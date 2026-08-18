Situația energetică la nivel național este sub control. Comandamentul Energetic anunță ce se va întâmpla în perioada următoare

Comandamentul Energetic, coordonat de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a organizat o reuniune pentru a analiza capacitățile disponibile pentru compensarea indisponibilizării reactorului 2 de la Cernavodă. Au fost analizate, de asemenea, situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare. Specialiștii din Energie au căzut de acord că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt prevăzute probleme în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României.

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Comandamentul energetic: Situația este sub control

Membrii Comandamentului au analizat prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situația capacităților de producție a energiei electrice, precum și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea sistemului energetic național.

„În acest moment, situația energetică este sub control. Capacitățile de producție disponibile funcționează la capacitate maximă și contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă. Începând de ieri, au fost repuse în funcțiune grupul 4 de la Rovinari, precum și grupul de rezervă de la Paroșeni, contribuind astfel la creșterea capacităților disponibile pentru producerea de energie electrică” a transmis Comandamentul energetic într-un comunicat .

De asemenea, specialiștii au analizat producția de energie electrică pe bază de gaze naturale și au ajuns la concluzia că aceasta se menține la un nivel ridicat, date fiind și condițiile meteorologice favorabile care susțin o producție bună din surse fotovoltaice.

Aprovizionarea cu energie elecrică a României, în grafic

„Aceste elemente, coroborate cu capacitățile de import disponibile, care se mențin în parametri normali, indică faptul că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României”, se mai arată în comunicat.

Comandamentul energetic asigură populația că siguranța și stabilitatea Sistemului Energetic Național sunt menținute și că autoritățile și operatorii din sectorul energetic monitorizează în permanență evoluția situației și capacitatea sistemului de a răspunde necesarului de consum.

La reuniune, au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Transelectrica și ai Dispecerului Energetic Național, precum și reprezentanți ai principalilor producători și distribuitori de energie electrică din România și ai Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). De asemenea, au fost invitați reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Institutului Național de Meteorologie.

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Cristian Bușoi a declarat că ziua de vineri se anunță dificilă pentru că este o zi cu temperaturi ridicate.

„Vom avea un import mai crescut față de celelalte zile ale săptămânii. Prețurile medii pe import sunt în jur de 160-170 de euro. Dacă reușim să redeschidem centrala, să nu fie mai mult de 31 august închisă centrala de la Cernavodă sau măcar unul dintre cele două reactoare, nu estimăm un impact foarte mare pe prețurile la electricitate pentru populație”, a declarat Cristian Bușoi.