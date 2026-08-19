Prima pagină » Economic » ANRE aprobă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Cum funcționează serviciul

ANRE aprobă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Cum funcționează serviciul

Gilda Popa
ANRE aprobă un mecanism prin care consumatorii pot fi plătiți pentru a-și reduce voluntar consumul de energie. Cum funcționează serviciul
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) anunță că introduce un nou mecanism prin care consumatorii de energie electrică eligibili pot fi plătiți dacă acceptă voluntar să-și reducă temporar consumul într-un interval când sistemul are nevoie de flexibilitate.

ANRE explică, într-un comunicat de presă, cum funcționează serviciul de flexibilitate a consumului, prin care reducerea voluntară și temporară a consumului de energie devine o resursă care poate fi tranzacționată pe piață. Practic, un consumator eligibil poate spune că este dispus să consume mai puțină energie într-un anumit interval, iar dacă oferta sa este selectată, primește bani pentru reducerea consumului.

Cum pot fi plătiți consumatorii care sunt dispuși să facă economie de energie electrică

Mecanismul va fi activat de Transelectrica atunci când sistemul are nevoie de flexibilitate, transmite instituția. Operatorul va stabili necesarul și va organiza o licitație, iar consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii vor putea oferi o anumită cantitate de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul pentru care acceptă acest lucru. Ofertelor selectate le va urma reducerea efectivă a consumului, verificată prin datele de măsurare, iar participanții care își respectă angajamentul vor fi remunerați.

”Noul mecanism introduce în piaţa de energie o resursă suplimentară: flexibilitatea consumului. Astfel, în anumite intervale, un consumator poate decide că este mai eficient economic să îşi reducă temporar consumul şi să valorifice această flexibilitate pe piaţă. Serviciul nu este destinat exclusiv situaţiilor de criză şi nu reprezintă o formă de raţionalizare a consumului. Participarea este complet voluntară, iar decizia aparţine consumatorului, în funcţie de propriile nevoi operaţionale şi de condiţiile economice din piaţă”, a transmis, miercuri, ANRE, într-un comunicat de presă.

Mecanismul lansat de ANRE poate fi activat și în afara situațiilor de criză

Autoritatea afirmă că activarea flexibilităţii consumului reduce presiunea asupra pieţei de echilibrare.

”Atunci când sistemul se poate echilibra prin reducerea voluntară a cererii, scade nevoia de a apela la resurse de echilibrare scumpe, ale căror costuri sunt ulterior decontate tot de către consumatori. Practic, fiecare MWh de flexibilitate contractat la un preţ competitiv înlocuieşte o resursă mai costisitoare din piaţa de echilibrare, cu efect direct asupra costului total suportat de piaţă”, explică ANRE.

Preşedintele ANRE, George Niculescu, a precizat că, prin acest Regulament, flexibilitatea consumului devine o resursă care poate avea o valoare şi un preţ în piaţa de energie.

”Nu vorbim despre raţionalizare şi nici despre un mecanism rezervat exclusiv situaţiilor de criză. Vorbim despre posibilitatea unui consumator de a decide singur că, într-un anumit interval şi la un anumit preţ, este mai avantajos să reducă temporar consumul şi să fie plătit pentru această flexibilitate. Până acum ne-am obişnuit să privim echilibrarea sistemului în primul rând din perspectiva producţiei: dacă avem nevoie de mai multă energie, creştem producţia. Prin acest mecanism introducem şi cealaltă parte a ecuaţiei: în anumite momente, poate fi mai eficient şi mai ieftin să reducem voluntar cererea. Transformăm astfel consumatorii din participanţi pasivi în parteneri activi ai Sistemului Energetic Naţional. Este un instrument de piaţă, bazat pe competiţie şi pe decizia economică a fiecărui participant”, a declarat preşedintele ANRE, George Niculescu.

Transelectrica va organiza licitațiile pentru energia economisită voluntar

Cum funcționează serviciul de flexibilitate a consumului:

  • Transelectrica stabilește necesarul de flexibilitate și organizează o licitație pentru perioada în care este necesară reducerea consumului.
  • Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii care participă voluntar transmit oferte privind cantitatea de consum pe care sunt dispuși să o reducă și prețul solicitat.
  • Transelectrica selectează ofertele cele mai avantajoase până la acoperirea necesarului.

Reducerea efectivă a consumului este verificată prin datele de măsurare, prin raportare la profilul de consum stabilit conform regulamentului, precizează ANRE. Consumatorii care își respectă angajamentul sunt remunerați conform rezultatului mecanismului de piață.

Ministerul Energiei a organizat, la începutul lunii august, o întâlnire de urgență cu cei mai mari consumatori industriali de energie electrică, în încercarea de a reduce presiunea asupra Sistemului Energetic Național. Autoritățile au urmărit să evite măsuri drastice, precum deconectarea unor consumatori, în contextul stării de alertă energetică instituită la nivel național.

Comentarii 1

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
20:57
Un nepalez angajat în România a ajuns subiect de presă în Serbia. „Tatăl meu primește o astfel de pensie după 40 de ani de muncă”
FLASH NEWS Apar primele benzinării pe A 7, Autostrada Moldovei. Ce dotări au și când vor fi finalizate
18:13
Apar primele benzinării pe A 7, Autostrada Moldovei. Ce dotări au și când vor fi finalizate
ALERTĂ Raport BNR: Investițiile străine s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan. Au intrat de 6 ori mai puțini bani în economie în primele 6 luni din 2026 decât în primele șase luni din 2025, când premier era Marcel Ciolacu
13:08, 18 Aug 2026
Raport BNR: Investițiile străine s-au prăbușit sub guvernarea Bolojan. Au intrat de 6 ori mai puțini bani în economie în primele 6 luni din 2026 decât în primele șase luni din 2025, când premier era Marcel Ciolacu
ECONOMIE Revolut își lansează propriul business lounge în aeroporturi, din 2027. Unde se deschide cel mai mare
22:23, 17 Aug 2026
Revolut își lansează propriul business lounge în aeroporturi, din 2027. Unde se deschide cel mai mare
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55, 17 Aug 2026
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
FLASH NEWS Nicușor Dan, invitat la dialog de mediul de afaceri și societatea civilă. 20 de organizații cer o întâlnire cu președintele
13:22, 16 Aug 2026
Nicușor Dan, invitat la dialog de mediul de afaceri și societatea civilă. 20 de organizații cer o întâlnire cu președintele
Mediafax
SCANDAL la Guvern! Sindicatul angajaților, atac la adresa lui Bolojan: La 17 august unde erați?
Digi24
Doi neozeelandezi au pedalat pe lângă Dunăre „de la izvor până la mare” și au documentat cea mai mare problemă din această vară
Cancan.ro
Cea mai nouă PROFEȚIE a 'Profetului Apocalipsei': Război total între aceste 5 țări, în octombrie 2026
Prosport.ro
Ce a pățit o turistă la hotelul Simonei Halep din Mamaia: „Am făcut plângere la Poliție și la ANPC!”
Adevarul
A fost salvat de două ori de la înec, dar s-a întors în mare cu steagul roșu arborat. Explicația psihologului
Mediafax
Gară imensă de 14,5 miliarde de euro, FĂRĂ aer condiționat! Proiectul care sfidează orice așteptare
Click
Câștigurile neașteptate ale unor vloggeri români după 4 ani de YouTube: „Ne putem lua o casă?
Digi24
„O minune care mi-ar putea salva viaţa”. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 și-a ridicat banii
Cancan.ro
Motivul trist care l-a făcut pe medicul de 28 de ani să ia decizia tragică! De ce a făcut asta
Ce se întâmplă doctore
Îl mai ții minte pe Vierme de la Animal X? Cum arată acum, la 42 de ani, și cu ce se ocupă! E schimbat total și mulți nu l-au mai recunoscut
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Licitație pentru mașini electrice la Onești. Cum arată cerințele tehnice pentru cele șapte vehicule?
Descopera.ro
Mulți greșesc: Cum calculezi corect câți ani are câinele tău?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – De ce ai burta așa mare? – Am mâncat 10 sarmale
Descopera.ro
Ruinele unei civilizații uitate, descoperite cu ajutorul tehnologiei LiDAR în pădurea amazoniană
ULTIMA ORĂ Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
19:49
Bolojan susține că „nu se agață de putere” și propune o a treia variantă de Guvern. Premierul demis are cel mai lung interimat din istoria României
MILITAR NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
19:49
NATO organizează un exercițiu militar de amploare la Cincu. Peste 1.000 de militari au simulat apărarea României
ULTIMA ORĂ Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
19:47
Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar
ECONOMIE Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
19:43
Sindicatele cer CSAT de urgență pentru a lămuri de ce Bolojan a dublat prețul gazelor din Neptun Deep „din condei”
SCANDAL Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
19:26
Proprii subalterni îl acuză pe Bolojan de contracte cu dedicație pentru Beniamin Rus, controversatul om de afaceri din Oradea. Cei doi s-au întâlnit la o nouă inaugurare pe 17 august. Sindicatul i-a adresat 6 întrebări lui Bolojan
LIVE A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”
19:16
A început mitingul de susținere pentru Fritz. Zeci de oameni s-au adunat în Piața Operei din Timișoara și scandează „Justiție, jos corupția”

Cele mai noi

Trimite acest link pe