Prima pagină » Sport » K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show

K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show

17 feb. 2026, 14:57, Sport
K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show

Capitala României va găzdui la începutul lunii aprilie, pe data de 3, un eveniment major de sporturi de contact, odată cu desfășurarea galei Dynamite Fighting Show, ediția aniversară cu numărul 30, la Sala Polivalentă.

Evenimentul va include, în premieră pentru capitala României, un turneu piramidal K-1 World Max de 8 sportivi, câștigătorul urmând să obțină calificarea directă la K-1 Max Final 16 de la Tokyo.

K-1 World Max este la București pe 3 aprilie! Evenimentul are loc în cadrul galei aniversare Dynamite Fighting Show

Este pentru prima dată în ultimii 16 ani când un turneu piramidal K-1 este organizat la București. Dacă ediția din 2010 a fost dedicată categoriei grea, competiția din acest an se adresează sportivilor din categoria K-1 Max, la 70 de kilograme, și este rezervată luptătorilor din Europa de Est.

Cei opt participanți vor concura într-un sistem eliminatoriu, fiind necesare trei victorii consecutive în aceeași seară pentru obținerea calificării în faza finală de la Tokyo.

România va fi reprezentată de Călin Petrișor, campion mondial ISKA, Andrei Varga, desemnat Rising Star of the Year 2024, Albert Enache, dublu campion mondial ISKA la amatori, și Ștefan Vrânceanu, sportiv neînvins în competițiile din țară.

Lor li se vor alătura sportivi din Ucraina, Letonia, Republica Moldova și Turcia: fostul campion Glory Sergey Adamchuk, campionul european ISKA Marek Pelcis, campionul King of Kings și FEA Vitalie Matei, precum și campionul mondial WAKO Pro Oguz Yildirim.

Tolea Ciumac, Mihai Zmărăndescu, Ion Grigore și Costin Dinu – vin la gală

Evenimentul principal al serii îl va avea în prim-plan pe Bogdan Stoica, care va reveni în ring pentru un super fight împotriva campionului WBA Muay Thai, Gerrardo Atti. Stoica a obținut recent un knockout la turneul K-1 Final 8 desfășurat la Tokyo, în luna februarie.

Totodată, gala va include și un duel revanșă între Florin Lambagiu și Constantin Rusu, luptător din Republica Moldova. Cei doi s-au confruntat anterior în urmă cu cinci ani, meci încheiat cu victoria lui Rusu.

Pe cardul galei se vor regăsi și alți sportivi cunoscuți, precum Tolea Ciumac, Mihai Zmărăndescu, Ion Grigore și Costin Dinu, urmând ca lista completă a meciurilor să fie anunțată în perioada următoare.

Vin 5.000 de spectatori la eveniment

Gala Dynamite Fighting Show revine astfel la Sala Polivalentă, locul în care a debutat acest proiect în urmă cu opt ani. Organizatorii estimează o prezență de peste 5.000 de spectatori, care vor asista la un total de 13 lupte programate în cadrul evenimentului.

Biletele s-au pus deja în vânzare și sunt disponibile pe platforma bilete.ro, cele mai ieftine fiind 50 de lei.

Recomandarea video

Mediafax
Nicușor Dan, despre delegația României la Washington: „Prezența noastră clarifică relația bilaterală după dubiile din 2024”
Digi24
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie de inteligența artificială pentru sortare
Cancan.ro
Tovarășul lui Alex Bodi l-a înfruntat pe 'Măcelarul lui Bebino'. Avem imaginile întâlnirii de gradul 0
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Adevarul
Noua ordine din AUR. Ce ascunde, de fapt, promovarea tandemului Dungaciu-Peiu: „Creează impresia de specializare”
Mediafax
„Care activitate? Că aia de judecată, sigur nu”. Șefa Inspecției Judiciare răspunde după ce mai mulți magistrați s-au plâns că nu mai au acces la alte dosare decât cele în care lucrează. Cum au, de fapt, acces procurorii la dosare
Click
A ajuns de la o pensie de 850 € la venituri de 3.500 €. Metoda folosită de un pensionar de 77 de ani
Digi24
Un aliat al lui Putin amenință puterile europene cu represalii dacă vor confisca nave din „flota fantomă” a Rusiei
Cancan.ro
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face astăzi Ana Paula Arósio? Actrița din „Terra Nostra” e total schimbată. Nimeni nu o mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Foto / Controalele cu radarul pistol scot la iveală mai mult decât depășirea vitezei legale. Ce au găsit polițiștii în trafic
Descopera.ro
Ce vrea să construiască NASA pe Soare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Descopera.ro
Câinii și pisicile răspândesc o specie invazivă de viermi. Cât de periculoși sunt?
ECONOMIE Curg veștile proaste pentru economie. Azi, de la BNR: Nu scad ratele românilor
16:15
Curg veștile proaste pentru economie. Azi, de la BNR: Nu scad ratele românilor
FLASH NEWS Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
16:13
Macron și-a luat ochelarii de soare de la Davos și a ieșit la jogging în Mumbai. Cum și-a început președintele francez vizita de trei zile în India
EXCLUSIV Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei
16:08
Gheorghe Piperea avertizează: Ursula von der Leyen pregătește o integrare în UE pe repede înainte a Ucrainei
FLASH NEWS CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”
16:06
CTP, după ce Nicușor Dan a explicat de ce se duce la Washington: „Face un cadou AUR”
ACTUALITATE Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine
15:54
Alertă, anvelope de iarnă în București! Amenzi speciale pentru șoferii care nu-și echipează mașinile pentru viscolul de azi și mâine
VIDEO EXCLUSIV Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat
15:54
Cătălin Caragea, Banca Transilvania: România are potențial ridicat de dezvoltare, dar are nevoie de colaborare mai strânsă între stat și mediul privat

Cele mai noi

Trimite acest link pe