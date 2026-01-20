Prima pagină » INFRASTRUCTURĂ » Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”

Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”

20 ian. 2026, 18:04, INFRASTRUCTURĂ
Scăpăm în sfârșit de aglomerația de pe Valea Prahovei? „Construcții Erbașu a ajuns la un stadiu de 12% la cinci luni de la debut”

Lucrările de reabilitare și modernizarea a drumului județean 102I, care promite să fie o alternativă pentru aglomerația de pe DN1, avansează într-un ritm foarte bun. Stadiul tehnic și financiar a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la debutul șantierului, au transmis Consiliul Județean Brașov și Compania Națională de Investiții (CNI). 

Proiectul care promite să fie o alternativă pentru traficul aglomerat de pe DN1 vizează modernizarea a peste 25 de kilometri de drum care leagă localitățile Valea Doftanei și Brădeț. Investiția, cu o valoare totală 431 de milione de lei a ajuns la un stadiu tehnic și financiar de 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului, spune Adrian Ioan Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov. De asemenea, Veștea spune că au fost realizate lucrăr importante de consolidare a structurii rutiere, iar constructorul Erbașu s-a mobilizat exemplar în ciuda condițiilor meteorologice dificile și a reliefului accidentat.

„Vești bune la început de an. Lucrările de modernizare a Drumului Județean 102I, pe tronsonul Valea Doftanei – Brădet, avansează într-un ritm foarte bun: stadiul fizic și financiar al proiectului a ajuns la 12%, la doar cinci luni de la predarea amplasamentului.”

Compania Construcții Erbașu, care are în derulare contractul de modernizare a drumului județean DJ 102I Valea Doftanei – Săcele, a transmis în luna octombrie a anului trecut că lucrările la drumul județean Valea Doftanei – Săcele ar putea fi finalizate în 2027 sau 2028, în funcție de finanțarea alocată de Compania Națională de Investiții. Drumul 102I este împărțit în două sectoare principale, Tronsonul 1 (Prahova), 13,2 kilometri și Tronsonul 2 (Brașov), 12,4 kilometri.
RECOMANDAREA AUTORULUI:

Directorul CNAIR anunță că utilajul gigantic care va fora tunelul Poiana a ajuns pe platforma industrială de la Călărași

Cum arată lucrările la tunelul Autostrăzii Sibiu-Pitești. Imagini în premieră

Recomandarea video

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Ilie Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret
09:29, 17 Jan 2026
Ilie Bolojan pune piciorul în prag: termen limită pentru finalizarea autostrăzilor Iaşi-Ungheni şi Suceava-Siret
VIDEO Directorul CNAIR anunță că utilajul gigantic care va fora tunelul Poiana a ajuns pe platforma industrială de la Călărași
18:13, 14 Jan 2026
Directorul CNAIR anunță că utilajul gigantic care va fora tunelul Poiana a ajuns pe platforma industrială de la Călărași
INFRASTRUCTURĂ Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate”
22:08, 10 Jan 2026
Deputatul Mihai Weber îl somează pe Ilie Bolojan să continue investițiile: „Drumul de mare viteză Craiova–Târgu Jiu va deveni realitate”
ULTIMA ORĂ CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi
13:33, 05 Jan 2026
CNAIR a întrunit comandamentul de iarnă. S-a organizat şi un dispecerat cu harta interactivă a ţării şi evenimentele rutiere la zi
INFRASTRUCTURĂ Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
13:54, 22 Dec 2025
Atenție, șoferi! Se inaugurează încă 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Se va putea circula de la București până la Focșani-Adjud pe autostradă
Mediafax
Când va fi gata bugetul pentru 2026? Ministrul Cseke: Nu va fi unul al austerității
Digi24
Un bărbat din Bacău a fost înştiinţat că a murit, deşi trăieşte: „Un decedat funcţional”. Explicația oferită
Cancan.ro
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Congelarea pâinii poate aduce beneficii neașteptate pentru sănătate
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Digi24
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Poliția Locală București va folosi „OZN-uri” pentru a amenda automat șoferii care nu plătesc parcarea
Descopera.ro
Cât de des ar trebui să-ți speli mașina?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Nebuloasa Inelului ascunde o structură gigantică la interior, au descoperit astronomii
NEWS ALERT La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
17:40
La 4 zile după ce România a fost invitată de Trump să facă parte din Consiliul pentru Pace, Nicușor Dan anunță că a „demarat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor”
FLASH NEWS Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
17:40
Danemarca ripostează. Un fond de pensii danez vinde toate obligațiunile de la trezoreria SUA și invocă riscuri asociate cu politicile lui Trump
ECONOMIE Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
17:25
Ministrul Finanțelor a ieșit într-o conferință de presă ca să prezinte cifrele pe care Gândul le-a prezentat în urmă cu o săptămână
ACUZAȚII Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
17:24
Grindeanu denunță presiuni externe pentru Mercosur. Dezvăluie că a fost sunat de Comisia Europeană să susțină acordul
VIDEO O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
17:20
O vacă a uimit comunitatea științifică. Folosește cu bună știință o unealtă, ori de câte ori simte nevoia. Doar oamenii și primatele mai fac asta. Așa a luat naștere „efectul Veronika”
REACȚIE Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”
17:19
Ambasada SUA la București a postat un mesaj de apreciere pentru Donald Trump după un an de mandat: „Promisiuni făcute. Promisiuni respectate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe