ANAF vrea să desființeze jumătate din unitățile fiscale din țară. Ce se întâmplă cu angajații

Șefii administrațiilor județene ale ANAF au propus, pe baza unor criterii stabilite de către centrala Fiscului din Capitală, ca 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune să fie desființate, conform Profit.ro. Astfel, în fiecare județ ar rămâne, în medie, aproximativ două unități fiscale. 

Președintele ANAF, Adrian Nica, a solicitat ca numărul unităților propuse pentru desființare să fie mai mare, parte a unui proces de eficientizare care implică reducerea costurilor fără concedieri, având în vedere ritmul accelerat în care Fiscul pierde oameni prin plecări și pensionări. La nivelul structurii ANAF sunt acum 161 de unități fiscale, din care 50 unități fiscale municipale, 105 unități fiscale orășenești și 6 unități fiscale comunale.

Adrian Nica, șeful ANAF. Foto: Facebook

Câte unități ANAF vor fi închise

Astfel, au fost propuse pentru desființare 76 de unități fiscale, din care 3 unități fiscale municipale, 67 unități fiscale orășenești și toate cele 6 unități fiscale comunale. Selecția pentru închidere se va face pe baza a 18 criterii stabilite de către conducere, dintre care cel mai important este costul colectării, inclusiv chirii pentru sediul de funcționare. De asemenea, în județele în care se elimină unități fiscale, personalul ar urma să fie redistribuit cu precădere în orașul de reședință de județ sau în alte orașe din același județ.

Președintele ANAF spune că angajații vor fi relocați

Reorganizarea Fiscului ar urma să înceapă în aproximativ două săptămâni și să dureze cam două luni, a spus președintele ANAF. Acesta a mai transmis că nu vor exista concedieri, ci relocări de personal, fără a pune presiune pe angajați să se mute la distanțe mari de la localitățile de domiciliu.

„Principala acțiune a ANAF în zona reorganizării este de a duce personalul din zonele unde costul colectării este unul ridicat în zonele unde nu avem personal suficient și unde nu facem o colectare de calitate. Și pot să vă dau exemplu municipiul București, unde personalul e subdimensionat față de anumite structuri din țară, iar reorganizarea va viza în principal alucerea posturilor vacante din țară și să avem un proces în acest sens în a dezvolta și a aduce personal în zonele cu risc fiscal mare”, a spus Adrian Nica.

