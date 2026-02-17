Risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi. Avertismentul Departamentului pentru Situații de Urgență

Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Munții Bucegi, ca urmare a codului emis de ANM pentru perioada 16-18 februarie.

În Munții Făgăraș și Munții Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul este 4 din 5, adică mare. A nins consistent, iar stratul nou de zăpadă ajunge la 10-15 cm, cu alte depuneri prognozate. Vântul a format plăci instabile de zăpadă, iar în unele zone din văi s-au acumulat depozite de peste doi metri. Pot apărea avalanșe medii și mari, conform DSU.

Risc 3 este și în masivele Țarcu, Godeanu, Parâng și Șureanu din Carpații Meridionali, mai ales la altitudini mari. În Munții Rodnei și în zona Călimani-Bistriței, la peste 1.800 de metri, riscul este tot însemnat. Sub această altitudine, riscul scade la moderat.

Autoritățile le recomandă turiștilor să consulte buletinul meteo înainte de a pleca la munte, să evite traseele periculoase și să nu urce singuri.

AUTORUL RECOMANDĂ: