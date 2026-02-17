India și Franța vor produce singurul elicopter din lume capabil să zboare până la „înălțimile muntelui Everest“. Macron și Modi au inaugurat fabrica

Prim-ministrul indian Narendra Modi și președintele francez Emmanuel Macron au inaugurat virtual, din Mumbai, o fabrică de asamblare finală a elicopterelor H-125. Acestea vor fi construite, în comun, de Tata Advanced Systems Limited și Airbus, la Vemagal, în Karnataka.

Potrivit datelor publicate de The Economic Times, investiția în programul H-125 este estimată la 10 miliarde de rupii.

India și Franța vor asambla elicoptere capabile să zboare până la Everest

„Suntem mândri că India și Franța vor fabrica împreună, în India, singurul elicopter din lume capabil să zboare până la înălțimile muntelui Everest. Și acesta va fi exportat în întreaga lume. Asta înseamnă că parteneriatul India-Franța nu are limite. Poate ajunge de la adâncurile oceanelor până la cele mai înalte vârfuri montane.”, a transmis premierul indian.

Elicopterul H125 „Made in India” va contribui, în mod esențial, la operațiunile armatei indiene pe înălțimile înghețate ale frontierelor himalayene ale țării. Planul Tata și Airbus include o versiune militară, H125M, care va fi oferită din această fabrică indiană cu un nivel ridicat de componente și tehnologii autohtone.

Livrarea primului elicopter H125 „Made in India” este preconizată pentru începutul anului 2027, a anunțat TASL într-un comunicat anterior, adăugând că elicopterul va fi disponibil pentru export și în regiunea Asia de Sud.

Elicopterul poate opera în medii extreme, cu temperaturi scăzute, dar și ridicate și poate fi ușor reconfigurat pentru diverse misiuni, inclusiv lucrări aeriene, stingerea incendiilor, salvare, ambulanță aeriană, transport de pasageri și multe altele. H125 este singurul elicopter care a aterizat pe Muntele Everest, scrie The Economic Times, demonstrându-și agilitatea în operarea la altitudini mari și în medii extreme.

La rândul său, președintele Macron a afirmat că relația bilaterală dintre cele două țări este cu adevărat „remarcabilă și unică“.

„Această relație se bazează pe încredere, deschidere și ambiție. De asemenea, am decis astăzi să ridicăm acest parteneriat la rangul de Parteneriat strategic special, acordându-i un nou statut. Nu există nicio îndoială în acest sens, deoarece avem încredere deplină în această relație, așa cum am avut și în ultimii opt ani. În fiecare an, lucrând la diferite proiecte, am deschis multe căi noi. De exemplu, fie că este vorba de regiunea Indo-Pacific sau de tehnologie, unde nu există hegemonie. Credem cu tărie în statul de drept și am demonstrat acest lucru în ultimii ani. Fie că este vorba de IMEC, pe care l-am lansat împreună, fie că vorbim despre inteligența artificială sau despre Alianța Solară Internațională, am luat împreună mai multe inițiative în ultimii opt ani. “, a transmis Emmanuel Macron.

Emmanuel și Brigitte Macron au început, marți, o vizită oficială de trei zile în India. Președintele francez și soția sa au sosit pe aeroportul din Mumbai, noaptea trecută, după un zbor de aproximativ nouă ore. Cei doi au fost întâmpinați călduros de oficialii indieni, așa cum este obișnuit pentru vizitele prezidențiale.

Pentru această ocazie, prima doamnă a purtat pantaloni negri cu talie înaltă și un sacou din piele, cu umeri structurați. Președintele a optat pentru un costum clasic bleumarin și o cravată cu buline.

Emmanuel și Brigitte Macron s-au îndreptat apoi direct spre hotelul lor, somptuosul Palat Taj Mahal, unde Prințul William și Kate Middleton s-au cazat, în aprilie 2016, în timpul turneului lor oficial în India. Marți dimineața, cuplul prezidențial a depus o coroană de flori la un memorial al victimelor atacurilor jihadiste din 2008 de la Palatul Taj Mahal, unde și-au pierdut viața 175 de persoane, inclusiv doi cetățeni francezi.

„La Palatul Taj Mahal din Mumbai, am adus un omagiu victimelor atacurilor din 2008. Familiilor lor, celor dragi, Indiei: Franța este alături de voi. În fața terorismului, unitate și determinare”, a scris președintele pe contul său de Twitter.

Franța încearcă să-și extindă parteneriatul militar cu New Delhi, fiind așteptate discuții privind un potențial contract pentru 114 avioane de vânătoare franceze suplimentare. După vizita sa la Mumabi, Macron va călători la New Delhi pentru un summit pe tema inteligenței artificiale, miercuri și joi.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Jesse Jackson, supraviețuitorul democrat al urgiei segregaționiste din SUA, a murit

Doi ani de la moartea lui Navalnîi: Kremlinul consideră „nefondate” acuzațiile europene de otrăvire. Mama opozantului rus cere „dreptate”