Prima pagină » Actualitate » Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului

Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului

Bianca Dogaru
13 mart. 2026, 13:50, Actualitate
Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului

Site-ul ANAF a fost ținta unui atac informatic ce a durat aproximativ o oră, potrivit profit.ro. Autoritățile au confirmat că au luat la cunoștință incidentul și urmează să transmită clarificări oficiale. Hackerii susțin că au atacat instituția ca reacție la deciziile anunțate de președintele Nicușor Dan. Acesta a confirmat recent, după ședința CSAT, că România permite Statelor Unite să trimită echipamente militare la baza Kogălniceanu. 

Deși Fisc-ul are frecvent probleme tehnice, blocajele de ieri au fost mai severe și au lăsat serviciile indisponibile pentru perioade lungi. Grupul pro-iranian acuză faptul că baza Kogălniceanu ar putea fi folosită pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, deși președintele Nicușor Dan a subliniat că echipamentele sunt strict defensive și au rol de monitorizare.

Gruparea care a revendicat atacul asupra ANAF are legături cu Iranul și a mai fost implicată în trecut în acțiuni similare. Aceștia au pretins responsabilitatea pentru atacuri cibernetice asupra unor instalații militare din Arabia Saudită și Bahrein, dar și asupra unor structuri industriale din Israel.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ADVERTORIAL (P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
13:48
(P) Cum arată viața de cuplu într-un cartier care te ține în formă: „Fiecare are pasiunile lui, iar Greenfield ne susține independența. Tocmai acest echilibru ne ajută să ne regăsim apoi unul pe celălalt”
ULTIMA ORĂ Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
13:48
Populația din zona Deltei Dunării a primit un al doilea mesaj RO-Alert, după detectarea unei noi drone în apropierea spațiului aerian românesc
ACUZAȚII AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
13:13
AUR îl acuză pe Nicușor Dan că a trădat interesele țării și că și-a dat acordul ca gazele din Marea Neagră să fie depozitate în Ucraina: „Cărei țări a jurat credință?”
INFRASTRUCTURĂ Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier
13:06
Ministrul Transporturilor anunță investiții de sute de milioane de euro pentru modernizarea transportulului feroviar și rutier
FLASH NEWS Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește
12:44
Unul dintre cei mai căutați infractori din lume a fost repatriat în România, după spargeri de milioane de euro. Câți ani de închisoare primește
SPORT Victor Angelescu analizează lupta la titlu: „Ultima șansă”. Rapid – Dinamo, primul „șoc” din play-off
11:53
Victor Angelescu analizează lupta la titlu: „Ultima șansă”. Rapid – Dinamo, primul „șoc” din play-off
Mediafax
Alertă în Tulcea: două avioane F-16 au decolat după detectarea unor ținte aeriene
Digi24
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
Cancan.ro
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
Prosport.ro
FOTO. Ce transformare pentru Simona Halep. Imaginile momentului: radiază de fericire
Adevarul
Câți bani va primi Primăria Generală din impozitul pe venit. Noua formulă de calcul inclusă în proiectul de buget pe 2026
Mediafax
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
Click
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
Digi24
Un avion american de realimentare KC-135 Stratotanker s-a prăbuşit în Irak
Cancan.ro
Trei zodii care dau lovitura în acest weekend. Apar schimbări importante
Ce se întâmplă doctore
„Am 67 de ani, dar arăt la fel ca la 20”: secretul controversat al unei bunici pe care nimeni nu o crede când își spune vârsta. Care e secretul ei?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Toate amenzile de circulație se majorează de la 1 iulie! Pentru viteză, sancțiunea maximă depășește 4.300 de lei
Descopera.ro
Semnal fără precedent din Cosmos, detectat pe Pământ!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Mister aproape rezolvat: Cum aterizează pisicile mereu în picioare?

Cele mai noi

Trimite acest link pe