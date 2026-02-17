Prima pagină » Știri politice » Cine este controversata senatoare SUA cu care s-a întâlnit Nicușor Dan la București. Acasă este acuzată de trafic de influență. Cum ar fi intervenit pentru soțul ei, bănuit că se întâlnește cu teroriști

17 feb. 2026, 15:10, Știri politice
Președintele Nicușor Dan a primit luni la Palatul Cotroceni o delegație a Congresului SUA, condusă de o senatoarea democrată Jeanne Shaheen, o membră influentă a Comisiei pentru Relații Externe și a Comisiei pentru Servicii Armate din Senatul SUA. În cadrul unei conferinţe de presă, senatoarea controversată a informat că mult comentatul Raport al Comisiei juridice din Camera Reprezentanților este „un document ideologic și partizan căruia nimeni nu-i acordă atenție în establishmentul de apărare din SUA sau în rândul publicului”.

În cadrul întâlnirii de la Cotroceni, Shaheen a ținut să reafirme sprijinul bipartizan din Congresul SUA pentru NATO și pentru relația Statelor Unite cu România. De asemenea, la conferința de presă, aceasta a catalogat raportul recent al Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților drept unul „eronat” și „partizan”.

„Raportul este un document ideologic, partizan, căruia nimeni nu îi acordă atenţie în zona de apărare a SUA, în public. Credem că este eronat şi nu este bazat pe fapte şi nu acordăm nicio atenţie acestuia, aşa că românii ar trebui să îl ignore, deoarece nu duce nicăieri, garantez asta. După cum ştiţi, avem două Camere ale Congresului şi două partide reprezentate acolo. Majoritatea în Camera Reprezentanţilor a decis o abordare foarte partizană privind tot felul de subiecte, iar acesta este unul dintre ele”, a afirmat ea.

Senatoarea democrată Jeanne Shaheen, membră în Comisia pentru Relații Externe din Senatul SUA. Foto: Hepta

Cine este senatoarea senatoarea Jeanne Shaheen

Jeanne Shaheen este acuzată acasă de trafic de influență. Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a acuzat-o public pe Shaheen, care și-ar fi folosit influența de senator în 2023 pentru a-l scoate pe soțul ei, William Shaheen, de pe lista TSA (Administrația pentru Securitatea Transporturilor) de supraveghere sporită (programul „Quiet Skies”).

Soțul ei, de origine arabo-libaneză, ar fi călătorit de cel puțin trei ori în 2023 împreună cu o persoană de pe lista „teroriști cunoscuți ori suspectați”. După ce Shaheen a sunat la TSA și le-a cerut socoteală, acesta a fost scos de pe lista respectivă în doar câteva zile și a primit o excepție permanentă de la controale suplimentare. DHS a numit cazul „corupție” și „politicizarea programului TSA” și a acuzat regimul Biden de politizare a TSA.

Senatoarea ar fi intervenit direct pentru a-și scoate soțul, Bill Shaheen, de pe lista de control suplimentar a TSA. Foto: Facebook / Senator Jeanne Shaheen

Mai mult, de-a lungul timpului, adversarii săi politici au acuzat familia Shaheen că ar fi profitat financiar de pe urma voturilor ei din Senat. Spre exemplu, în 2014, a existat un scandal politic legat de faptul că o companie la care soțul ei era acționar a primit un grant federal după ce senatoarea votase un pachet de stimulente economice. Cu toate că anchetele ulterioare au dovedit că familia acesteia nu a făcut profit, iar finanțarea a fost legală, eticheta de „favoritism” a rămas.

În acest peisaj complex al controverselor, e perfect credibil că un raport „eronat” și „partizan” nu mai atrage atenția nimănui.

La începutul acestui an, Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA a emis un document critic la adresa modului în care s-au desfășurat alegerile din România, unde instituțiile românești erau acuzate de interferențe politice și cenzură. Shaheen a clasificat acest document ca fiind unul „eronat”, care reflectă o luptă politică internă în Statele Unite și nu o poziție oficială a politicii externe americane sau a Senatului SUA.

Jeanne Shaheen, primită de ministrul Radu Miruță

Ministerul Apărării a anunţat, luni seară, într-un comunicat de presă, că ministrul Radu Miruţă, a primit vizita unei delegaţii a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de senatoarea Jeanne Shaheen.

„Momentul principal al întrevederii l-a constituit vizita la Centrul de Instruire F-16, inaugurat în 2023 la Baza 86 Aeriană Feteşti. Acesta este o platformă avansată de pregătire, unică la nivel european, care oferă piloţilor români, ucraineni şi din alte state aliate şi partenere acces la programe de instruire de înalt nivel, aliniate standardelor NATO”, au transmis oficialii MApN.

Jeanne Shaheen și Radu Miruță. Foto: Facebook / Radu Miruță

Potrivit acestora, pe parcursul discuţiilor, a fost subliniat şi rolul fundamental pe care bazele militare de la Deveselu, Mihail Kogălniceanu şi Câmpia Turzii îl deţin în configuraţia de descurajare şi interoperabilitate a Alianţei, constituind piloni esenţiali pentru proiecţia puterii şi consolidarea securităţii în plan regional.

Totodată, a fost reafirmat angajamentul ferm al României pentru suplimentarea progresivă a bugetului apărării, vizând dezvoltarea unor capabilităţi moderne şi interoperabile, de natură să consolideze arhitectura apărării colective.

Jeanne Shaheen și Radu Miruță. Foto: Facebook / Radu Miruță

A încurcat Bucureștiul cu Budapesta

La conferința de presă de luni seara, senatoarea Shaheen a încurcat Bucureștiul cu Budapesta.

„De asemenea, mă bucur că ambasadorul SUA în România, Daryl Nirenberg, va ajunge în curând la Budapesta. Știu că este foarte entuziasmat de această numire și că va continua să acorde prioritate oportunităților de a consolida relația puternică a Americii cu România. Unul dintre lucrurile pe care le știu ca politician, și sunt sigură că auziți acest lucru și de la oficialii dumneavoastră, este că guvernele se pot schimba. Liderii se pot schimba, dar relația care există între poporul român și poporul Statelor Unite va continua. Am văzut acest lucru din nou astăzi. Suntem mulțumiți că, datorită acestui parteneriat, NATO este mai puternică, România este mai puternică, iar Statele Unite sunt mai puternice. Iar acesta este un mesaj foarte important pe care trebuie să-l transmitem adversarilor noștri, în special lui Vladimir Putin, în Rusia”, a declarat Shaheen.

Taxată, și-a cerut scuze: „Îmi cer scuze. Știu că sunt la București. Secretarul de stat Rubio este la Budapesta”.

