, unele marcate ca insolvabile, cu datorii standardizate în jurul valorii de 100.000 – 150.000 de lei. Aceste date indică existența unui fenomen extins al formațiunilor politice inactive sau fără activitate financiară semnificativă, dar care continuă să acumuleze obligații fiscale.

AUTORUL RECOMANDĂ

Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului

ANAF se face din nou de râs. A publicat, în octombrie, o listă cu datornici din august. Primar, scos dator, spune că fiscul are să-i dea lui bani

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
19:16
Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
RĂZBOI Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor
18:42
Mai trăiește Mojtaba Khamenei? Noul lider religios iranian pune pe jar CIA, Mossad și elita mondială a spionilor
RĂZBOI Statele Unite au lovit un depozit subteran de rachete din Iran cu bombe de peste două tone. Ce putere au noile GBU-72
17:43
Statele Unite au lovit un depozit subteran de rachete din Iran cu bombe de peste două tone. Ce putere au noile GBU-72
NEWS ALERT Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii
17:03
Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii
FLASH NEWS Se adună forțe pentru Strâmtoarea Ormuz: 22 de țări anunță că sunt „gata să contribuie la eforturile” necesare pentru redeschiderea acesteia. Ce poziție adoptă România
16:47
Se adună forțe pentru Strâmtoarea Ormuz: 22 de țări anunță că sunt „gata să contribuie la eforturile” necesare pentru redeschiderea acesteia. Ce poziție adoptă România
DEZVĂLUIRI Momentul memorabil când un fost lider al PNL l-a cunoscut pe Băsescu. “Stătea așa cu ochiul/Îmi place, ești al dracului/Vii să îmi faci ordine în primărie?“
16:27
Momentul memorabil când un fost lider al PNL l-a cunoscut pe Băsescu. “Stătea așa cu ochiul/Îmi place, ești al dracului/Vii să îmi faci ordine în primărie?“
Mediafax
Spionaj în favoarea Iranului: O româncă, acuzată de pătrunderea într-o bază de submarine din Marea Britanie
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Adevarul
Planul secret al lui Hitler care a salvat România de la dezmembrare și dispariție. Cum a manevrat dictatorul nazist destinul țării noastre
Mediafax
Orban, de la CPAC: Democrația moare în Europa pentru că Bruxelles-ul se amestecă în alegeri / Nu vom avea un guvern pro-ucrainean
Click
Ce moștenire lasă Chuck Norris. Cine va ramâne cu banii actorului
Digi24
Povestea navei românești Fundulea, atacată de iranieni în Strâmtoarea Ormuz. „Mi-a spus: Au tras în noi! Și a tras şi o înjurătură”
Cancan.ro
Anunț oficial de la ANM! Un anticiclon lovește România: se întorc ninsorile
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
De ce încă nu știm când am devenit „oameni moderni” sau măcar ce înseamnă asta?

Cele mai noi

Trimite acest link pe