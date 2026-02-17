Prima pagină » Actualitate » Risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi. Avertismentul Departamentului pentru Situații de Urgență

Risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi. Avertismentul Departamentului pentru Situații de Urgență

Bianca Dogaru
17 feb. 2026, 15:06, Actualitate
Risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi. Avertismentul Departamentului pentru Situații de Urgență

Departamentul pentru Situații de Urgență avertizează asupra riscului mare de avalanșă în Munții Făgăraș și Munții Bucegi, ca urmare a codului emis de ANM pentru perioada 16-18 februarie. 

În Munții Făgăraș și Munții Bucegi, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul este 4 din 5, adică mare. A nins consistent, iar stratul nou de zăpadă ajunge la 10-15 cm, cu alte depuneri prognozate. Vântul a format plăci instabile de zăpadă, iar în unele zone din văi s-au acumulat depozite de peste doi metri. Pot apărea avalanșe medii și mari, conform DSU.

Risc 3 este și în masivele Țarcu, Godeanu, Parâng și Șureanu din Carpații Meridionali, mai ales la altitudini mari. În Munții Rodnei și în zona Călimani-Bistriței, la peste 1.800 de metri, riscul este tot însemnat. Sub această altitudine, riscul scade la moderat.

Autoritățile le recomandă turiștilor să consulte buletinul meteo înainte de a pleca la munte, să evite traseele periculoase și să nu urce singuri.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Câinii și pisicile răspândesc o specie invazivă de viermi. Cât de periculoși sunt?
ECONOMIE Curg veștile proaste pentru economie. Azi, de la BNR: Nu scad ratele românilor
16:15
Curg veștile proaste pentru economie. Azi, de la BNR: Nu scad ratele românilor
FLASH NEWS Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
16:13
Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
EXCLUSIV Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei
16:08
Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei
SPORT Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026
16:06
Avem deja doi sportivi calificați la Jocurile Paralimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026
VIDEO EXCLUSIV Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat
15:54
Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat
ECONOMIE Cât „costă” o medalie olimpică? Analiza unui broker important arată că evoluția prețului metalelor prețioase se reflectată și pe podiumul Milano Cortina 2026
15:45
Cât „costă” o medalie olimpică? Analiza unui broker important arată că evoluția prețului metalelor prețioase se reflectată și pe podiumul Milano Cortina 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe