ANRE aprobă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Cum funcționează serviciul

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) anunță că introduce un nou mecanism prin care consumatorii de energie electrică eligibili pot fi plătiți dacă acceptă voluntar să-și reducă temporar consumul într-un interval când sistemul are nevoie de flexibilitate.

ANRE explică, într-un comunicat de presă, cum funcționează serviciul de flexibilitate a consumului, prin care reducerea voluntară și temporară a consumului de energie devine o resursă care poate fi tranzacționată pe piață. Practic, un consumator eligibil poate spune că este dispus să consume mai puțină energie într-un anumit interval, iar dacă oferta sa este selectată, primește bani pentru reducerea consumului.

Cum pot fi plătiți consumatorii care sunt dispuși să facă economie de energie electrică

Mecanismul va fi activat de Transelectrica atunci când sistemul are nevoie de flexibilitate, transmite instituția. Operatorul va stabili necesarul și va organiza o licitație, iar consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii vor putea oferi o anumită cantitate de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul pentru care acceptă acest lucru. Ofertelor selectate le va urma reducerea efectivă a consumului, verificată prin datele de măsurare, iar participanții care își respectă angajamentul vor fi remunerați.

”Noul mecanism introduce în piaţa de energie o resursă suplimentară: flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să îşi reducă temporar consumul şi să valorifice această flexibilitate pe piaţă. Serviciul nu este destinat exclusiv situaţiilor de criză şi nu reprezintă o formă de raţionalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparţine consumatorului, în funcţie de propriile nevoi operaţionale şi de condiţiile economice din piaţă”, a transmis, miercuri, ANRE, într-un comunicat de presă.

Mecanismul lansat de ANRE poate fi activat și în afara situațiilor de criză

Autoritatea afirmă că activarea flexibilităţii consumului reduce presiunea asupra pieţei de echilibrare.

”Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori. Practic, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preţ competitiv înlocuieşte o resursă mai costisitoare din piaţa de echilibrare, cu efect direct asupra costului total suportat de piaţă”, explică ANRE.

Preşedintele ANRE, George Niculescu, a precizat că, prin acest Regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare şi un preţ în piaţa de energie.

”Nu vorbim despre raţionalizare şi nici despre un mecanism rezervat exclusiv situaţiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval şi la un anumit preţ, este mai avantajos să reducă temporar consumul şi să fie plătit pentru această flexibilitate. Până acum ne-am obişnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producţiei: dacă avem nevoie de mai multă energie, creştem producţia. Prin acest mecanism introducem şi cealaltă parte a ecuaţiei: în anumite momente, poate fi mai eficient şi mai ieftin să reducem voluntar cererea. Transformăm astfel consumatorii din participanţi pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Naţional. Este un instrument de piaţă, bazat pe competiţie şi pe decizia economică a fiecărui participant”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu.

Transelectrica va organiza licitațiile pentru energia economisită voluntar

Cum funcționează serviciul de flexibilitate a consumului:

Transelectrica stabilește necesarul de flexibilitate și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului.

Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat.

Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului.

Reducerea efectivă a consumului este verificată prin datele de măsurare, prin raportare la profilul de consum stabilit conform regulamentului, precizează ANRE. Consumatorii care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață.

Ministerul Energiei a organizat, la începutul lunii august, o întâlnire de urgență cu cei mai mari consumatori industriali de energie electrică, în încercarea de a reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național. Autoritățile au urmărit să evite măsuri drastice, precum deconectarea unor consumatori, în contextul stării de alertă energetică instituită la nivel național.