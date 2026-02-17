Prima pagină » Actualitate » Ioan Varga a luat decizia în privința lui Ciprian Deac. L-a anunțat chiar de ziua lui, când a împlinit 40 de ani

17 feb. 2026, 14:54, Actualitate
Ioan Varga a luat decizia în privința lui Ciprian Deac / Sursa FOTO: prosport.ro

Chiar în ziua în care a împlinit vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac a fost anunțat de patronul Ioan Varga în legătură cu viitorul său la CFR Cluj, scrie PROSPORT. Potrivit sursei citate, finanțatorul „feroviarilor” vrea să-i prelungească angajamentul lui Deac pentru încă un sezon.

Însă, înainte să vorbească despre afaceri, Varga i-a făcut câteva urări de bine experimentatului mijlocaș, după care a prezentat public oferta.

Ciprian Deac este, de departe, cel mai important jucător din istoria clubului CFR. Are 7 titluri de campion cu formația clujeană, plus 3 Cupe și 4 Supercupe.

Ce contract a primit Deac, de ziua lui

Trecut pe banca de rezerve de antrenorul Daniel Pancu, Deac primește acum o recunoaștere a valorii și meritelor sale chiar de la patronul Ioan Varga. În plus, chiar dacă staff-ul tehnic nu se mai bazează pe el, fotbalistul a dat dovadă de caracter și a continuat să se antreneze la capacitate maximă.

Iar luni, de ziua sa, mijlocașul a primit o propunere de prelungire a contractului, scadent în iunie 2026. Nu în ultimul rând, se pare că Varga vrea să-l țină aproape și chiar i-a propus funcția de vicepreședinte.

„M-aş bucura să-i transmit şi eu pe această cale o felicitare de ziua lui. Pentru mine a însemnat liderul cel mai important, el şi Camora, al tuturor timpurilor de când sunt eu în fotbal. Este un exemplu de urmat pentru toţi cei din academie şi inclusiv pentru cei de la seniori. Este un membru marcant al clubului CFR, când spui CFR spui şi Ciprian Deac, şi Camora, şi Iuliu Mureşan, spui tot ce au însemnat victoriile, trofeele şi performanţa.

Legat de ce va face după: din partea mea vreau să-i urez la mulţi ani şi să aibă multă sănătate, să îşi îndeplinească visul până la capăt, inclusiv în ceea ce va face după ce se va lăsa de fotbal! De fapt, nu se va lăsa, căci va rămâne în club. Asta e dorinţa mea şi aş vrea să-l încurajez să obţină postul de vicepreşedinte sau de orice altă funcţie care i-ar plăcea şi să continue la CFR.

Pentru mine ar fi o mare bucurie să rămână alături de noi, ştiu că asta e viaţa lui şi nu se poate desprinde de fotbal şi clubul CFR”, a declarat Ioan Varga, potrivit Prosport.

Mesajul clubului CFR

Ciprian Deac a primit felicitări și din partea clubului CFR Cluj, printr-o postare pe pagina oficială de Facebook:

„Astăzi (16 februarie 2026), jucătorul de legendă al clubului nostru, Ciprian Deac, împlinește frumoasa vârstă de 40 de ani! La mulți ani cu multă sănătate, Cipri! Să rămâi mereu același om dedicat, muncitor și pasionat cum ne-ai obișnuit!”.

