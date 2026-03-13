Site-ul ANAF, sub asaltul hackerilor. Un grup de infractori cibernetici susțin că au spart baza online a Fiscului

Site-ul ANAF a fost ținta unui atac informatic ce a durat aproximativ o oră, potrivit profit.ro. Autoritățile au confirmat că au luat la cunoștință incidentul și urmează să transmită clarificări oficiale. Hackerii susțin că au atacat instituția ca reacție la deciziile anunțate de președintele Nicușor Dan. Acesta a confirmat recent, după ședința CSAT, că România permite Statelor Unite să trimită echipamente militare la baza Kogălniceanu.

Deși Fisc-ul are frecvent probleme tehnice, blocajele de ieri au fost mai severe și au lăsat serviciile indisponibile pentru perioade lungi. Grupul pro-iranian acuză faptul că baza Kogălniceanu ar putea fi folosită pentru operațiuni în Orientul Mijlociu, deși președintele Nicușor Dan a subliniat că echipamentele sunt strict defensive și au rol de monitorizare.

Gruparea care a revendicat atacul asupra ANAF are legături cu Iranul și a mai fost implicată în trecut în acțiuni similare. Aceștia au pretins responsabilitatea pentru atacuri cibernetice asupra unor instalații militare din Arabia Saudită și Bahrein, dar și asupra unor structuri industriale din Israel.

