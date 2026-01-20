Lucrările de reabilitare și modernizarea a drumului județean 102I, care promite să fie o alternativă pentru aglomerația de pe DN1, avansează într-un ritm foarte bun. Stadiul tehnic și financiar a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la debutul șantierului, au transmis Consiliul Județean Brașov și Compania Națională de Investiții (CNI).
Proiectul care promite să fie o alternativă pentru traficul aglomerat de pe DN1 vizează modernizarea a peste 25 de kilometri de drum care leagă localitățile Valea Doftanei și Brădeț. Investiția, cu o valoare totală 431 de milione de lei a ajuns la un stadiu tehnic și financiar de 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului, spune Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov. De asemenea, Veștea spune că au fost realizate lucrăr importante de consolidare a structurii rutiere, iar constructorul Erbașu s-a mobilizat exemplar în ciuda condițiilor meteorologice dificile și a reliefului accidentat.
„Vești bune la început de an. Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun: stadiul fizic și financiar al proiectului a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului.”
